Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК. Зарегистрироваться в качестве инвестора удалось через «Сбербанк Онлайн», имея в Сбербанке только счет физического лица.

с чего всё началось

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо». Сервис по кредитованию бизнеса физическими лицами пока официально не представили. Как передает РБК, в настоящее время платформа для краудлендинга работает в тестовом режиме.

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