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Газета.Ru
Газета.Ru

Сбербанк представил новый бренд Сбер

Сбербанк в ходе онлайн-конференции "Сбер Конф" официально представил новый логотип Сбер. Он представляет собой незаконченный зелено-желто-синий круг с эффектом градиент. Внутри круга находится зеленая галка, а рядом с ней расположено зеленое слово Сбер.В источнике
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Известия

Сбербанк представил новый бренд «Сбер»

Известия19:01
RZN.info

Сбербанк сменил название и презентовал новую «вселенную»

RZN.infoвчера в 10:42
Накануне.Ru

Сбербанк потратит на ребрендинг около 2,5 миллиарда рублей

Накануне.Ruвчера в 04:18
RT на русском

Представлен новый логотип Сбербанка

RT на русскомвчера в 03:22
SM News

Греф представил новый логотип Сбера

SM Newsвчера в 04:11
РИА Новости

Сбербанк представил новый бренд

РИА Новостивчера в 08:18
АСТВ

Сбербанк меняет своё название и логотип

АСТВ21 сентября в 17:19

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном
Интерфаксвчера в 06:05
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Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Известиявчера в 21:37
1,1K

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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За сутки в Алтайском крае умерли 8 человек с коронавирусом

За минувшие 24 часа в Алтайском крае еще у 81 человека подтвержден диагноз «коронавирус», переболело — 33 пациента, зарегистрировано 8 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 01:58
1K

У меня грипп, коронавирус или простое ОРВИ? Врачи рассказали, как различить симптомы

Параллельно с ростом заболеваемости COVID-19, по данным Роспотребнадзора, среди взрослого населения и детей от 7 до 14 лет отмечается превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ.
НГС.Кемерово21:00

«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Российская газетавчера в 14:45
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Виссарионовцы построили Уссу заимку

Виссарионовцы строили дома красноярской элите, в том числе построили дом Виктору Уссу на 37 участке в деревне Акулинино, дом в его личной заимке в Балахтинском районе, провели реконструкцию личной бани губернатора в резиденции «Сосны» (в июле-августе 2020 года), сообщает Сибиряк на своем Телеграм-канале.
ИА Хакасия22:50