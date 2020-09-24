Сбербанк представил новый бренд «Сбер»
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Сбербанк России перешел на новый бренд "Сбер", сообщил глава Сбербанка Герман Греф на онлайн-конференции в четверг.В источнике
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