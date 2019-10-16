Экономика

РБКРБКСбербанк представил платформу для краудлендинга

На краудлендинговых платформах инвестор (в случае со Сбербанком физлицо) может одолжить заемщику (юрлица из сегмента малого и среднего бизнеса) деньги под определенный процент в зависимости от проекта.
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с чего всё началось

Сбербанк представил платформу для краудлендинга

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК. Зарегистрироваться в качестве инвестора удалось через «Сбербанк Онлайн», имея в Сбербанке только счет физического лица.
РБКвчера в 06:07

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Сбербанк запустил в тестовом режиме краудлендинговую платформу «СберКредо»

News.ruвчера в 12:13

Сбербанк начал тестирование краудлендинговой платформы

Rambler News Serviceвчера в 08:29

Сбербанк запустил платформу для инвестиций в бизнес со стороны физлиц

Ведомостивчера в 10:01

Сбербанк запустил платформу для «народного кредитования»

АБНвчера в 09:35

Сбербанк запустил в тестовом режиме платформу для краудлендинга «СберКредо»

Интерфаксвчера в 11:04

Сбербанк запустил сервис для «народного кредитования»

Forbesвчера в 07:44

Сбербанк представил платформу для краудлендинга

РБКвчера в 06:07
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Происшествия

В СК раскрыли главную причину смерти пассажиров SSJ 100

Газета.Ru 04:36
Культура

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В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

РИА Новости 03:39
Общество

Меган Маркл вышла в свет в добеременном платье, в которое еле влезла

Похоже, герцогиня Сассекская чувствовала себя вполне комфортно, а вот пользователи Сети не оценили лук Меган.
Woman.ru вчера в 03:11
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Американский боксер умер после нокаута в андеркарде боя Усика

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МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске

МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
РБК 03:58
Политика

Макей: Венцом интеграции РФ и РБ станет создание единого Центробанка

По словам главы МИД Беларуси, сегодня перед странами стоят другие задачи Венцом экономической интеграции России и Беларуси станет создание единого Центрального банка, в связи с этим пока нет смысла говорить об этом.
Союзное Вече 04:43
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
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Сын сыгравшего Тарзана актера убил мать и был застрелен

Lenta.ru вчера в 20:29
Шоу-бизнес

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Актуальные Новости вчера в 11:53
Происшествия

Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде

Обвиняемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной заявили в суде, что раскаиваются, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
РИА Новости 03:27
Общество

Telegram отложил запуск криптовалюты

Компания Telegram Group Inc. заявила о готовности отложить запуск блокчейн-платформы TON и не распространять криптовалюту Gram до решения всех юридических вопросов.
Lenta.ru 03:59
Происшествия

На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»

Ученица четвертого класса школы в Поронайске оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".
Российская газета 04:14
Политика

Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
Транспорт

В ГИБДД рассказали о повышении скорости движения на автострадах

РИА Новости 04:29
Общество

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ТАСС 01:39
Происшествия

Четверых фигурантов дела «Зимней вишни» предложили отпустить из СИЗО

Обвинение ходатайствует об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре, возникшем в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
Lenta.ru 04:07
Здоровье

В Челябинске из больницы уволились врачи-травматологи

Как сообщает 74.ru, больницу покинули три врача-травматолога.
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Политика

Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
РИА Новости 04:36
Общество

В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»

Газета.Ru 04:15
Происшествия

Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию

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Происшествия

В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже

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РИА Новости 02:07
Шоу-бизнес

Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции

Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
Экспресс газета вчера в 07:21
Экономика

Крупные российские банки начнут оказывать госуслуги

Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.
Lenta.ru 01:41
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданском процессуальном кодексе, которые упрощают взыскание задолженности с дачников.
Lenta.ru 03:32
Происшествия

«Прохождение полиграфа обязательно при приеме на службу в СКР»

Одним из самых известных примеров экспертных ошибок являлись результаты судебно-медицинских (биологических) экспертиз вещественных доказательств по уголовному делу о серии убийств на сексуальной почве, совершенных Андреем Чикатило.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Армия и оружие

В Венесуэле разбился истребитель Су-30

Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в штате Гуарико в центральной части страны, оба пилота погибли.
ТАСС 02:47
Финансы

Курс доллара упал ниже 64 руб. впервые с конца сентября

В предыдущий раз дешевле 64 руб. доллар оказывался 25 сентября, снизившись до 63,99 руб.
РБК 04:27
Футбол

На Украине во время отборочного матча Евро-2020 подрались чиновники

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Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
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