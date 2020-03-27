Коронавирус

РБКРБКСбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса. Об этом говорится в сообщении банка, которое есть в распоряжении РБК.
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Сбербанк назвал основания для кредитных каникул из-за коронавируса

RT на русском05:47

Сбербанк предоставит пострадавшим от COVID-19 кредитные каникулы

News.ru05:02

Сбербанк предоставит кредитные каникулы до шести месяцев пострадавшим от коронавируса клиентам

Агентство Москва26 марта в 12:03

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам

ТАСС03:39

Сбербанк предоставит клиентам, пострадавшим от коронавируса, кредитные каникулы на полгода

Коммерсантъ26 марта в 12:59

Сбербанк назвал условия предоставления кредитных каникул заболевшим коронавирусом клиентам

Rambler News Service04:01

Сбербанк и ВТБ готовы дать отсрочку пострадавшим от коронавируса заемщикам

ПРАЙМ26 марта в 11:27
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Происшествия

В Сызрани случайный взгляд врача спас от вероятной смерти пациентку

Придя на прием к врачу, 45-летняя женщина - жительница Сызрани совершенно случайно узнала, что буквально через несколько месяцев ее жизнь может превратиться буквально в ад.
Ugpressa.ru 16:33
Авто

В России начали продавать автомобили в режиме онлайн

Китайская компания Chery заявила о начале продаж автомобилей онлайн.
CarsWeek.ru 06:27
Политика

Россия закроет границу с Белоруссией

Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
РБК 10:15
Экономика

Закрытая граница: Транспортные компании понесут миллиардные убытки

Порядка 100 млрд рублей могут потерять транспортные компании страны из-за закрытия границы, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 22:48
Экономика

«Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров

В документе отмечается, что члены Совета директоров и правления ПАО «Газпром» за год получили 1 млрд 956 млн 740 тыс. руб.
РБК 19:10
Общество

В России зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом

228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России.
FlashNord 05:10
Происшествия

В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 20:01
Происшествия

В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM 18:34
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
SMINEWS в Подольске 10:20
Общество

Bloomberg: власти Москвы всерьез рассматривают закрытие города

Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:39
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г. На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35% до $21,39 за баррель.
Ведомости вчера в 13:23
Армия и оружие

Две ракеты хуситов перехвачены над Саудовской Аравией

Коммерсантъ 21:38
Общество

Жена премьера Канады сообщила о выздоровлении от коронавируса

Жена премьера Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо сообщила, что вылечилась от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 22:56
Футбол

Анатолий Байдачный: «„Динамо“ просто уничтожают. Капский оторвал бы головы игрокам БАТЭ»

Понятно, что игроки минского «Динамо» и БАТЭ постепенно наберут форму, но вопрос во времени.
Спорт-Экспресс 13:55
Общество

В США от коронавируса скончался младенец

В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.
Российская газета 23:10
Общество

«Леруа Мерлен» отказался от карантина и собрал толпы людей. Как его закрывали

Проигнорировавшие указ о карантине магазины проработали недолго и теперь принудительно закрываются по всей стране.
66.ru 05:58
Здоровье

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".
Медиазона 09:45
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru 21:14
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК 15:44
Финансы

В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

«Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
RT на русском 26 марта в 09:30
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru 14:42
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Lenta.ru 08:37
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является, посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru 23:19
Общество

Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости 19:48
Общество

В NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну

Специалисты иностранного издания NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну.
Актуальные Новости 15:33
Авто

Единственный в своем роде: полноприводный капотник от КамАЗа

Внедорожный грузовик имел полную массу 20,2 тонны, грузоподъемность 10 тонн, а также максимальную скоростью до 90 км/ч, основной топливный бак на 350 литров и дополнительный на 210 литров.
Российская газета 02:00
Общество

Мишустин поручил закрыть санатории и курорты с 28 марта

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить работу заведений кафе и ресторанов, курортов и объектов массового отдыха, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 02:00
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Общество

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru 09:28
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, рассказала о том, как мама поддержала ее в трудную минуту.
Экспресс газета 11:05
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