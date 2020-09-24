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Газета.Ru
Газета.Ru

Сбербанк представил новый бренд Сбер

Сбербанк в ходе онлайн-конференции "Сбер Конф" официально представил новый логотип Сбер. Он представляет собой незаконченный зелено-желто-синий круг с эффектом градиент. Внутри круга находится зеленая галка, а рядом с ней расположено зеленое слово Сбер.В источнике
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Газета.Ru

Сбербанк представил новый бренд Сбер

Газета.Ruвчера в 11:54
Банки.ру

Смотрите, кто пришел! Новый «Сбер» хочет быть рядом с клиентом всегда и во всем

Банки.ру17:00
Интерфакс

Что произошло за день: четверг, 24 сентября

Интерфаксвчера в 13:46
Известия

Сбербанк представил новый бренд «Сбер»

Известия19:01
РБК

Сбербанк показал новый логотип, голосовых помощников и приставку. Главное

РБКвчера в 10:37
РИА Новости

Сбербанк представил новый бренд Сбер

РИА Новостивчера в 08:18
ТАСС

Новый логотип, решения для бизнеса и ТВ-приставка. Главное из презентации Сбербанка

ТАССвчера в 05:42

Сенаторы США заподозрили сына Байдена в сделках с Еленой Батуриной

Американские сенаторы от Республиканской партии утверждают, что Хантер Байден, сын кандидата в президента США от демократов Джозефа Байдена, совершал «подозрительные сделки» с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
Известиявчера в 23:05
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Россиянам назвали преимущества кнопочных телефонов

По словам партнёра и директора компании «Интеллектуальный Резерв» Павла Мясоедова, в последнее время кнопочные телефоны, даже несмотря на меньшую технологичность, набирают утраченную популярность.
Вечерний курьервчера в 06:11
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Более 400 мостов в Амурской области требуют капитального ремонта или реконструкции

"В Приамурье проведена диагностика всех искусственных сооружений области, по итогам которой установлено, что 404 мостовых сооружения требуют капитального ремонта или реконструкции", - говорится в сообщении.
ТАССвчера в 10:54

Суд отложил рассмотрение иска к Абызову об изъятии 32,5 млрд рублей

Гагаринский суд Москвы отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры России с требованием изъять и обратить в доход государства имущество экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова на сумму 32,5 миллиарда рублей.
Российская газетавчера в 14:01
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Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостейвчера в 06:17
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