Финансы
ВедомостиСбербанк ожидает снижение ключевой ставки ЦБ до 4% в 2020 году
ЦБ 19 июня снизит ключевую ставку на 50 б. п. до 5% и даст сигнал о готовности снижать ее в дальнейшем, ожидает стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко. По его прогнозу, «рынки воспримут как снижение ставки до 4% к концу сентября».
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Обладателям третьего «Ведьмака» подарят бесплатную копию игры в сервисе GOG
Акция продлится до 23 июня 2020 года. Напомним, GOG Galaxy 2.0 — это сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр.
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1 июля в России объявлен выходным днем из-за всенародного голосования.
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«Газпром» отчитался о нулевом экспорте газа на Украину
В реальности «Газпром» не поставлял газ в эту страну с 2015 года, а в отчетах в графе «Украина» фиксировался объем поставок в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (например, в 2019 году было поставлено 2,751 млрд кубометров газа).
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В Бундестаге предложили наложить санкции на сенаторов США
Как уточняет РИА Новости, Эрнст заявил, что Берлину необходимо перестать "закидывать США ватными шариками" и наложить ответные санкции на американских сенаторов.
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Туристический сезон в Тунисе в этом году находится под угрозой срыва из-за нововведений в рамках мер для нераспространения коронавируса, считают местные отельеры.
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РБК 09:27
Политика
Путин разрешил иностранцам жить и работать в России до 15 сентября
В понедельник, 15 июня, Президент РФ Владимир Путин подписал Указ, в соответствии с которым иностранцев не будут депортировать из России до середины сентября.
Ореанда-Новости 03:02
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Самолет депутата Госдумы Андрея Скоча в третий раз нарушил запрет на международные перелеты
Все три международных перелета были совершены за последние два с половиной месяца, когда Россия официально запретила полеты в другие страны.
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Кировская область заняла 75 место в рейтинге по благосостоянию семей
Лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ (88 456 рублей в семье с двумя детьми, 101 643 рубля – с одним ребёнком).
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Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
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Агутин прокомментировал «неважный» вид Расторгуева
Одному из подписчиков показалось, что вид у Николая Расторгуева неважный, после чего посыпались комментарии с вопросами о здоровье лидера «Любэ».
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В августе представят новые игры, комиксы, фильмы и сериалы по DC
Warner Bros. анонсировала DC FanDome — 24-часовой фестиваль, на котором состоится показ будущих проектов во вселенной DC, среди которых будут игры, комиксы, сериалы и фильмы.
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Трое индийских военных погибли в столкновении на границе с Китаем
Со стороны Индии погибли один офицер и два солдата. По данным индийских СМИ, среди китайских военных есть раненые.
Газета.Ru 05:29
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Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
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Переговорщики подчеркнули, что будут добиваться проведения инвентаризации украинского государственного и частного имущества в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).
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Объявлены даты проведения «Евровидения-2021» в Роттердаме
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В прямом эфире в Instagram в беседе с актрисой и телеведущей Юлией Бордовских нападающий Washington Capitals Александр Овечкин сравнил жизнь в США и России.
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Происшествия
Адвокат подаст жалобу из-за публикации видео ссоры Соколова и Ещенко
Защищавший историка Олега Соколова адвокат Александр Почуев заявил РИА Новости, что намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за утечек информации по уголовному делу и формирования негативного общественного мнения.
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Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры
Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня.
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Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
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Соловьев осудил заявление театра «Современник» о ДТП с Ефремовым
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Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
Известия вчера в 19:33
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«Зенит» полетит в Москву за день до игры с ЦСКА
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Посольство РФ во Франции выясняет ситуацию с беспорядками в Дижоне
Посольство России во Франции направило соответствующие запросы в полицейские службы республики в отношении возникших в городе Дижон беспорядков с участием выходцев из Чечни.
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Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
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Общество
В 13 российских городах отменили парады Победы
Парад Победы, запланированный на 24 июня, не состоится в 13 городах России из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 02:42