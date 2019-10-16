Экономика

РБКРБКСбербанк представил платформу для краудлендинга

На краудлендинговых платформах инвестор (в случае со Сбербанком физлицо) может одолжить заемщику (юрлица из сегмента малого и среднего бизнеса) деньги под определенный процент в зависимости от проекта.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Сбербанк представил платформу для краудлендинга

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК. Зарегистрироваться в качестве инвестора удалось через «Сбербанк Онлайн», имея в Сбербанке только счет физического лица.
РБК06:07

Подробнее о событии

Сбербанк запустил в тестовом режиме краудлендинговую платформу «СберКредо»

News.ru12:13

Сбербанк запустил в тестовом режиме платформу для краудлендинга «СберКредо»

Интерфакс11:04

Сбербанк запустил платформу для «народного кредитования»

АБН09:35

Сбербанк запустил платформу для инвестиций в бизнес со стороны физлиц

Ведомости10:01

Сбербанк начал тестирование краудлендинговой платформы

Rambler News Service08:29

Сбербанк запустил сервис для «народного кредитования»

Forbes07:44

Сбербанк представил платформу для краудлендинга

РБК06:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Политика

Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости 06:24
Общество

Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске

Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия 12:51
Музыка

Украина не допустит к «Евровидению-2020» выступающих в России артистов

Украинские артисты, которые после 2014 года выступали на территории России и Крыма, не будут допущены к участию в международном конкурсе «Евровидение-2020».
РБК 13:11
Авто

Автомобили УАЗ получат новое оснащение

Все новые модели УАЗ будут оснащены: инновационными мультимедийными системами, розетками USB, задними воздуховодами и электрическим стояночным тормозом.
Car.ru вчера в 08:18
Политика

Евросоюз поддержал таинственный план Украины по Донбассу

Европейские страны одобрили план по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, который представил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
Lenta.ru 14 октября в 13:15
Авто

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на свои двигатели

Новые автомобили вчера в 11:03
Армия и оружие

Минобороны России показало карту расстановки сил в Сирии

Дождь вчера в 13:26
Происшествия

С инструктора взыскали стоимость разбившегося самолета

Минобороны взыскало 12,2 млн рублей с борттехника-инструктора капитана ВВС Юрия Терешина, по вине которого разбился самолет Ан-26, сообщает "Коммерсантъ".
АМИТЕЛ 05:10
Транспорт

ГИБДД придумала новый способ измерять скорость российских водителей

Lenta.ru 12:20
Армия и оружие

Дональд Трамп одобрил российскую помощь Сирии

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг турецкой военной операции в Сирии, заявил, что не видит никаких проблем в российской помощи правительству САР.
Российская газета 12:22
Армия и оружие

Трамп сравнил сотрудничество России и Сирии с игрой в песочнице

Президент США Дональд Трамп в среду иронично прокомментировал помощь России сирийским властям в вопросе урегулирования ситуации в стране, предложив сторонам "поиграть в песок".
РИА Новости 13:27
Баскетбол

Экс-директора РФБ Домани приговорили к шести годам колонии

Известия 13:10
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 12:34
Общество

Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Газета.Ru 07:38
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Лед 2» с Петровым

Газета.Ru 10:07
Армия и оружие

Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии

Британские военные, дислоцированные в Эстонии, получают сообщения угрожающего характера в соцсетях (Facebook и Twitter) и посредством СМС-сообщений, пишет газета The Telegraph.
Интерфакс 10:59
Политика

Эрдоган рассказал об альтернативах американским F-35

ГЛАС.RU 04:33
Спорт

Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Общество

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
РИА Новости 06:02
Происшествия

Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика

Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Aobe.ru вчера в 15:14
Футбол

Джикия учит Жиго русскому языку

Защитник «Спартака» Георгий Джикия показал, как его партнер по команде Самюэль Жиго учит русский язык.
Матч ТВ 10:31
Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в финал Всемирных пляжных игр

РИА Новости вчера в 11:50
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению

Вести.Ru 10:14
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Происшествия

Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»

Российская газета 07:18
Здоровье

Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки

Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда 02:30
Политика

Симоньян позвала в Россию критиковавшего RT экс-замгоссекретаря США

Газета.Ru 11:32
Происшествия

Арестован подозреваемый в избиении до смерти биатлониста в Красноярске

Газета.Ru 01:29
Общество

S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения

S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.
Коммерсантъ 11:32
Происшествия

Водитель машины в Москве ударил пассажира ножом и отобрал у него сумку

Водитель Skoda ударил пассажира ножом, отобрал сумку с деньгами и высадил в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости 13:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное