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Газета.Ru
Газета.Ru

Сбербанк представил новый бренд Сбер

Сбербанк в ходе онлайн-конференции "Сбер Конф" официально представил новый логотип Сбер. Он представляет собой незаконченный зелено-желто-синий круг с эффектом градиент. Внутри круга находится зеленая галка, а рядом с ней расположено зеленое слово Сбер.В источнике
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Царьград

«Вы - лишь ресурс»: Бывший «золотой» клиент Сбера выдал неприятную правду клиентам банка

Царьград10:51
РБК

Сбер провел первую продуктовую конференцию. Что на ней показали

РБК09:49
SM News

Греф представил новый логотип Сбера

SM News04:11
ТАСС

Новый логотип, решения для бизнеса и ТВ-приставка. Главное из презентации Сбербанка

ТАСС05:42
Интерфакс

Сбербанк представил новый бренд «Сбер»

Интерфакс03:34
RT на русском

Представлен новый логотип Сбербанка

RT на русском03:22
РИА Новости

Сбербанк представил бренд «Сбер»

РИА Новости08:18

Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку
Ведомости11:26
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Постпред США при ООН возложила вину за пандемию коронавируса на Китай

Недовольство ходом обсуждения вопросов, касающихся борьбы с пандемией, и критику в сторону Китая выразила постпред США при ООН Келли Крафт 24 сентября на заседании Совета Безопасности ООН на тему «Поддержание международного мира и безопасности: глобальное управление в эпоху после COVID-19», проходившем в онлайн-формате.
ИА Красная Весна12:19

Еще две больницы Петербурга откроют коронавирусные стационары

Решение перевести еще две больницы в режим ковидных госпиталей принято после случаев очередей карет скорой помощи около Покровской больницы — стационар уже не справляется с наплывом пациентов. н https://www.gov.spb.ru/covid-19/ По информации оперштаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано более 41000 заразившихся коронавирусом.
Карповка11:31
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В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

В пресс-службе городского департамента торговли и услуг РИА Новости уточнили, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима закрылись магазины "Магнолия" на Авиамоторной улице, дом 28/6, а также магазин "Перекресток" на Большой Полянке, дом 28 корпус 1.
РИА Новости10:50
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUM12:02
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
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