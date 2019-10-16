Экономика

РБКРБКСбербанк представил платформу для краудлендинга

На краудлендинговых платформах инвестор (в случае со Сбербанком физлицо) может одолжить заемщику (юрлица из сегмента малого и среднего бизнеса) деньги под определенный процент в зависимости от проекта.
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с чего всё началось

Сбербанк представил платформу для краудлендинга

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК. Зарегистрироваться в качестве инвестора удалось через «Сбербанк Онлайн», имея в Сбербанке только счет физического лица.
РБКвчера в 06:07

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Сбербанк запустил в тестовом режиме краудлендинговую платформу «СберКредо»

News.ruвчера в 12:13

Сбербанк запустил в тестовом режиме платформу для краудлендинга «СберКредо»

Интерфаксвчера в 11:04

Сбербанк представил платформу для краудлендинга

РБКвчера в 06:07

Сбербанк запустил платформу для «народного кредитования»

АБНвчера в 09:35

Сбербанк начал тестирование краудлендинговой платформы

Rambler News Serviceвчера в 08:29

Сбербанк запустил сервис для «народного кредитования»

Forbesвчера в 07:44

Сбербанк запустил платформу для инвестиций в бизнес со стороны физлиц

Ведомостивчера в 10:01
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Экономика

Число россиян с просроченными микрозаймами за год выросло на четверть

Число российских заемщиков с просроченной более чем на 90 дней задолженностью перед микрофинансовыми организациями (МФО) на конец сентября составило 3,5-4 млн человек - это на 25% больше, чем годом ранее.
ТАСС вчера в 20:05
Происшествия

Кот-наркокурьер сбежал из зооуголка перед заседанием суда

В Туле перед заседанием суда сбежал важный вещдок - кот, с помощью которого заключенным в колонию передавались наркотики.
Газета.Ru вчера в 07:44
Игры

В сеть утекло новое свидетельство того, что события GTA 6 будут развиваться в Вайс-Сити

Rockstar Games пока не анонсировала дату выхода GTA 6 и даже не объявляла о начале её разработки.
CyberSport.ru вчера в 03:35
Авто

Первый электромобиль Volvo будет называться XC40 Recharge

Автоновости дня вчера в 07:35
Политика

Бывший президент Польши назвал Россию прекрасной

Бывший польский президент Лех Валенса заявил, что Россия - прекрасная страна, которая изменилась в лучшую сторону.
Газета.Ru вчера в 22:32
Происшествия

Сын сыгравшего Тарзана актера убил мать и был застрелен

Труп пожилой женщины нашли в доме американского актера Рона Эли в округе Санта-Барбара, штат Калифорния.
Lenta.ru вчера в 20:29
Общество

В США запретили выпуск криптовалюты Павла Дурова

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд добилась временного запрета на выпуск криптовалюты Gram, в которую инвесторы вложили 1,7 миллиарда долларов.
Ридус 14 октября в 05:38
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском вчера в 12:38
Политика

В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»

Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
RT на русском вчера в 11:25
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса

В свою очередь, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что новый налог спровоцирует увеличение инфляции, повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.
Lenta.ru вчера в 22:57
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Происшествия

В крови сбитого полицейским мальчика нашли алкоголь

В селе Буйское Кировской области произошло ДТП, в ходе которого погиб ребенок — его сбил сотрудник полиции.
Хакасия-Информ 15 октября в 22:48
Политика

Украина потребовала роспуска ДНР и ЛНР

Украина приступит к выполнению важнейшей части Минских соглашений только после того, как Донецкая и Луганская народные республики прекратят свое существование, заявила Дарья Олифер, представляющая Леонида Кучму (представителя Украины в контактной группе по Донбассу).
Хакасия-Информ вчера в 03:31
Футбол

В Москве появится новый футбольный клуб с названием Moscow City

В Москве будет создан новый футбольный клуб Moscow City.
ProstoProSport вчера в 17:20
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии

РИА Новости вчера в 18:50
Общество

Актрису из сериала «Солдаты» задержали за кражу в фитнес-центре

Уточняется, что ЧП произошло в одном из столичных фитнес-центров, администрация которого была вынуждена установить камеры видеонаблюдения после того, как клиенты стали жаловаться на кражи из шкафчиков.
Росбалт вчера в 07:00
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости вчера в 15:25
Армия и оружие

Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

Известия вчера в 22:48
Экономика

Крупные банки начнут оказывать госуслуги со следующего года

Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Армия и оружие

Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии

Как сообщает «Рамблер», военкор Олег Блохин, который вошел вместе с российскими войсками на бывшую американскую базу в Манбидже, опубликовал фотографии надписей, которые оставили уходящие американские солдаты своим российским коллегам.
Военное дело вчера в 09:00
Политика

Путин призвал чиновников работать с «душой и сердцем»

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке призвал чиновников работать с «душой и сердцем», решая проблемы пострадавших от наводнений.
RT на русском вчера в 10:06
Армия и оружие

Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов «Бук-М3»

Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.
Российская газета вчера в 04:07
Здоровье

Названы продукты, способные сделать запах тела неприятным

MedikForum.ru вчера в 18:00
Здоровье

Безопасный способ хранения и приготовления яиц назвал эксперт

Многие россияне предпочитают на завтрак такой распространенный продукт, как яйца.
Южный Федеральный вчера в 18:58
Кино

В сети появился трейлер «Лёд 2» с Александром Петровым

Премьера фильма анонсирована на 14 февраля 2020 года.
Piter.tv вчера в 08:20
Гаджеты

«Идеальный» молодежный смартфон Honor уже можно предзаказать

Официальная презентация новинки состоится через несколько дней, однако смартфон уже можно предзаказать.
Planet Today вчера в 05:12
Армия и оружие

ВМС Швеции приняли сломанный буй за русскую подлодку

Шведская подводная лодка в октябре 2014 года перехватила на юге Стокгольмского архипелага закодированный радиосигнал, чем спровоцировала масштабную операцию по поиску иностранной субмарины, а в итоге это оказался вышедший из строя метеорологический буй, сообщили журналисты издания Svenska Dagbladet.
Газета.Ru вчера в 06:26
Гаджеты

Аналитики раскрыли себестоимость нового iPhone

Розничная цена нового смартфона компании Apple iPhone 11 Pro Max составляет 1249 долларов в США или 131,9 тысячи рублей в России.
ФедералПресс вчера в 20:36
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению

Вести.Ru вчера в 10:14
Футбол

Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины

Чемпионат вчера в 11:44
Как работают Яндекс.Новости?
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