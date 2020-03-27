Коронавирус

РБКРБКСбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса. Об этом говорится в сообщении банка, которое есть в распоряжении РБК.
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Сбербанк назвал основания для кредитных каникул из-за коронавируса

RT на русском05:47

Сбербанк предоставит пострадавшим от COVID-19 кредитные каникулы

News.ru05:02

Сбербанк и ВТБ готовы дать отсрочку пострадавшим от коронавируса заемщикам

ПРАЙМ26 марта в 11:27

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам

ТАСС03:39

Сбербанк предоставит клиентам, пострадавшим от коронавируса, кредитные каникулы на полгода

Коммерсантъ26 марта в 12:59

Сбербанк предоставит кредитные каникулы до шести месяцев пострадавшим от коронавируса клиентам

Агентство Москва26 марта в 12:03

Сбербанк назвал условия предоставления кредитных каникул заболевшим коронавирусом клиентам

Rambler News Service04:01
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Политика

Зеленский произвёл ключевые перестановки в армии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначениях на ключевые посты в армии Украины.
RT на русском 08:41
Общество

Глава Минздрава РФ заявил об эффективности марлевых масок

Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 14:23 — REGNUM Минпромторг России по просьбе Минздрава ввел в обращение дополнительный объем медицинских масок, их общее количество достигнет 30 млн штук.
REGNUM 07:23
Общество

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Здоровье

Село в Черниговской области Украины признали очагом вспышки коронавируса

Село Комаровка Борзянского района Черниговской области признали очагом вспышки коронавируса.
Украина.ру 08:46
Игры

Ранний доступ Mount & Blade II: Bannerlord откроется на 24 часа раньше

Чемпионат 06:01
Общество

В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
SM News вчера в 07:21
Общество

В ВОЗ призвали москвичей соблюдать на улице дистанцию в два метра

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович раскритиковала москвичей за то, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции они не соблюдают рекомендацию держаться в двух метрах друг от друга.
РИА Новости 06:08
Политика

Посольство РФ выразило протест из-за слов La Stampa о помощи Италии

MOD Russia / Globallookpress Российское посольство в Италии назвало некорректными и дезинформирующими публикации в газете La Stampa, в которой российскую помощь стране в борьбе с коронавирусом назвали "бесполезной".
РЕН ТВ вчера в 05:36
Общество

За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
BFM.ru 05:06
Здоровье

Двое нижегородцев заразились коронавирусом в регионе

Из трех последних случаев один завозной, а два человека заболели уже на территории региона.
Московский Комсомолец Нижний Новгород 08:34
Общество

В России создали препарат для лечения коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба агентства.
РИА Новости 08:34
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Политика

Трое жителей Крыма нарушили карантин и попытались выехать на Украину

Трое жителей Крыма нарушили режим самоизоляции и попытались выехать на Украину, однако были задержаны на границе.
Известия 07:47
Здоровье

Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
Evo-rus.com вчера в 09:09
Армия и оружие

Вассерман объяснил, почему пандемия коронавируса закончится масштабной войной

Анатолий Вассерман, политический эксперт из РФ, считает, что пандемия коронавируса и экономический кризис закончатся масштабной войной.
Discover24 04:19
Происшествия

В Санкт-Петербурге мужчина сбежал из карантина

В Санкт-Петербурге из карантина в связи с коронавирусной инфекцией сбежал мужчина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 28 марта.
Известия 07:29
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Evo-rus.com 08:08
Культура

Организаторы шоу «Маска» изменили правила голосования из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса организаторы развлекательного шоу «Маска» сообщили о введении новых правил голосования, отказавшись от присутствия зрителей в зале.
Вокруг ТВ вчера в 13:50
Энергетика

В США и Европе отказываются от саудовской нефти

В настоящее время Саудовская Аравия с трудом находит покупателей своей нефти после отказа США и Европы закупать у страны дополнительные объемы сырья, рассказал источник.
Expert.ru вчера в 04:51
Общество

Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:47
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Передвижение жителей Чечни ограничили

Въезд в Грозный и передвижение жителей Чечни ограничиваются решением руководства республики из-за угрозы распространения коронавируса, заявил председатель чеченского парламента Магомед Даудов.
Lenta.ru 08:22
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Общество

Испания побила рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

Испания побила собственный рекорд по числу произошедших за сутки смертей от пневмонии COVID-19. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Lenta.ru 08:00
Общество

Бесплатный доступ к ряду сервисов Рунета откроют с 1 апреля

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета с персональных компьютеров будет внедрён с 1 апреля.
RT на русском 07:50
Происшествия

Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Lenta.ru вчера в 12:48
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Политика

Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС

Италия не подписала по итогам совещания лидеров Европейского союза документ по мерам борьбы с распространением COVID-19.
Газета.Ru вчера в 10:52
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