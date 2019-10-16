Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК. Зарегистрироваться в качестве инвестора удалось через «Сбербанк Онлайн», имея в Сбербанке только счет физического лица.

с чего всё началось

Зарегистрироваться в качестве инвестора удалось через «Сбербанк Онлайн», имея в Сбербанке только счет физического лица. О том, что Сбербанк планирует заняться краудлендингом — онлайн-кредитованием проектов физическими лицами — в начале 2019 года сообщил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.

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