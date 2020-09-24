Сбербанк представил новый бренд «Сбер»
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О планах по возможному переходу на бренд "Сбер" глава кредитной организации Герман Греф сообщил в 2018 году. Тогда топ-менеджер сообщил, что в финансовой части Сбербанка слово "банк" должно присутствовать по закону, но бренд "Сбер" может использоваться в экосистеме.В источнике
С чего всё началось
Об этом официально было объявлено на специальной конференции Сбербанка
, которую вел глава компании Герман Греф и первый зампред «Сбера» Александр Ведяхин.
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