Коронавирус
RT на русскомСбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Сбербанк предоставит клиентам, пострадавшим от коронавируса, кредитные каникулы на полгода
Коммерсантъвчера в 12:59
Сбербанк предоставит кредитные каникулы до шести месяцев пострадавшим от коронавируса клиентам
Агентство Москвавчера в 12:03
Сбербанк предоставит кредитные каникулы россиянам, попавшим на карантин из-за коронавируса
Комсомольская правдавчера в 12:28
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 17:43, Ашберн
Кино
Умер режиссер Владимир Любомудров
Советский и российский кинорежиссер и сценарист Владимир Любомудров умер в возрасте 80 лет.
Здоровье
Минздрав: коронавирус повышает риск смерти у матери при аборте и родах
Кино
«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России
Общество
Трамп подписал закон о вливании денег в экономику на фоне рецессии
Вашингтон, 27 марта 2020, 23:59 — REGNUM Закон о выделении двух триллионов долларов для стимулирующих американскую экономику мерах, необходимых на фоне рецессии из-за пандемии, подписал 27 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Здоровье
В России готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом
В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом, считает профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Политика
Турция приостанавливает международное авиасообщение
Турция приостанавливает международное авиасообщение.
Хоккей
Посол США поблагодарил Россию за игру Овечкина в НХЛ
Граждане США признательны России за игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заявил посол США в России Джон Салливан 27 марта, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
В Минобороны опровергли нарушение воздушного пространства над Балтикой
Общество
Врач-реаниматолог из Италии обратилась к россиянам: «Это война»
Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, которая больше 20 лет работает в Италии, обратилась к россиянам в преддверии нерабочей недели.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Происшествия
Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин
Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Экономика
Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
Единоборства
Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом
Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
Путешествия
Ростуризм рекомендовал россиянам отложить путешествия по стране
Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров — содействовать туристам.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Происшествия
В Мурино двух человек принудительно отправили в больницу
Сегодня вечером, 27 марта, в городе Мурино Ленинградской области на улице Шувалова принудительно госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус.
Политика
ЦИК не смог назвать новую дату голосования по Конституции
ЦИК не смог озвучить новую дату голосования по Конституции.
Общество
В России разработали тест для определения иммунитета к коронавирусу
На следующей неделе в распоряжении врачей появится новая тест-система, которая поможет определить людей, имеющих иммунитет к новому штамму коронавируса.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Игры
BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect
В начале этого года BioWare выпускала тизер на франшизу Mass Effect, а осенью прошлого года редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что новая Mass Effect уже в разработке.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о пластической операции
Ольга Бузова в студии YouTube-шоу «Алена, блин!» призналась, что очень комплексовала из-за маленькой груди, а потому даже хотела обратиться за помощью к пластическим хирургам.
Авто
Американские автопроизводители снижают зарплаты и сокращают программы
Ford начала использовать кредитные средства в середине марта, чтобы снизить негативное влияние от пандемии COVID-19.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.