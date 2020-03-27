Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк предоставит кредитные каникулы сроком до шести месяцев клиентам, которые пострадали от коронавируса, говорится на сайте банка.

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Путешествия Россиян призвали отложить путешествия по стране Федеральное агентство по туризму РФ выступило с рекомендациями россиянам, планирующим поездки по России: перенести сроки путешествий до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

Политика Захарова назвала срок подачи данных для возвращения в Россию МИД сформирует окончательные списки российских граждан, которые столкнулись с трудностями при возвращении в Россию из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса, и передаст их соответствующим ведомствам для организации рейсов, добавила Захарова.

Общество Песков назвал цель нерабочей недели Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.

Общество Число жертв коронавируса в Италии за сутки достигло 969 Число погибших от коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек, всего число жертв в стране достигло 9134, заявил в пятницу, 27 марта, комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Здоровье Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», объяснил, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за осложнений, которые он вызывает.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

Общество ФАС рассказала о картельном сговоре производителей гречки Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.

Общество «Каникулы» относительно строгого режима Есть мнения, что их будут штрафовать, но пока непонятно, на основании чего – в связи с нарушением трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) или же за нарушение санитарно-эпидемиологического режима, что вообще является уголовно-наказуемым деянием с риском получить реальный срок (ст. 263 УК РФ).

Общество Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.

Авто Обновленный Mitsubishi ASX получил российские цены Компания Mitsubishi объявила о старте продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX в России с апреля 2020 года.

Здоровье Малышева призвала увеличить зарплаты российским медикам Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева заявила о необходимости увеличить заработные платы врачам в России в три раза.

Общество BlaBlaCar приостанавливает работу по всей России В условиях пандемии вируса COVID-19 сервис для междугородних поездок BlaBlaCar приостанавливает свою работу на территории всей России.

Игры Epic Games Store бесплатно раздает новые игры Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.

Общество В России разработали прототипы вакцин от коронавируса Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины против коронавируса, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова в эфире Первого канала.

Общество Подсчитаны масштабы заражения коронавирусом внутри России В службе подсчитали масштабы заражения и выяснили, что только 20 процентов пациентов заразились внутри страны через контакт с другими больными.