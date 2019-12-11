Финансы

Банки.руБанки.руСбербанк предотвратил кибермошенничество на 67 млрд рублей

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Сбербанк предотвратил хищение средств своих клиентов на сумму около 67 млрд рублей за 2018 — 2019 годы, говорится в презентации старшего вице-президента банка Юлии Чупиной ко Дню аналитика.
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