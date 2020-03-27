Коронавирус
РБКСбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса. Об этом говорится в сообщении банка, которое есть в распоряжении РБК.
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Сбербанк предоставит кредитные каникулы до шести месяцев пострадавшим от коронавируса клиентам
Агентство Москва26 марта в 12:03
Сбербанк предоставит клиентам, пострадавшим от коронавируса, кредитные каникулы на полгода
Коммерсантъ26 марта в 12:59
Сбербанк назвал условия предоставления кредитных каникул заболевшим коронавирусом клиентам
Rambler News Service04:01
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