Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для клиентов, пострадавших от коронавируса. Об этом говорится в сообщении банка, которое есть в распоряжении РБК.

Общество В правительстве задумались над ограничением передвижения по России Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Общество Названы размеры штрафов для нарушителей карантина Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.

Общество В Новосибирске создали новую тест-систему для диагностики коронавируса В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса COVID-19, сообщил в Telegram российский оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.

Общество 114 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Москве В Москве за прошедший день зарегистрировали 114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 817 человек, говорится в сообщении столичного оперативного штаба.

Происшествия Первый случай подозрения на коронавирус выявили в Иркутской области Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева оповестила оперативный штаб о том, что у женщины дважды тесты дали положительный результат на коронавирус.

Политика Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.

Происшествия В Оренбургской области умер пациент с коронавирусом В инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний житель Бузулука, заразившийся в Европе коронавирусом, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова.

Энергетика На американском рынке возникли отрицательные цены на нефть На рынке Соединенных Штатов спрос на нефть опустился до такого уровня, что некоторые производители готовы платить за разгрузку хранилищ, сообщает Bloomberg.