Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
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Сбербанк предоставит кредитные каникулы до шести месяцев пострадавшим от коронавируса клиентам

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Коммерсантъвчера в 12:59

Сбербанк предоставит кредитные каникулы россиянам, попавшим на карантин из-за коронавируса

Комсомольская правдавчера в 12:28
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Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты сотрудникам, сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.
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За нарушение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя могут ввести штрафы от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.
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Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил о положительных результатах тестов на болезнь, вызванную новым коронавирусом.
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Писатель Акунин рассказал о своих симптомах коронавируса

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Число погибших в крупном пожаре в Екатеринбурге возросло до восьми человек – в больнице скончалась госпитализированная женщина, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе горздрава.
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Онищенко объяснил лидерство США по заболеваемости коронавирусом

По словам Онищенко, США стали одной из первых стран, где за пределами Китайской Народной Республики (КНР) были выявлены зараженные коронавирусом.
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В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
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Российские военные приступили к дезинфекции Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
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В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
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