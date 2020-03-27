Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
Читать в источнике
Комментировать63

Подробнее о событии

Сбербанк назвал условия предоставления кредитных каникул заболевшим коронавирусом клиентам

Rambler News Service04:01

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам

ТАСС03:39

Сбербанк и ВТБ готовы дать отсрочку пострадавшим от коронавируса заемщикам

ПРАЙМ26 марта в 11:27

Сбербанк предоставит кредитные каникулы до шести месяцев пострадавшим от коронавируса клиентам

Агентство Москва26 марта в 12:03

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

RT на русском26 марта в 11:48

Сбербанк предоставит кредитные каникулы россиянам, попавшим на карантин из-за коронавируса

Комсомольская правда26 марта в 12:28

Сбербанк предоставит клиентам, пострадавшим от коронавируса, кредитные каникулы на полгода

Коммерсантъ26 марта в 12:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Шоу-бизнес

Мария Порошина рассталась с отцом пятого ребенка

Сведения, от кого знаменитость ждала пятого ребенка, оставались тайной.
Kleo.ru 04:08
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости вчера в 06:30
Политика

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
RT на русском 03:26
Общество

В Карелии приостановили работу общественного транспорта

Серьезные ограничения на работу разных организаций предпринимаются и властями других регионов.
Новые Известия вчера в 10:56
Общество

WSJ сообщила об остром дефиците золота в США из-за коронавируса

В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 20:39
Политика

Левада-центр: Обнуление сроков Путина поддерживает половина россиян

48 процентов Россиян одобряют поправку к Конституции об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Грани.ру вчера в 04:54
Происшествия

В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом

Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
ТАСС 03:57
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM вчера в 15:11
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru 26 марта в 19:18
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru вчера в 01:14
Кино

Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса

Известный актёр Марк Блум умер на 70-м году жизни от серьезных осложнений, возникших в результате болезни, вызванным опасным вирусом - COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 01:49
Общество

Пик коронавируса в России еще не пройден, считает эксперт

Пик коронавируса в России не прошел, рост числа новых случаев еще возможен, считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
РИА Новости 03:44
Здоровье

Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме

Don24 вчера в 09:49
Политика

Посольство России направило протест газете La Stampa

Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
RT на русском вчера в 04:04
Общество

Перечень редких заболеваний расширен правительством

Согласно закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году, финансирование лечения пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями переведено на федеральный уровень.
Live24 04:19
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
РИА Новости 02:31
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Авто

GM и SAIC готовят миниатюрный электромобиль Wuling E50

Анонсированный электромобиль Wuling E50 построен на той же агрегатной базе, что и модели Baojun, но имеет более крупный кузов с нарочито «квадратным» дизайном.
Авторевю вчера в 16:09
Шоу-бизнес

Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии

В композиции Примадонна вместе с ребенком попросила пандемию «уйти подальше». Новообразованный «дуэт» Пугачева и ее сын назвали «ГарриАлла».
OAnews вчера в 08:41
Общество

Юрий Грымов рассказал, как родина встречает возвращенцев из-за рубежа

Российский режиссёр театра и кино Юрий Грымов был удивлён, вернувшись на родину после гастролей в Токио.
News.ru вчера в 18:33
Политика

На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди

На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.
Газета.Ru 03:23
Игры

Ранний доступ Mount & Blade II: Bannerlord начнётся на 24 часа раньше

Игромания.ру вчера в 16:28
Наука

Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса

Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
РИА Новости 26 марта в 08:45
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Происшествия

В Челябинской области у десяти человек заподозрили коронавирус

«По информации Роспотребнадзора, в Челябинской области десять новых условно положительных результатов анализов на коронавирус», — цитирует РИА Новости сообщение минздрава.
RT на русском 04:03
Общество

Число погибших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

Комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури заявил, что за последние стуки в Италии в результате заражения новой коронавирусной инфекцией умерли 969 человек.
Журналистская правда вчера в 13:15
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Общество

Спецпоезд с россиянами прибыл из Киева в Москву

Специальный поезд N 906, организованный для возвращения с Украины россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, прибыл из Киева в Москву, передаёт РИА Новости.
RT на русском 03:39
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM вчера в 00:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное