Коронавирус
РБКСбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для клиентов, пострадавших от коронавируса. Об этом говорится в сообщении банка, которое есть в распоряжении РБК.
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Сбербанк назвал условия предоставления кредитных каникул заболевшим коронавирусом клиентам
Rambler News Service04:01
Сбербанк предоставит кредитные каникулы до шести месяцев пострадавшим от коронавируса клиентам
Агентство Москва26 марта в 12:03
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За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
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Закроются также фитнес-центры, объекты физкультуры и спорта и бассейны.
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Пенсионный фонд (ПФР) досрочно перевел все пенсии и пособия за апрель всем категориям граждан. Об этом сообщается на сайте организации.
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Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
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Ранний доступ Mount & Blade II: Bannerlord начнётся на 24 часа раньше
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В Новосибирске создали новую тест-систему для диагностики коронавируса
В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса COVID-19, сообщил в Telegram российский оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.
Авто
Объявлены цены на Mitsubishi ASX в России
Обновленный японский кроссовер Mitsubishi ASX выходит на российский рынок в апреле текущего года.
Общество
«Почта России» изменит режим работы с 30 марта по 5 апреля
«Почта России» изменит режим работы в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Общество
114 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Москве
В Москве за прошедший день зарегистрировали 114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 817 человек, говорится в сообщении столичного оперативного штаба.
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Первый случай подозрения на коронавирус выявили в Иркутской области
Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева оповестила оперативный штаб о том, что у женщины дважды тесты дали положительный результат на коронавирус.
Общество
Компания OneWeb объявила о банкротстве
Британская компания OneWeb объявила о банкротстве.
Происшествия
В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка
По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Политика
Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента
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Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву
В пятницу, 27 марта, с киевского железнодорожного вокзала "Центральный" отправился поезд до Москвы с россиянами, которые захотели покинуть территорию Украины.
Здоровье
Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Политика
Трое крымчан нарушили режим самоизоляции и пытались уехать на Украину
Крымские правоохранители задержали на границе с Украиной троих граждан России, которые нарушили предписания о самоизоляции и пытались выехать в соседнее государство.
Кино
Трейлер нового сериала «Выжить» с Софи Тернер показали зрителям
Лос-Анджелес, США, 25 марта 2020, 08:57 — REGNUM Трейлер сериала «Выжить» с Софи Тернер из «Игры престолов» и Кори Хоукинсом из «Ходячих мертвецов» опубликовали создатели на стриминговом сервисе Quibi.
Общество
В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств
В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Военные обещают достроить 16 новых медцентров до середины мая
Российские военные планирует завершить строительство первых 8 многофункциональных медицинских центров до 30 апреля.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Футбол
Итальянский ассистент Шевченко: Украина - часть моей жизни
Напомним, Украина под руководством Шевченко отобралась на Евро-2020. Турнир пройдет в 2021 году из-за пандемии коронавируса.
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В Оренбургской области умер пациент с коронавирусом
В инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний житель Бузулука, заразившийся в Европе коронавирусом, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова.
Здоровье
Коронавирус на Украине: 311 человек заразились, 8 из них - скончались
Только за последние сутки число летальных исходов на Украине увеличилось на три, а у 93 человек был подтвержден коронавирус.
Энергетика
На американском рынке возникли отрицательные цены на нефть
На рынке Соединенных Штатов спрос на нефть опустился до такого уровня, что некоторые производители готовы платить за разгрузку хранилищ, сообщает Bloomberg.
Политика
На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов
Издание «СТРАНА.ua» сообщает, что на западной границе Украины образовались большие очереди из пешеходов, желающих вернуться в государство до закрытия границ.
Общество
Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса
Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.