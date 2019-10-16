Экономика

АБНАБНСбербанк запустил платформу для «народного кредитования»

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо». Сервис по кредитованию бизнеса физическими лицами пока официально не представили. Как передает РБК, в настоящее время платформа для краудлендинга работает в тестовом режиме.
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с чего всё началось

Сбербанк представил платформу для краудлендинга

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК. Зарегистрироваться в качестве инвестора удалось через «Сбербанк Онлайн», имея в Сбербанке только счет физического лица.
РБКвчера в 06:07

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Сбербанк запустил в тестовом режиме краудлендинговую платформу «СберКредо»

News.ruвчера в 12:13

Сбербанк запустил в тестовом режиме платформу для краудлендинга «СберКредо»

Интерфаксвчера в 11:04

Сбербанк запустил сервис для «народного кредитования»

Forbesвчера в 07:44

Сбербанк запустил платформу для «народного кредитования»

АБНвчера в 09:35

Сбербанк начал тестирование краудлендинговой платформы

Rambler News Serviceвчера в 08:29

Сбербанк запустил платформу для инвестиций в бизнес со стороны физлиц

Ведомостивчера в 10:01

Сбербанк представил платформу для краудлендинга

РБКвчера в 06:07
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Политика

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Газета.Ru 05:51
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Телепрограмма 14 октября в 11:36
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Армия и оружие

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
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Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову

Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
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Хабиб Нурмагомедов отменил пресс-конференцию в Москве

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Армия и оружие

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Lenta.ru вчера в 06:32
Политика

МИД сообщил о последствиях для снятых с поезда американских дипломатов

В МИДе полагают, что для американских дипломатов, снятых накануне с поезда в Северодвинске из-за нарушения правил пребывания на режимной территории, последствия инцидента могут ограничиться административным протоколом.
РБК 04:19
Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
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В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

RT на русском 06:13
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Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик и обладатель пояса IBF россиянин Артур Бетербиев провели дуэль взглядов перед боем.
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Сергей Семак: «Шомуродов действует блестяще»

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Наука

«Нет желания поймать за руку и наказать»: о фальсификации и отзыве научных статей

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Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Экономика

Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов

Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб.
Коммерсантъ 15 октября в 18:30
Футбол

Аршавин, Смертин и Дрогба записались на обучающую программу УЕФА

30 бывших футболистов поступили на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).
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Общество

Telegram предложил инвесторам вернуть 77% вложений в ICO компании

Telegram предложил инвесторам своего ICO (первичное размещение активов) согласиться на новый запуск криптовалюты Gram до 30 апреля или выдать обратно 77% вложенных денег, сообщил The Bell со ссылкой на письмо инвесторам от Telegram.
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Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы

Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
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Большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня.
RT на русском 04:32
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
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