Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
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Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

RT на русскомвчера в 11:48

Бизнес пожаловался Грефу на отсутствие кредитных каникул в Сбербанке

News.ru07:58

Сбербанк предоставит клиентам, пострадавшим от коронавируса, кредитные каникулы на полгода

Коммерсантъвчера в 12:59

Сбербанк предоставит кредитные каникулы до шести месяцев пострадавшим от коронавируса клиентам

Агентство Москвавчера в 12:03

Сбербанк рассмотрит обращение предпринимателей по налоговым каникулам

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Сбербанк предоставит кредитные каникулы россиянам, попавшим на карантин из-за коронавируса

Комсомольская правдавчера в 12:28

Сбербанк и ВТБ готовы дать отсрочку пострадавшим от коронавируса заемщикам

ПРАЙМвчера в 11:27
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Умер режиссер Владимир Любомудров

Советский и российский кинорежиссер и сценарист Владимир Любомудров умер в возрасте 80 лет.
ТАСС 14:57
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Минздрав: коронавирус повышает риск смерти у матери при аборте и родах

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«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

Газета.Ru вчера в 06:42
Общество

Трамп подписал закон о вливании денег в экономику на фоне рецессии

Вашингтон, 27 марта 2020, 23:59 — REGNUM Закон о выделении двух триллионов долларов для стимулирующих американскую экономику мерах, необходимых на фоне рецессии из-за пандемии, подписал 27 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
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Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

ТАСС 13:19
Здоровье

В России готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом

В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом, считает профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев.
Мойка78 25 марта в 20:01
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Политика

Турция приостанавливает международное авиасообщение

Турция приостанавливает международное авиасообщение.
RT на русском 15:36
Хоккей

Посол США поблагодарил Россию за игру Овечкина в НХЛ

Граждане США признательны России за игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заявил посол США в России Джон Салливан 27 марта, сообщает РИА Новости.
Красная весна 15:53
Армия и оружие

В Минобороны опровергли нарушение воздушного пространства над Балтикой

Российская газета 13:01
Общество

Врач-реаниматолог из Италии обратилась к россиянам: «Это война»

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, которая больше 20 лет работает в Италии, обратилась к россиянам в преддверии нерабочей недели.
Московский Комсомолец 09:37
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
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Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 03:35
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Экономика

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
РБК вчера в 15:50
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Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом

Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
ProstoProSport вчера в 14:46
Путешествия

Ростуризм рекомендовал россиянам отложить путешествия по стране

Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров — содействовать туристам.
Коммерсантъ 16:46
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 11:00
Происшествия

В Мурино двух человек принудительно отправили в больницу

Сегодня вечером, 27 марта, в городе Мурино Ленинградской области на улице Шувалова принудительно госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус.
ЛОТ 13:31
Происшествия

Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Lenta.ru 12:48
Политика

ЦИК не смог назвать новую дату голосования по Конституции

ЦИК не смог озвучить новую дату голосования по Конституции.
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Общество

В России разработали тест для определения иммунитета к коронавирусу

На следующей неделе в распоряжении врачей появится новая тест-система, которая поможет определить людей, имеющих иммунитет к новому штамму коронавируса.
Профиль 08:08
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Игры

BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect

В начале этого года BioWare выпускала тизер на франшизу Mass Effect, а осенью прошлого года редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что новая Mass Effect уже в разработке.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о пластической операции

Ольга Бузова в студии YouTube-шоу «Алена, блин!» призналась, что очень комплексовала из-за маленькой груди, а потому даже хотела обратиться за помощью к пластическим хирургам.
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Авто

Американские автопроизводители снижают зарплаты и сокращают программы

Ford начала использовать кредитные средства в середине марта, чтобы снизить негативное влияние от пандемии COVID-19.
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Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
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