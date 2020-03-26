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Происшествия Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.

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