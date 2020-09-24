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Газета.Ru
Газета.Ru

Сбербанк представил новый бренд Сбер

Сбербанк в ходе онлайн-конференции "Сбер Конф" официально представил новый логотип Сбер. Он представляет собой незаконченный зелено-желто-синий круг с эффектом градиент. Внутри круга находится зеленая галка, а рядом с ней расположено зеленое слово Сбер.В источнике
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РБК

Сбербанк показал новый логотип, голосовых помощников и приставку. Главное

РБК10:37
RT на русском

Представлен новый логотип Сбербанка

RT на русском03:22
РИА Новости

Сбербанк представил бренд «Сбер»

РИА Новости08:18
ТАСС

Новый логотип, решения для бизнеса и ТВ-приставка. Главное из презентации Сбербанка

ТАСС05:42
Интерфакс

Сбербанк представил новый бренд «Сбер»

Интерфакс03:34
Царьград

«Вы - лишь ресурс»: Бывший «золотой» клиент Сбера выдал неприятную правду клиентам банка

Царьград10:51
SM News

Греф представил новый логотип Сбера

SM News04:11

Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку
Ведомости11:26
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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В Петербурге обвиняемые в расстреле машины ОМОН получили до 22 лет

Городской суд Санкт-Петербурга на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Аркадия Нусимовича, Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна к срокам до 22 лет колонии строгого режима по делу о совершении разбойного нападения на сотрудников отряда милиции особого назначения, занимавшихся нелегальной перевозкой денег для оплаты работы мигрантов.
Коммерсантъ08:25
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUM12:02
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IBU отстранил биатлонистов Глазырину и Лапшина из-за допинга

Биатлонистка сборной России Екатерина Глазырина временно отстранена от участия в международных турнирах из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Ruposters.ru11:52

Еще две больницы Петербурга откроют коронавирусные стационары

Решение перевести еще две больницы в режим ковидных госпиталей принято после случаев очередей карет скорой помощи около Покровской больницы — стационар уже не справляется с наплывом пациентов. н www.gov.spb.ru/covid-19/ По информации оперштаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано более 41000 заразившихся коронавирусом.
Карповка11:31
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Племянница Трампа обвинила его в хищении у нее миллионов долларов

В иске указывается, что после смерти в 1981 году отца Мэри его братья Дональд и Роберт, а также сестра Мэриэнн стали опекунами 16-летней девушки, но вместо того, чтобы заботиться о ее интересах, создали целую схему для «выкачивания средств, сокрытия их хищения и введения ее в заблуждение относительно истинной их ценности».
РБК13:00

«Роскосмос» рассекретил документы к 50-летию полета станции «Луна-16»

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" рассекретила архивные документы о проекте "Луна-16" — это первая в мире автоматическая станция, доставившая на Землю образец лунного грунта.
Planet Today04:44
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