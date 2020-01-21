Общество

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк предложил внедрить единые правила реагирования на кибератаки

Кузнецов добавил, что отсутствие обязательных правил сегодня позволяет преступникам достигать своих целей и регулярно похищать достаточно крупные суммы из разных организаций.
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с чего всё началось

Сбербанк предложил внедрить единые правила реагирования на кибератаки

Сбербанк считает необходимым для борьбы с киберрисками внедрить для российских компаний единые обязательные правила реагирования на хакерские атаки и развивать обмен информацией о таких инцидентах между частными компаниями и органами власти, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
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ProstoProSport вчера в 07:24
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Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
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Происшествия

Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
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Политика

Песков не назвал будущего места работы Чайки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался назвать новое возможное место работы генпрокурора Юрия Чайки, которого глава государства Владимир Путин предложил освободить от должности.
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Политика

В Совфеде оценили реакцию Запада на конституционные изменения в РФ

Реакция стран Запада на процесс подготовки изменений Конституции РФ носит агрессивный характер и близка к граням вмешательства во внутренние дела, считает член рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию, председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
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Происшествия

Задержан глава Пенсионного фонда Красноярского края

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Британское посольство отреагировало на ситуацию с украинским трезубцем

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Общество

Названы четыре распространенные привычки, провоцирующие рак

Немецкие медицинские специалисты определили и назвали некоторые другие возможные причины развития раковых заболеваний, о которых многие даже и не подозревают.
Ugpressa.ru 01:59
Общество

Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
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Напомним, что в конце декабря 2020 года в России в продаже появится обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport.
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При пожаре в жилом доме в Томской области погибли 11 человек

При пожаре в одноэтажном деревянном доме в Томской области погибли 11 человек, сообщает МЧС.
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Политика

Стало известно будущее министра из правительства Медведева

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Как сообщает газета "Известия", депутаты от "Единой России" предложили законопроект, который запрещает банкам взимать комиссию за коммунальные платежи.
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Вице-премьер Акимов не войдет в правительство Мишустина

В новый состав правительства не войдет и.о. вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов, сообщили РБК два источника в правительстве, собеседник в одном из профильных ведомств и два федеральных чиновника.
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Во вторник, 21 января, в Санкт-Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд. Он стал пятым в январе 2020 года.
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Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки

Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
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Слухи: коллекция Half-Life в Steam станет бесплатной до выхода Half-Life: Alyx

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назначила экстренное заседание, посвященное вспышке коронавируса нового типа в Китае.
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В США вручили премии Гильдии киноактеров

Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.
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