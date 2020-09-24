Сбербанк представил новый бренд Сбер
Смотрите также
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
В Нижегородской области завели дело об убийстве девятилетней девочки
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Даллас»
Samsung представил бюджетную версию смартфона Galaxy S20
Сенаторы США заподозрили сына Байдена в сделках с Еленой Батуриной
На Урале отправили в СИЗО банкира, задержанного по делу экс-главы УМВД
«Ъ»: стоимость установки счетчиков могут возложить на граждан
В американском Луисвилле во время протестов ранены двое полицейских
Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку
Сбербанк представил новый банкомат
Зачем бизнес создает экосистемы и как они влияют на опыт потребителей
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
Сбербанк представил новый бренд Сбер
Лавров: ОЗХО морочит России голову по ситуации с Навальным
В Нижегородской области завели дело об убийстве девятилетней девочки
Сбербанк в ходе онлайн-конференции "Сбер Конф" официально представил новый логотип Сбер. Он представляет собой незаконченный зелено-желто-синий круг с эффектом градиент. Внутри круга находится зеленая галка, а рядом с ней расположено зеленое слово Сбер.В источнике
Подробнее о событии