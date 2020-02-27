Коронавирус
RT на русскомСбербанк допускает предоставление ипотечных каникул из-за коронавируса
Сбербанк может рассмотреть возможность предоставления ипотечных каникул для клиентов, попавших в сложную финансовую ситуацию из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
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Сбербанк может предоставить клиентам реструктуризацию задолженности или ипотечные каникулы, если из-за распространения коронавируса у них возникнут финансовые сложности, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.РИА Новости09:39
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