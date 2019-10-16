Экономика
РБКСбербанк представил платформу для краудлендинга
Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК. Зарегистрироваться в качестве инвестора удалось через «Сбербанк Онлайн», имея в Сбербанке только счет физического лица.
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Политика
Белоруссия объявила о готовности к диалогу с НАТО
Дапкюнас сообщил о готовности к диалогу во время встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли, которая состоялась в рамках открытия в Минске программы НАТО «Наука ради мира и безопасности».
Lenta.ru 10:16
Политика
Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР
"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
Комсомольская правда вчера в 12:34
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Общество
Гидрометцентр прогнозирует теплый ноябрь
Из северных регионов температура выше нормы ожидается в Мурманской и Архангельской областях, Карелии и Коми, а среди азиатских — на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Коммерсантъ 04:33
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ в России с 2020 года
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил внесенный правительством РФ законопроект об увеличении МРОТ.
РБК 09:13
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика
Эрдоган отказался встречаться с Пенсом и Помпео
Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИДа Мевлютом Чавушоглу.
Коммерсантъ 08:45
Происшествия
Четырех жителей Архангельска заподозрили в похищении человека
Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска.
Российская газета 10:02
Политика
Евросоюз поддержал таинственный план Украины по Донбассу
Европейские страны одобрили план по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, который представил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
Lenta.ru 14 октября в 13:15
Политика
Путин раскритиковал главу Иркутской области за работу после паводков
Президент России Владимир Путин потребовал объяснить, почему люди получили лишь половину свидетельств на проведение капремонта после паводка в Иркутской области.
Газета.Ru 08:50
Происшествия
Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия 09:14
Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 16:13
Технологии
В джунглях Камбоджи найдена затерянная столица Кхмерской империи
Исследователям было известно, что ещё до Ангкора – в конце 8 века и в первой половине 9 века – у кхмеров была другая столица, город Махендрапарвата.
Вести.Наука 07:44
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на два года за допинг
Российскую спортсменку, выступающую в парном фигурном катании, Александру Кошевую дисквалифицировали на два года за допинг и отстранили от участия в российских и международных соревнованиях.
53 новости 09:55
Общество
Комитет Думы одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдуме рекомендовано принять в первом чтении правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии ещё на год.
News.ru 05:33
Экономика
ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток
Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики.
RT на русском 09:37
Футбол
Евдокимов возглавил «Нижний Новгород»
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Евдокимов сменит Дмитрия Черышева на посту тренера «Нижнего Новгорода».
Чемпионат 09:54
Политика
МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске
«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.
RT на русском вчера в 07:46
Происшествия
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Aobe.ru вчера в 15:14
Общество
Гибатдинов не видит смысла жаловаться на Седова в комиссию по этике
Как выяснилось, депутат от фракции КПРФ Айрат Гибатдинов не собирается жаловаться на председателя комитета по ЖКХ Андрея Седова.
Ульяновск онлайн 08:24
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»
Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Ведомости 08:06
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Общество
Звезда сериала «Солдаты» арестована в Москве
50-летняя Юрасова, сыгравшая жену прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", была задержана в одном из московских фитнес-центров.
Газета.Ru 07:26
Политика
Путин ждет от предприятий ОПК выпуска гражданской продукции
Президент России Владимир Путин заявил, что пик поставок вооружения предприятиями оборонно-промышленного комплекса в рамках гособоронзаказа в целом пройден.
Российская газета 10:18
Кино
Вышел тизер-трейлер продолжения фильма «Лёд»
News.ru 10:13
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в Екатеринбург
Глава правительства России Дмитрий Медведев уже прибыл в Екатеринбург. Его самолёт приземлился в аэропорту «Кольцово».
REGNUM 07:01
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Экономика
Замминистра финансов назвал перекредитование финансовой пирамидой
Замминистра финансов Алексей Моисеев считает перекредитование населения финансовой пирамидой.
ТАСС 07:40