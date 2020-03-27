«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.

Кино Умер режиссер Владимир Любомудров Советский и российский кинорежиссер и сценарист Владимир Любомудров умер в возрасте 80 лет.

Общество Трамп подписал закон о вливании денег в экономику на фоне рецессии Вашингтон, 27 марта 2020, 23:59 — REGNUM Закон о выделении двух триллионов долларов для стимулирующих американскую экономику мерах, необходимых на фоне рецессии из-за пандемии, подписал 27 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Здоровье В России готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом, считает профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Экономика Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.

Хоккей Посол США поблагодарил Россию за игру Овечкина в НХЛ Граждане США признательны России за игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заявил посол США в России Джон Салливан 27 марта, сообщает РИА Новости.

Происшествия Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.

Происшествия Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина «По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Экономика Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

Происшествия В Мурино двух человек принудительно отправили в больницу Сегодня вечером, 27 марта, в городе Мурино Ленинградской области на улице Шувалова принудительно госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус.

Игры BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect В начале этого года BioWare выпускала тизер на франшизу Mass Effect, а осенью прошлого года редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что новая Mass Effect уже в разработке.