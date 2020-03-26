«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.

Наука Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.

Общество США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Общество Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.

Армия и оружие Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.

Армия и оружие Пентагон запретил военным США любые поездки за границу Вашингтон, 25 марта 2020, 23:43 — REGNUM Военнослужащим США запрещено совершать любые поездки за пределы страны в течение ближайших 60 суток, сообщил 25 марта глава Пентагона Марк Эспер в интервью агентству Reuters.

Экономика Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.

Политика В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.

Общество Можно ли уволить в выходной день? Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.

Наука Микропластик заставил рыб больше рожать Волокна микропластика негативно сказываются на эндокринной и репродуктивной функциях рыб. Микропластик заставил рыб больше рожать.

Политика Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.

Гаджеты Представили смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro Компания Huawei официально продемонстрировала миру свои топовые телефоны P40, P40 Pro и P40+, в России первые два смартфона поступят в продажу уже 10 апреля, информирует пресс-релиз Huawei.

Политика Канаде не нравятся планы Трампа по размещению войск на границе Оттава, 26 марта 2020, 21:05 — REGNUM Правительство Канады подвергло критике планы президента США Дональда Трампа по отправке дополнительно 1000 военнослужащих на канадско-американскую границу, 26 марта сообщает агентство Reuters.