Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что они продлятся сроком до шести месяцев. Штрафы и неустойки начисляться не будут.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Происшествия Полиция дала рекомендации против мошенников в условиях коронавируса Московская полиция рекомендовала горожанам предупредить пожилых родственников о возможных ухищрениях мошенников во время ограничительных мер из-за коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

Политика Депутат из ФРГ призвал отменить санкции против России Депутат от партии «Альтернатива для Германии», глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд заявил, что санкции против России в условиях пандемии коронавируса являются абсурдными и их нужно полностью отменить.

Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Политика Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.

Общество Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.

Общество Выходная неделя не скажется на майских праздниках Выходная неделя с 28 марта по 5 апреля, объявленная Владимиром Путиным, чтобы снизить распространение коронавируса в России, не повлияет на продолжительность запланированных майских праздников.

Энергетика Конгресс США отказался помогать энергетическому сектору страны Конгресс США отказался представить финансирование на закупку дешевой нефти для пополнения стратегического нефтяного резерва страны, заявил представитель Министерства энергетики Соединенных Штатов 26 марта, сообщает ТАСС.

Политика Украина с пятницы закроет границы Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.

Армия и оружие Пентагон запретил военным США любые поездки за границу Вашингтон, 25 марта 2020, 23:43 — REGNUM Военнослужащим США запрещено совершать любые поездки за пределы страны в течение ближайших 60 суток, сообщил 25 марта глава Пентагона Марк Эспер в интервью агентству Reuters.

Шоу-бизнес Ольга Бузова хотела увеличить грудь после развода с Тарасовым По словам Бузовой, развод породил в ней большое количество комплексов, а следствием этой психологической нестабильности стали метаморфозы в её прическе и навязчивые планы по корректировке бюста.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян потеряла ребенка Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.

Экономика Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.