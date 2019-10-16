Экономика
РБКСбербанк представил платформу для краудлендинга
На краудлендинговых платформах инвестор (в случае со Сбербанком физлицо) может одолжить заемщику (юрлица из сегмента малого и среднего бизнеса) деньги под определенный процент в зависимости от проекта.
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с чего всё началось
Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК. Зарегистрироваться в качестве инвестора удалось через «Сбербанк Онлайн», имея в Сбербанке только счет физического лица.РБК06:07
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Политика
Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
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Автомобили УАЗ получат новое оснащение
Все новые модели УАЗ будут оснащены: инновационными мультимедийными системами, розетками USB, задними воздуховодами и электрическим стояночным тормозом.
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Минобороны России показало карту расстановки сил в Сирии
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Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Общество
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Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Лед 2» с Петровым
Армия и оружие
Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии
Британские военные, дислоцированные в Эстонии, получают сообщения угрожающего характера в соцсетях (Facebook и Twitter) и посредством СМС-сообщений, пишет газета The Telegraph.
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
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Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
Происшествия
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Футбол
Джикия учит Жиго русскому языку
Защитник «Спартака» Георгий Джикия показал, как его партнер по команде Самюэль Жиго учит русский язык.
Спорт
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Общество
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Происшествия
Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»
Здоровье
Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
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S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения
S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.
Происшествия
Водитель машины в Москве ударил пассажира ножом и отобрал у него сумку
Водитель Skoda ударил пассажира ножом, отобрал сумку с деньгами и высадил в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.