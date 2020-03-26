Коронавирус
RT на русскомСбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
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Сбербанк предоставит кредитные каникулы россиянам, попавшим на карантин из-за коронавируса
Комсомольская правда12:28
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