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Интерфакс
Интерфакс

Сбербанк представил новый бренд «Сбер»

О планах по возможному переходу на бренд "Сбер" глава кредитной организации Герман Греф сообщил в 2018 году. Тогда топ-менеджер сообщил, что в финансовой части Сбербанка слово "банк" должно присутствовать по закону, но бренд "Сбер" может использоваться в экосистеме.В источнике
С чего всё началось
Об этом официально было объявлено на специальной конференции Сбербанка
, которую вел глава компании Герман Греф и первый зампред «Сбера» Александр Ведяхин.
Ридус03:23
Подробнее о событии
ТАСС

Греф представил новый бренд экосистемы банка

ТАСС03:47
Первый Севастопольский

Марков: почему «Сбербанк» сильнее правительства?

Первый Севастопольский22 сентября в 15:58
RT на русском

Представлен новый логотип Сбербанка

RT на русском03:22
РБК

Греф объяснил смысл нового логотипа Сбербанка

РБК03:09
Царьград

Как Греф развлекается за наш счёт: Причуды рулевого Сбера перечислили в прямом эфире

Царьград03:38
Российская газета

Герман Греф официально объявил о новом бренде Сбербанка - «Сбер»

Российская газета03:32
РИА Новости

Сбербанк представил новый логотип

РИА Новости03:44

«Сбер» представил систему смарт-устройств и виртуальных ассистентов

Работать ассистенты семейства "Салют" могут на смартфонах, а могут — на представленных сегодня медиаприставке SberBox и гибриде смарт-колонки и смарт-экрана (внешне напоминает дисплей на круглой подставке с вмонтированной в нее акустической системой) "СберПортал".
«Сбер» представил систему смарт-устройств и виртуальных ассистентов
Вести.Ru04:20
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Афиша событий в Екатеринбурге с 25 по 27 сентября

Где: Center Club (ул. Бориса Ельцина, 3) Когда: 25 сентября в 20:00 Сколько стоит: от 1900 рублей Возрастное ограничение: 18+ Слушаем музыку из XIII века Модное в последние годы направление барочной музыки ансамбль «Мадригал» начал развивать еще больше 50 лет назад — это был первый отечественный ансамбль, который и открыл советским слушателям всю прелесть ранней западноевропейской музыки.
Екатеринбург Онлайн03:12

Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Аргументы и Факты21 сентября в 10:37
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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Более трети россиян считают блогерство профессией будущего

Более трети опрошенных россиян (35%) считают, что блогер — это профессия будущего, которая будет все больше востребована, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМа и центра социального проектирования «Платформа».
Коммерсантъ02:53
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Правительство может переложить стоимость приборов на население

В Минэнерго сообщили, что поручено «проанализировать объем финансирования по установке приборов учета, который подлежит включению в тарифы», расчет будет вестись с учетом предложений министерства по минимизации финансирования, в том числе за счет проведения поверок старых счетчиков вместо их замены, продления срока по установке счетчиков для потребителей, которые до 1 июля не сделали этого сами.
Коммерсантъ17:54
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ

Сенаторы поддержат предложенную Минтрудом методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), поскольку это направлено на повышение выплат гражданам, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости03:41
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