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Интерфакс
Интерфакс

Сбербанк представил новый бренд «Сбер»

Сбербанк России перешел на новый бренд "Сбер", сообщил глава Сбербанка Герман Греф на онлайн-конференции в четверг.В источнике
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РБК

Сбер провел первую продуктовую конференцию. Что на ней показали

РБК09:49
Царьград

Греф отказался от «банка». В чём выгода клиента? Ракша объяснил, как Сбер поменяется на самом деле

Царьград09:30
ТАСС

Новый логотип, решения для бизнеса и ТВ-приставка. Главное из презентации Сбербанка

ТАСС05:42
Интерфакс

Сбербанк представил новый бренд «Сбер»

Интерфакс03:34
RT на русском

Представлен новый логотип Сбербанка

RT на русском03:22
SM News

Греф представил новый логотип Сбера

SM News04:11
РИА Новости

Сбербанк представил бренд «Сбер»

РИА Новости08:18

Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостей06:17
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Россия сочла несправедливыми нападки на ООН и ВОЗ

«По оценке большинства стран, на всех этапах кризиса ВОЗ действовала профессионально, своевременно принимала эффективные упреждающие шаги в тесном контакте со всеми государствами- членами», — сказал Лавров.
Говорит Москва10:25

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 700 рублей

Минтруд представил на заседании правительства законопроект, в котором предлагается рассчитывать прожиточный минимум на уровне 44,2% медианного дохода в стране, а не по потребительской корзине, писал «Коммерсантъ».
Ведомости06:51
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Российский «ГАЗ» запустит выпуск электромобилей в 2021 году

В конструкции электромобиля GAZelle e-NN сочетаются унифицированные компоненты семейства «ГАЗель Next» (шасси, кузов, салон) и оригинальные электрические узлы: аккумуляторные батареи, электромотор, зарядное устройство и многое другое.
32CARS.ru23:56
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В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

В пресс-службе городского департамента торговли и услуг РИА Новости уточнили, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима закрылись магазины "Магнолия" на Авиамоторной улице, дом 28/6, а также магазин "Перекресток" на Большой Полянке, дом 28 корпус 1.
РИА Новости10:50
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Комздрав Петербурга объяснил очереди скорых у больниц

Санкт-Петербург, 24 сентября 2020, 13:22 — REGNUM Покровская больница Санкт-Петербурга, у которой вновь наблюдаются очереди из автомобилей скорой помощи, один из самых крупных стационаров, принимающих больных с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, поэтому пациенты ожидают своей очереди в машинах скорой помощи под наблюдением медиков.
REGNUM10:09
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Минск ответил на отказ стран Запада признать инаугурацию Лукашенко

Попытки некоторых стран Запада поставить под сомнение легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, 23 сентября вступившего в должность главы государства, не отражают мнения большинства государств.
РБК09:23
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Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

Доля кредитов, по которым платежи не вносились более 90 дней, выросла до 12,1%, за месяц доля выросла на 0,4 п. п. По данным Национального бюро кредитных историй, объем не обслуживаемых потребкредитов в августе достиг 15,9%, рост на 0,4 п. п. по сравнению с июлем 2020 г. В августе объем просроченной задолженности, по данным ЦБ, увеличился на 3%, или 26 млрд руб.
Ведомости01:40
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