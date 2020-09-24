Сбербанк представил новый бренд Сбер
Смотрите также
Александр Кержаков стал новым главным тренером ФК «Томь»
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
Умер российский оперный певец Вячеслав Войнаровский
Певица Настя Каменских показала голую грудь на курорте
Против адвоката Добровинского возбудили новое дисциплинарное дело
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
Валерий Соловей: Владимир Путин собирается уволить Михаила Мишустина
ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
«Трактор» на выезде уступил команде «Салават Юлаев»
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2021 году
Мурашко назвал категорию не нуждающихся в прививке от COVID-19 граждан
Сбербанк решил отказаться от слова «банк» в логотипе
Сбербанк представил смарт-дисплей SberPortal и ТВ-приставку SberBox
Сбербанк показал новый биометрический банкомат
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2021 году
Лавров обвинил Берлин в «несуразных» ответах по инциденту с Навальным
Сбербанк представил новый бренд Сбер
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
Сбербанк в ходе онлайн-конференции "Сбер Конф" официально представил новый логотип Сбер. Он представляет собой незаконченный зелено-желто-синий круг с эффектом градиент. Внутри круга находится зеленая галка, а рядом с ней расположено зеленое слово Сбер.В источнике
Подробнее о событии