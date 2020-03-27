Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк предоставит кредитные каникулы сроком до шести месяцев клиентам, которые пострадали от коронавируса, говорится на сайте банка.

Экономика Россияне начали закрывать вклады, сообщили банки Российские кредитные организации сообщили о росте заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.

Политика Трамп поблагодарил Китай за помощь в борьбе с коронавирусом Глава США Дональд Трамп во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином поблагодарил Пекин за помощь и активное сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.

Общество Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита В поручении указывается, что федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.

Экономика Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.

Общество Губернатор Куйвашев ввел в Свердловской области карантин Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о приостановке деятельности развлекательных организаций, торговых центров и запрете массовых мероприятий.

Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Здоровье В Севастополе выявили первые пять случаев заражения коронавирусом Первые пять случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе, все заболевшие вернулись из зарубежных поездок, сообщил глава города Михаил Развожаев.

Общество В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.

Общество Россиянам разъяснили условия нерабочей недели Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.

Авто АвтоВАЗ модернизирует производство «АвтоВАЗ» рассказал о модернизации производства, проведенной на своих мощностях в 2019 году.

Спорт Хоркина назвала перенос Олимпиады божьей карой за давление на Россию Двукратная олимпийская чемпионка и бывший депутат от «Единой России» Светлана Хоркина назвала перенос Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса «божьим наказанием» за давление спортивных чиновников на Россию.