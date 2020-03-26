Коронавирус
Деловое.ТВСбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что они продлятся сроком до шести месяцев. Штрафы и неустойки начисляться не будут.
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Сбербанк предоставит кредитные каникулы до шести месяцев пострадавшим от коронавируса клиентам
Агентство Москвавчера в 12:03
Сбербанк предоставит клиентам, пострадавшим от коронавируса, кредитные каникулы на полгода
Коммерсантъвчера в 12:59
Сбербанк предоставит кредитные каникулы россиянам, попавшим на карантин из-за коронавируса
Комсомольская правдавчера в 12:28
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