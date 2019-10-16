Экономика
РБКСбербанк представил платформу для краудлендинга
На краудлендинговых платформах инвестор (в случае со Сбербанком физлицо) может одолжить заемщику (юрлица из сегмента малого и среднего бизнеса) деньги под определенный процент в зависимости от проекта.
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с чего всё началось
Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК. Зарегистрироваться в качестве инвестора удалось через «Сбербанк Онлайн», имея в Сбербанке только счет физического лица.РБКвчера в 06:07
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В Москве появится новый футбольный клуб с названием Moscow City
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Общество
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Уточняется, что ЧП произошло в одном из столичных фитнес-центров, администрация которого была вынуждена установить камеры видеонаблюдения после того, как клиенты стали жаловаться на кражи из шкафчиков.
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В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
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Экономика
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Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
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Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии
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Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.
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Многие россияне предпочитают на завтрак такой распространенный продукт, как яйца.
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Армия и оружие
ВМС Швеции приняли сломанный буй за русскую подлодку
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Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению
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