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Общество В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.

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Космос Сервис интернета на спутнике «Экспресс-АМ6» прекращен из-за ЧС На телекоммуникационном спутнике «Экспресс-АМ6» произошла экстренная ситуация, услуги широкополосного доступа в интернет с аппарата прекращены, сообщили 25 марта на сайте оператора спутниковой связи «Радуга-Интернет».

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