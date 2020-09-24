О планах по возможному переходу на бренд "Сбер" глава кредитной организации Герман Греф сообщил в 2018 году. Тогда топ-менеджер сообщил, что в финансовой части Сбербанка слово "банк" должно присутствовать по закону, но бренд "Сбер" может использоваться в экосистеме.

С чего всё началось Об этом официально было объявлено на специальной конференции Сбербанка , которую вел глава компании Герман Греф и первый зампред «Сбера» Александр Ведяхин. Ридус 03:23