Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК. Зарегистрироваться в качестве инвестора удалось через «Сбербанк Онлайн», имея в Сбербанке только счет физического лица.

с чего всё началось

На краудлендинговых платформах инвестор (в случае со Сбербанком физлицо) может одолжить заемщику (юрлица из сегмента малого и среднего бизнеса) деньги под определенный процент в зависимости от проекта.

Политика Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.

Авто Автомобили УАЗ получат новое оснащение Все новые модели УАЗ будут оснащены: инновационными мультимедийными системами, розетками USB, задними воздуховодами и электрическим стояночным тормозом.

Политика Евросоюз поддержал таинственный план Украины по Донбассу Европейские страны одобрили план по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, который представил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

Происшествия С инструктора взыскали стоимость разбившегося самолета Минобороны взыскало 12,2 млн рублей с борттехника-инструктора капитана ВВС Юрия Терешина, по вине которого разбился самолет Ан-26, сообщает "Коммерсантъ".

Армия и оружие Дональд Трамп одобрил российскую помощь Сирии Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг турецкой военной операции в Сирии, заявил, что не видит никаких проблем в российской помощи правительству САР.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Общество Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".

Футбол Джикия учит Жиго русскому языку Защитник «Спартака» Георгий Джикия показал, как его партнер по команде Самюэль Жиго учит русский язык.