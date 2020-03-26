Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что они продлятся сроком до шести месяцев. Штрафы и неустойки начисляться не будут.

Общество Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Общество Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита В поручении указывается, что федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.

Религия РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом «Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», — заявили в Московской патриархии.

Происшествия Пожар в жилом доме в Екатеринбурге ликвидировали Возгорание в двухэтажном одноподъездном деревянном доме в Екатеринбурге полностью ликвидировано, сообщается в пятницу на сайте регионального управления МЧС России.

Футбол Романцев рассказал о нервной реакции на коронавирус Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев признался, что ему надоело частое упоминание в СМИ слова «коронавирус».

Общество Россиянам разъяснили условия нерабочей недели 25 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты для россиян.

Шоу-бизнес Андрей Разин рассказал о нефтяном бизнесе Аллы Пугачёвой В интервью журналистам «Собеседника» Андрей Разин рассказал, что о нефтяном бизнесе Примадонны, Киркорова и ряда других отечественных знаменитостей, имена которых пока не хочет озвучивать, он узнал во время поездки в Нефтеюганск.

Общество Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Политика Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.

Общество Полиция приостанавливает личный прием граждан Органы МВД в Иркутской области, как и по всей стране, временно приостанавливают личный прием граждан.