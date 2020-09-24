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Газета.Ru
Газета.Ru

Сбербанк представил новый бренд Сбер

Сбербанк в ходе онлайн-конференции "Сбер Конф" официально представил новый логотип Сбер. Он представляет собой незаконченный зелено-желто-синий круг с эффектом градиент. Внутри круга находится зеленая галка, а рядом с ней расположено зеленое слово Сбер.В источнике
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Ведомости

«Сбер» меняет банк на экосистему

Ведомости17:40
ТАСС

Новый логотип, решения для бизнеса и ТВ-приставка. Главное из презентации Сбербанка

ТАССвчера в 05:42
РБК

Сбербанк показал новый логотип, голосовых помощников и приставку. Главное

РБКвчера в 10:37
РИА Новости

Сбербанк представил новый бренд Сбер

РИА Новостивчера в 08:18
Вести.Ru

Сбер Конф: все новинки с конференции Сбербанка

Вести.Ruвчера в 05:46
Интерфакс

Что произошло за день: четверг, 24 сентября

Интерфаксвчера в 13:46
Банки.ру

Сбербанк представил новый логотип

Банки.рувчера в 03:27

Хуснуллин прокомментировал законопроект о реновации в регионах России

Москва, 25 сентября 2020, 00:14 — REGNUM Законопроект о распространении программы реновации на всю Россию направлен на ускорение расселения граждан из аварийного жилого фонда, заявил 24 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании «Девелопмент клуба».
REGNUM17:14

Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор вокруг дома Киркорова

Московский штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального подал жалобы в Росприроднадзор и прокуратуру из-за дома певца Филиппа Киркорова в Подмосковье, перекрывающего доступ к Москве-реке.
РБКвчера в 15:56
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В Москве могут вновь ввести самоизоляцию для пожилых

«Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями»,-- сказал собеседник агентства.
Коммерсантъвчера в 12:58
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МИД Белоруссии напомнил, что Лукашенко избран народом

Минск, 24 сентября 2020, 18:39 — REGNUM Непризнание рядом стран легитимности президента Белоруссии Александра Лукашенко ничего не значит, поскольку за этого кандидата проголосовал белорусский народ, сообщили 24 сентября в пресс-службе МИД республики.
REGNUMвчера в 12:07
54

Александр Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления о нелегитимности проведенной накануне процедуры инаугурации, прозвучавшие из разных стран, заявил, что это является исключительно внутренним делом страны (видео ниже).
Planet Todayвчера в 11:49
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