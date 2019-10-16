Экономика
РБКСбербанк представил платформу для краудлендинга
Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК. Зарегистрироваться в качестве инвестора удалось через «Сбербанк Онлайн», имея в Сбербанке только счет физического лица.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 09:00, Ашберн
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Политика
Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде
В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри посетили церемонию WellChild Awards
Накануне вечером Меган и Гарри посетили церемонию WellChild Awards, которая прошла в Лондоне.
Происшествия
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Футбол
Соболев: «Чтобы вызвали в сборную, нужно работать, а есть вообще не нужно»
Форвард сборной России и самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев в интервью для Российской Премьер-лиги рассказал о том, как получил вызов в сборную и как прошел первый сбор с национальной командой.
Происшествия
Менеджер Rammstein объяснил, почему ударил охранника в Петербурге
Менеджер немецкой рок-группы Rammstein Анар Рейбранд объяснил, почему ударил охранника пристани в Санкт-Петербурге.
Гаджеты
Новый RedmiBook на платформе AMD назвали Раптором
Еще вчера глава Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) подтвердил, что через несколько дней будет представлен первый ноутбук RedmiBook 14 Enhanced Edition на платформе AMD.
Гаджеты
Caviar представила iPhone 11 Pro с водолазкой Стива Джобса
Компания Caviar показала новую линейку дизайнов iPhone 11 Pro Superior.
Политика
Путин потребовал отчет о средствах для пострадавших от паводков
Президент России Владимир Путин потребовал предоставить ему отчет о расходовании денежных средств, выделенных на выплату компенсаций пострадавших от паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Общество
Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ
Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.
Политика
Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Футбол
Хамес Родригес может стать частью сделки по переходу Канте в «Реал»
Колумбийский полузащитник «Реала» Хамес Родригес может стать частью сделки по переходу французского хавбека «Челси» Н’Голо Канте в мадридский клуб, сообщает El Desmarque.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева не явилась в суд
Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.
Космос
Выставка о готовившем Гагарина к космосу враче пройдет в Петербурге
В Санкт-Петербурге в военно-медицинском музее 17 октября открывается выставка о враче, который готовил к полету в космос Юрия Гагарина.
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Общество
Медведев в Екатеринбурге раскритиковал губернаторов
Армия и оружие
Армия Сирии заняла две бывшие военные базы США в районе Манбиджа
15 октября американские военные покинули две свои базы в районе Манбиджа и отправились в направлении границы с Ираком.
Шоу-бизнес
Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции
Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.
Политика
Эрдоган отказался встречаться с Пенсом и Помпео
Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИД Мевлютом Чавушоглу.
Футбол
Черчесов подарил футболку Дзюбы телеведущему Соловьеву
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала об отношениях с Фадеевым
В передаче «Осторожно, Собчак!» певица и экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина прокомментировала слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Гаджеты
Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11
Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.
Экономика
ЛУКОЙЛ станет платить акционерам больше
До сих пор компания платила дивиденды дважды в год (по итогам девяти месяцев и всего года) в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО, хотя в последние годы этот уровень, как правило, был выше (в 2018 году ЛУКОЙЛ заплатил 30% чистой прибыли).
Происшествия
Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.