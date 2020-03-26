Коронавирус
Деловое.ТВСбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что они продлятся сроком до шести месяцев. Штрафы и неустойки начисляться не будут.
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Сбербанк предоставит кредитные каникулы россиянам, попавшим на карантин из-за коронавируса
Комсомольская правда12:28
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Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Общество
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
Нерабочая рабочая неделя, объявленная президентом России Владимиром Путиным, не является основанием для занижения заработной платы, заявили в Минтруде.
Общество
США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Общество
У Льва Лещенко из-за коронавируса начался отек легких
Происшествия
Полиция дала рекомендации против мошенников в условиях коронавируса
Московская полиция рекомендовала горожанам предупредить пожилых родственников о возможных ухищрениях мошенников во время ограничительных мер из-за коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
Политика
Депутат из ФРГ призвал отменить санкции против России
Депутат от партии «Альтернатива для Германии», глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд заявил, что санкции против России в условиях пандемии коронавируса являются абсурдными и их нужно полностью отменить.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Общество
Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
Здоровье
Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта
Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Политика
В Россию прибыли маски и тест-системы от основателя Alibaba
Москва, 26 марта 2020, 14:24 — REGNUM Китайский миллиардер Джек Ма передал России более 1 млн медицинских масок и 200 тыс. тест-систем, позволяющих выявить коронавирус.
Общество
Выходная неделя не скажется на майских праздниках
Выходная неделя с 28 марта по 5 апреля, объявленная Владимиром Путиным, чтобы снизить распространение коронавируса в России, не повлияет на продолжительность запланированных майских праздников.
Энергетика
Конгресс США отказался помогать энергетическому сектору страны
Конгресс США отказался представить финансирование на закупку дешевой нефти для пополнения стратегического нефтяного резерва страны, заявил представитель Министерства энергетики Соединенных Штатов 26 марта, сообщает ТАСС.
Политика
Украина с пятницы закроет границы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
Армия и оружие
Пентагон запретил военным США любые поездки за границу
Вашингтон, 25 марта 2020, 23:43 — REGNUM Военнослужащим США запрещено совершать любые поездки за пределы страны в течение ближайших 60 суток, сообщил 25 марта глава Пентагона Марк Эспер в интервью агентству Reuters.
Финансы
Стало известно, каким будет курс доллара к концу 2020 года
Эксперт добавил, что к концу 2020 года курс рубля может сформироваться на уровне 73 (плюс / минус 2) рубля за доллар.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Экономика
Путин: Малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам и кредитам
Малые и средние предприятия (МСП), пострадавшие от ситуации с коронавирусом, получат отсрочку на шесть месяцев по выплате налогов и кредитов.
Киберспорт
RAMZEs вошел в состав Ninjas in Pyjamas по Dota 2
К составу Ninjas in Pyjamas по Dota 2 присоединились два новых игрока — Роман «RAMZEs» Кушнарев и Милан «MiLAN» Козомара.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова хотела увеличить грудь после развода с Тарасовым
По словам Бузовой, развод породил в ней большое количество комплексов, а следствием этой психологической нестабильности стали метаморфозы в её прическе и навязчивые планы по корректировке бюста.
Игры
BioWare продолжает «свою престижную франшизу» — Mass Effect?
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Экономика
Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
Спорт
Алексей Червоткин: «Большунов иногда работает чересчур много»
Кино
Зак Снайдер собрал команду героев на новом кадре режиссерской версии «Лиги справедливости»
Ранее Зак Снайдер уже выкладывал кадр из сна Бэтмена, который должен был воплотиться в жизнь, а также рассказывал, как должна была закончиться его «Лига справедливости».
Политика
США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму»
Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.