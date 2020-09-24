Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Интерфакс
Интерфакс

Сбербанк представил новый бренд «Сбер»

Сбербанк России перешел на новый бренд "Сбер", сообщил глава Сбербанка Герман Греф на онлайн-конференции в четверг.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Представлен новый логотип Сбербанка

RT на русском03:22
ТАСС

Новый логотип, решения для бизнеса и ТВ-приставка. Главное из презентации Сбербанка

ТАСС05:42
РБК

Сбербанк показал новый логотип, голосовых помощников и приставку. Главное

РБК04:45
РИА Новости

Сбербанк представил бренд «Сбер»

РИА Новости08:18
SM News

Греф представил новый логотип Сбера

SM News04:11
Moi-portal.ru

Сбербанк представил новый логотип

Moi-portal.ruвчера в 23:20
Первый Севастопольский

Марков: почему «Сбербанк» сильнее правительства?

Первый Севастопольский22 сентября в 15:58

РФ потребовала от ФРГ в 10-дневный срок передать данные по Навальному

Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило ноту германскому представительству ОЗХО с требованием предоставить материалы по делу оппозиционера Алексея Навального в десятидневный срок.
Интерфакс07:38
64

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

По словам Майорова, в магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия", где нашли нарушения, полностью был нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без средств защиты, не было санитайзеров в подсобных помещениях, запаса масок и перчаток.
РИА Новости08:46
475

На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом.
РИА Новостивчера в 16:19
199