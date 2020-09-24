Комздрав Петербурга объяснил очереди скорых у больниц

Санкт-Петербург, 24 сентября 2020, 13:22 — REGNUM Покровская больница Санкт-Петербурга, у которой вновь наблюдаются очереди из автомобилей скорой помощи, один из самых крупных стационаров, принимающих больных с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, поэтому пациенты ожидают своей очереди в машинах скорой помощи под наблюдением медиков.