Коронавирус

РБКРБКСбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса. Об этом говорится в сообщении банка, которое есть в распоряжении РБК.
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Сбербанк назвал основания для кредитных каникул из-за коронавируса

RT на русском05:47

Сбербанк и ВТБ готовы дать отсрочку пострадавшим от коронавируса заемщикам

ПРАЙМ26 марта в 11:27

Сбербанк назвал условия предоставления кредитных каникул заболевшим коронавирусом клиентам

Rambler News Service04:01

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам

ТАСС03:39

Сбербанк предоставит клиентам, пострадавшим от коронавируса, кредитные каникулы на полгода

Коммерсантъ26 марта в 12:59

Сбербанк предоставит кредитные каникулы до шести месяцев пострадавшим от коронавируса клиентам

Агентство Москва26 марта в 12:03

Сбербанк предоставит пострадавшим от COVID-19 кредитные каникулы

News.ru05:02
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Кино

Вышел трейлер комедии «Безупречный» с Хью Джекманом

Культуромания 01:25
Политика

Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса

Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.
Красная весна вчера в 15:42
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась переделыванием гражданского оружия в боевые аналоги.
RT на русском 07:07
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Общество

Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 26 марта в 15:05
Здоровье

Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса

Доктор Мясников рассказал, что люди в пожилом возрасте умирают не от коронавирусной инфекции, а из-за осложнений, которые вызываны им, узнал корреспондент «SMINEWS».
SMINEWS 02:26
Общество

В Москве проведут масштабную дезинфекцию

Заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков сообщил в субботу, что в Москве пройдет масштабная дезинфекция в целях борьбы с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец 03:34
Здоровье

Заражение коронавирусом в России от пациента к врачу не зафиксировано

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что заражение коронавирусом в России от пациента к врачу не зафиксировано.
Регион online 07:16
Общество

Почта России вводит особый режим работы с 30 марта

С 30 марта по 1 апреля включительно Почта России вводит особый режим работы.
Ясно 02:14
Общество

Захарова призвала ценить возможность быть дома

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала россиянам извлечь пользу из необходимости самоизолироваться в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:32
Общество

В Новосибирске создали новую тест-систему для диагностики коронавируса

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса COVID-19, сообщил в Telegram российский оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.
Коммерсантъ 05:48
Общество

В Башкирии заражённый коронавирусом мужчина продавал мясо на рынке

Жителей города Сибая и Баймакского района, покупавших 22 марта продукцию в мясном павильоне № 37 сибайского рынка «Воскресный» на улице Матросова, 4, просят срочно обратиться на горячую линию минздрава или на горячую линию Сибая.
Газета Республика Башкортостан 06:31
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

Заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко пошел на поправку

Интерфакс 07:01
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК вчера в 04:30
Общество

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Прибытие поезда с более 700 человек, большая часть из которых – граждане РФ, ТАСС подтвердили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Вести.Ru 04:32
Общество

Жена Овечкина поразилась поведению москвичей во время пандемии коронавируса

Lenta.ru 07:02
Происшествия

В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом

Ранее сообщалось о смерти четырех пациентов с коронавирусом в Москве.
Интерфакс 02:35
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Шоу-бизнес

Рудковская ответила на упрёк из-за снимка с завтраком

News.ru вчера в 23:44
Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру вчера в 06:37
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Происшествия

Детский врач вернулась из Австрии в РФ и вышла на работу

У мужа Ашеровой взяли повторные тесты на коронавирус. Правоохранительные органы должны будут дать оценку действиям врача.
Pravda.Ru вчера в 14:22
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

Известия 06:03
Общество

В России за сутки выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки подтвердились еще 228 случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.
Телеканал Санкт-Петербург 05:20
Общество

В ВОЗ назвали время спада коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения согласился с оценкой российского Минздрава касательно спада коронавируса в РФ.
iReactor 06:22
Здоровье

Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Липецкой области

В Липецкой области выявлены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией (всего уже восемь).
Коммерсантъ Воронеж 05:52
Здоровье

Минздрав обновил список препаратов для лечения коронавируса

Напомним, коронавирусной инфекцией в нашей стране заболели уже около тысячи человек.
Известия Мордовии 03:11
Здоровье

Китайский медик рассказал, что еще нужно делать, кроме мытья рук

Фармацевт рассказал, что нужно промывать нос один раз в день сразу после возвращения домой.
РИА Новости 07:12
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