Сбербанк представил новый бренд Сбер
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Сбербанк в ходе онлайн-конференции "Сбер Конф" официально представил новый логотип Сбер. Он представляет собой незаконченный зелено-желто-синий круг с эффектом градиент. Внутри круга находится зеленая галка, а рядом с ней расположено зеленое слово Сбер.В источнике
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