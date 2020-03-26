Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВСбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что они продлятся сроком до шести месяцев. Штрафы и неустойки начисляться не будут.
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Сбербанк предоставит кредитные каникулы до шести месяцев пострадавшим от коронавируса клиентам

Агентство Москвавчера в 12:03

Сбербанк предоставит кредитные каникулы до шести месяцев пострадавшим от коронавируса

ТАССвчера в 11:37

Греф анонсировал кредитные каникулы клиентам Сбербанка

REGNUMвчера в 22:22

Сбербанк и ВТБ готовы дать отсрочку пострадавшим от коронавируса заемщикам

ПРАЙМвчера в 11:27

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

RT на русскомвчера в 11:48

Сбербанк предоставит клиентам, пострадавшим от коронавируса, кредитные каникулы на полгода

Коммерсантъвчера в 12:59

Сбербанк предоставит кредитные каникулы россиянам, попавшим на карантин из-за коронавируса

Комсомольская правдавчера в 12:28
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Происшествия

В Магнитогорске прогремел взрыв в жилом доме

МордовМедиа вчера в 14:41
Армия и оружие

«Мы приехали в самое страшное место»: ведущий «Звезды» о работе военных специалистов в Италии

Ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров рассказал в студии «Открытого эфира», чем могут помочь российские специалисты итальянским коллегам и почему РФ приняла решение о содействии в борьбе с коронавирусом именно этой стране.
ТК Звезда 00:07
Общество

Глава Хакасии объявил об уходе на самоизоляцию

«Обязанности главы в моё отсутствие исполняет первый заместитель Николай Миронов», — добавил он.
RT на русском вчера в 23:46
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

60-летний советский, российский певец, актер и продюсер Игорь Николаев самостоятельно обратился в больницу в Коммунарке, сдав анализы на коронавирус.
Российская газета вчера в 15:18
Армия и оружие

Число зараженных моряков на авианосце ВМС США увеличилось в разы

Число моряков на флагманском авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" (Theodore Roosevelt), которые заразились коронавирусом, стремительно увеличивается, сообщает CNN.
Российская газета вчера в 19:23
Общество

США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 17:32
Экономика

«Отказ от карантина — страшная ошибка»: экономист Сергей Гуриев — об обращении Путина, кризисе и пандемии

Сергей Гуриев: Почему государство не может потратить триллионы рублей, но продолжает отъем денег у населения Об отсутствии карантина в России Главное [в обращении Путина], конечно, это отказ от карантина.
Forbes 25 марта в 15:23
Общество

Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства

Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.
Известия вчера в 14:57
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Общество

Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита

В поручении указывается, что федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.
ТАСС вчера в 19:02
Религия

РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

«Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», — заявили в Московской патриархии.
РБК вчера в 15:50
Происшествия

Пожар в жилом доме в Екатеринбурге ликвидировали

Возгорание в двухэтажном одноподъездном деревянном доме в Екатеринбурге полностью ликвидировано, сообщается в пятницу на сайте регионального управления МЧС России.
ТАСС вчера в 22:13
Футбол

Романцев рассказал о нервной реакции на коронавирус

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев признался, что ему надоело частое упоминание в СМИ слова «коронавирус».
ProstoProSport вчера в 13:17
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

25 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты для россиян.
Lenta.ru вчера в 21:30
Общество

В России хотят ограничить продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса

Председатель российского правительства Михаил Мишустин получил письмо с предложением ограничить продажу спиртных напитков в стране из-за пандемии коронавируса нового типа.
Московский Комсомолец 00:40
Технологии

ФАС добавила голосовые помощники в список ПО для предустановки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) расширила список российского программного обеспечения, необходимого для предустановки на гаджеты в России.
RuNews24.ru вчера в 16:30
Общество

В России за сутки коронавирусом заболели еще 182 человека

В России зафиксировано 182 новых случая заболевания коронавирусом в 18 регионах страны, сообщает 26 марта оперативный штаб.
Полит.ру вчера в 05:11
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал о нефтяном бизнесе Аллы Пугачёвой

В интервью журналистам «Собеседника» Андрей Разин рассказал, что о нефтяном бизнесе Примадонны, Киркорова и ряда других отечественных знаменитостей, имена которых пока не хочет озвучивать, он узнал во время поездки в Нефтеюганск.
OAnews 25 марта в 09:15
Культура

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 25 марта в 18:17
Общество

Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса

Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Ведомости вчера в 14:08
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Общество

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
P1spb.ru вчера в 01:56
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Политика

Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Рамблер вчера в 11:46
Общество

Полиция приостанавливает личный прием граждан

Органы МВД в Иркутской области, как и по всей стране, временно приостанавливают личный прием граждан.
ФедералПресс вчера в 23:08
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце раскрыла причину развода с Павлом Прилучным

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце рассказала об истинных причинах развода с актером Павлом Прилучным.
НТВ 25 марта в 07:41
Игры

BioWare выпустит продолжение одной из своих «самых престижных франшиз»

BioWare открыла вакансию технического директора, который займётся разработкой «следующего тайтла одной из самых престижных франшиз студии».
CyberSport.ru вчера в 22:31
Культура

Гарик Харламов анонсировал Comedy Club в новом формате

Пятничный выпуск Comedy Club пройдет в необычном формате, который резиденты назвали «КарантинStyle».
Культуромания вчера в 15:56
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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