Общество
РИА НовостиСбербанк предложил внедрить единые правила реагирования на кибератаки
Кузнецов добавил, что отсутствие обязательных правил сегодня позволяет преступникам достигать своих целей и регулярно похищать достаточно крупные суммы из разных организаций.
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с чего всё началось
Сбербанк считает необходимым для борьбы с киберрисками внедрить для российских компаний единые обязательные правила реагирования на хакерские атаки и развивать обмен информацией о таких инцидентах между частными компаниями и органами власти, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.РИА Новости01:35
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Политика
Telegram-каналы спрогнозировали состав правительства Мишустина
Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", сегодня вечером председатель правительства Михаил Мишустин представит президенту России Владимиру Путину список новых министров.
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Уткин считает, что Кокорина «загнобили» в «Зените»
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В среду в Сенате США начнутся прения по импичменту Трампа
В среду в Сенате США начнется рассмотрение вопроса импичмента президенту США Дональду Трампу, передает РИА «Новости».
Общество
Поклонская назвала заявление Водонаевой о маткапитале бредом
Футбол
В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд
Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
Политика
Кремль отреагировал на информацию о плане Медведева по реформе власти
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев якобы предлагал президенту Владимиру Путину собственный вариант реформы Конституции.
Фигурное катание
Трусова покажет пять четверных прыжков на чемпионате Европы
Как сообщается на сайте ISU, она заявила тройной аксель на короткую программу и пять четверных прыжков – на произвольную.
Общество
Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке
Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Политика
Песков не назвал будущего места работы Чайки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался назвать новое возможное место работы генпрокурора Юрия Чайки, которого глава государства Владимир Путин предложил освободить от должности.
Политика
В Совфеде оценили реакцию Запада на конституционные изменения в РФ
Реакция стран Запада на процесс подготовки изменений Конституции РФ носит агрессивный характер и близка к граням вмешательства во внутренние дела, считает член рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию, председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
Происшествия
Задержан глава Пенсионного фонда Красноярского края
В Красноярском крае задержан глава регионального отделения Пенсионного фонда РФ Денис Майборода, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Петербурге женщину убило током на улице из-за оборванного провода
В Санкт-Петербурге женщину убило током во время прогулки с собакой. По предварительным данным, она наступила на оборванный электропровод.
Политика
Британское посольство отреагировало на ситуацию с украинским трезубцем
Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с тем, что украинский трезубец попал в британское пособие с экстремистскими символами, сообщается в понедельник, 20 января, на странице ведомства в Facebook.
Общество
Названы четыре распространенные привычки, провоцирующие рак
Немецкие медицинские специалисты определили и назвали некоторые другие возможные причины развития раковых заболеваний, о которых многие даже и не подозревают.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
Авто
Дизельный Mitsubishi Pajero Sport все же появится в России
Напомним, что в конце декабря 2020 года в России в продаже появится обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport.
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Томской области погибли 11 человек
При пожаре в одноэтажном деревянном доме в Томской области погибли 11 человек, сообщает МЧС.
Политика
Стало известно будущее министра из правительства Медведева
Стало известно будущее министра финансов в правительстве бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Антона Силуанова, пишет Bloomberg.
Наука
Физики доказали преимущество приоритетной посадки медленных авиапассажиров
Максимальная выгода относительно приоритетной посадки более расторопных людей составила 28 процентов, пишут авторы в журнале Physical Review E. Многие жизненные ситуации похожи на рассматриваемые физикой задачи.
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за оплату услуг ЖКХ
Как сообщает газета "Известия", депутаты от "Единой России" предложили законопроект, который запрещает банкам взимать комиссию за коммунальные платежи.
Политика
Вице-премьер Акимов не войдет в правительство Мишустина
В новый состав правительства не войдет и.о. вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов, сообщили РБК два источника в правительстве, собеседник в одном из профильных ведомств и два федеральных чиновника.
Общество
Во вторник в Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд
Во вторник, 21 января, в Санкт-Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд. Он стал пятым в январе 2020 года.
Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки
Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
Футбол
«Спартак» официально объявил об уходе Ананидзе
Общество
Принц Гарри покинул Великобританию
Принц Гарри покинул вечером Великобританию и отправился в Канаду к своей супруге Меган Маркл и сыну Арчи.
Экономика
Ставки по рублевым вкладам вновь упали и приближаются к инфляции
Экономисты считают, что скоро заработать на вкладах станет невозможно Максимальные процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц в России продолжают снижаться, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за коронавируса в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назначила экстренное заседание, посвященное вспышке коронавируса нового типа в Китае.
Кино
В США вручили премии Гильдии киноактеров
Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.