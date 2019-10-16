Экономика
АБНСбербанк запустил платформу для «народного кредитования»
Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо». Сервис по кредитованию бизнеса физическими лицами пока официально не представили. Как передает РБК, в настоящее время платформа для краудлендинга работает в тестовом режиме.
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с чего всё началось
Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК. Зарегистрироваться в качестве инвестора удалось через «Сбербанк Онлайн», имея в Сбербанке только счет физического лица.РБКвчера в 06:07
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Политика
Глава СПЧ Михаил Федотов покинет свой пост
Глава СПЧ Михаил Федотов покинет свой пост в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе, рассказал РБК близкий к руководству совета источник.
РБК 06:15
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru вчера в 03:49
Политика
Верховная рада приняла закон о награде для обличителей коррупционеров
Согласно закону, обличитель коррупции имеет право на вознаграждение в размере 10% от размера взятки или причинённого коррупцией ущерба, но не более 3 тыс. минимальных прожиточных минимумов, что на данный момент составляет около 12,5 млн гривен или $504 тыс.
REGNUM 05:10
Общество
В России предпенсионеры пожаловались на увольнения
Год назад в УК РФ появилась статья за их увольнение или необоснованный отказ при трудоустройстве, которая предполагает наложение штрафа до 200 тысяч рублей или обязательные работы.
Московский Комсомолец 03:15
Политика
Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Ведомости 05:49
Происшествия
Сотрудник ФБК Шаведдинов сообщил о втором за неделю задержании
Руслан Шаведдинов, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщил о задержании на своей странице в Twitter.
РБК 06:11
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Телепрограмма 14 октября в 11:36
Здоровье
В Челябинске из больницы уволились врачи-травматологи
Как сообщает 74.ru, больницу покинули три врача-травматолога.
REGNUM 03:03
Армия и оружие
Российский военный спутник разделился на орбите
Популярная механика 05:40
Политика
В Кремле назвали необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову
Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Петербургский дневник вчера в 18:33
Армия и оружие
Израиль тайно ударил по Сирии на фоне операции Турции
Израильская авиация воспользовалась эскалацией конфликта в Сирии, чтобы скрытно нанести удары по территории страны.
Lenta.ru вчера в 06:32
Политика
МИД сообщил о последствиях для снятых с поезда американских дипломатов
В МИДе полагают, что для американских дипломатов, снятых накануне с поезда в Северодвинске из-за нарушения правил пребывания на режимной территории, последствия инцидента могут ограничиться административным протоколом.
РБК 04:19
Происшествия
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
РИА Новости 03:39
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
RT на русском 06:13
Единоборства
Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик и обладатель пояса IBF россиянин Артур Бетербиев провели дуэль взглядов перед боем.
Спорт-Экспресс 04:02
Происшествия
Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Сотрудница издания «Новгород.ру» Алина Щеглова подала заявление в Следственный комитет об изнасиловании главным редактором местной муниципальной газеты.
Lenta.ru 15 октября в 10:34
Футбол
Сергей Семак: «Шомуродов действует блестяще»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед игрой 13-го тура РПЛ с «Ростовом» рассказал о сопернике, особо отметив игру нападающего Элдора Шомуродова.
Спорт-Экспресс 04:20
Наука
«Нет желания поймать за руку и наказать»: о фальсификации и отзыве научных статей
В октябре комиссия по противодействию фальсификации научных исследований РАН завершает проверку 2500 статей, которые предлагалось отозвать из российских журналов.
Индикатор 15 октября в 01:27
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Экономика
Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов
Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб.
Коммерсантъ 15 октября в 18:30
Футбол
Аршавин, Смертин и Дрогба записались на обучающую программу УЕФА
30 бывших футболистов поступили на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).
Чемпионат 05:34
Общество
Telegram предложил инвесторам вернуть 77% вложений в ICO компании
Telegram предложил инвесторам своего ICO (первичное размещение активов) согласиться на новый запуск криптовалюты Gram до 30 апреля или выдать обратно 77% вложенных денег, сообщил The Bell со ссылкой на письмо инвесторам от Telegram.
Коммерсантъ 05:01
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия 03:49
Происшествия
СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня.
RT на русском 04:32
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43