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Газета.Ru
Газета.Ru

Сбербанк представил новый бренд Сбер

Сбербанк в ходе онлайн-конференции "Сбер Конф" официально представил новый логотип Сбер. Он представляет собой незаконченный зелено-желто-синий круг с эффектом градиент. Внутри круга находится зеленая галка, а рядом с ней расположено зеленое слово Сбер.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: четверг, 24 сентября

Интерфакс13:46
РБК

Сбербанк показал новый логотип, голосовых помощников и приставку. Главное

РБК10:37
Царьград

«Вы - лишь ресурс»: Бывший «золотой» клиент Сбера выдал неприятную правду клиентам банка

Царьград10:51
РИА Новости

Сбербанк представил бренд «Сбер»

РИА Новости08:18
Финансовая газета

Сбербанк официально представил новый бренд — «Сбер»

Финансовая газета05:04
ТАСС

Новый логотип, решения для бизнеса и ТВ-приставка. Главное из презентации Сбербанка

ТАСС05:42
SM News

Греф представил новый логотип Сбера

SM News04:11

«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Российская газета14:45
1

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUM12:02
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Фигурант дела о коррупции вернул должность через суд

Фигурант дела о коррупции вернул должность через суд Липецкий областной суд восстановил в должности директора Дорожного агентства региона Александра Павленко, который был уволен в начале июня после возбуждения уголовного дела о крупной взятке.
Коммерсантъ13:06
1

Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на особняк Филиппа Киркорова

Координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Москве Олег Степанов подал заявление в прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой обязать певца Филиппа Киркорова снести забор вокруг территории его особняка.
News.ru11:41
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ЦСКА обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хоккеисты ЦСКА одержали победу над череповецкой "Северсталью" в матче регулярного чемпионата КХЛ, форварды армейцев Максим Шалунов и Максим Мамин записали на свой счет три очка за результативность.
РИА Новости14:57