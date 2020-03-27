Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса. Об этом говорится в сообщении банка, которое есть в распоряжении РБК.

Общество Глава Минздрава РФ заявил об эффективности марлевых масок Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 14:23 — REGNUM Минпромторг России по просьбе Минздрава ввел в обращение дополнительный объем медицинских масок, их общее количество достигнет 30 млн штук.

Общество Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.

Общество В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.

Общество В ВОЗ призвали москвичей соблюдать на улице дистанцию в два метра Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович раскритиковала москвичей за то, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции они не соблюдают рекомендацию держаться в двух метрах друг от друга.

Политика Посольство РФ выразило протест из-за слов La Stampa о помощи Италии MOD Russia / Globallookpress Российское посольство в Италии назвало некорректными и дезинформирующими публикации в газете La Stampa, в которой российскую помощь стране в борьбе с коронавирусом назвали "бесполезной".

Здоровье Двое нижегородцев заразились коронавирусом в регионе Из трех последних случаев один завозной, а два человека заболели уже на территории региона.

Экономика Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.

Происшествия В Санкт-Петербурге мужчина сбежал из карантина В Санкт-Петербурге из карантина в связи с коронавирусной инфекцией сбежал мужчина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 28 марта.

Энергетика В США и Европе отказываются от саудовской нефти В настоящее время Саудовская Аравия с трудом находит покупателей своей нефти после отказа США и Европы закупать у страны дополнительные объемы сырья, рассказал источник.

Общество Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.

Общество Передвижение жителей Чечни ограничили Въезд в Грозный и передвижение жителей Чечни ограничиваются решением руководства республики из-за угрозы распространения коронавируса, заявил председатель чеченского парламента Магомед Даудов.

Общество Бесплатный доступ к ряду сервисов Рунета откроют с 1 апреля Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета с персональных компьютеров будет внедрён с 1 апреля.

Происшествия Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.

Здоровье Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.