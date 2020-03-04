Общество

ВедомостиВедомостиСбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса

Модель называется Gleam, она учитывает сценарии в зависимости от предлагаемых властями мер по борьбе с инфекцией, рассказал старший управляющий директор центра исследования данных банка Максим Еременко. Он также сообщил о возможных приходах двух волн коронавируса – весенней и осенней.
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с чего всё началось

Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России

Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.
ТАСС05:04

Подробнее о событии

Сбербанк смоделировал распространение коронавируса в России

РИА Новости09:53

В России предсказали вторую волну коронавируса

URA.Ru08:39

Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса

Интерфакс05:57

Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса

RT на русском06:34

Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса

Известия06:00

В Сбербанке предупредили о двух волнах коронавируса

РБК07:56

Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России

ТАСС05:04
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Политика

На Украине назначили нового министра обороны

Верховная рада назначила министром обороны Украины генерал-лейтенанта в запасе Андрея Тарана.
RT на русском 13:05
Армия и оружие

В сирийской «колыбели революции» начались столкновения с армией

Lenta.ru 12:33
Здоровье

В Тулу приедет зампред правительства РФ Татьяна Голикова

3 марта в Тулу с рабочим визитом приедет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Тульские новости вчера в 00:30
Политика

Полиция Турции обстреливает границу с Грецией слезоточивым газом

Мигранты оказывают сопротивление на границе и бросают в представителей правопорядка Греции камни, те в ответ пускают в ход слезоточивый газ.
ФАН 12:37
Энергетика

Новак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения.
ТАСС 11:25
Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка

Правительство намерено выкупить у Банка России пакет акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния.
Парламентская газета 09:23
Политика

Кремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав

Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
REGNUM 04:37
Футбол

«Зенит» обыграл «Ахмат» и пробился в полуфинал Кубка России

В поединке 1/4 финала Кубка России санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над "Ахматом".
Sport.ru 12:59
Происшествия

Найдены возможные останки знакомой фигурантов дела «Сети»

Газета.Ru 11:53
Армия и оружие

Госдеп одобрил продажу Польше «Джавелинов» на 100 млн долларов

Госдепартамент США одобрил предполагаемую поставку Польше противотанковых ракетных комплексов Javelin на 100 млн долларов – 79 пусковых установок и 180 ракет к ним, сообщило управление минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.
Взгляд.ру 13:08
Общество

В Италии закрывают все школы и университеты из-за коронавируса

В Италии из-за вспышки коронавируса до середины марта приостановят работу всех школ и университетов.
Общественное телевидение России 08:40
Происшествия

СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке

В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
РИА Новости 08:46
Спорт

Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Вести.Ru 11:23
Происшествия

Тверской суд отправил бывшего замминистра в колонию

Как сообщили 4 марта в СКР, суд назначил бывшему замминистра экономразвития Тверской области наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
REGNUM 09:35
Кино

DeepFake дня: Юэн Макгрегор в четвертом эпизоде «Звездных войн»

В ожидании сериала про Оби-Вана Кеноби автор YouTube-канала Shamook выпустил ролик, где с помощью технологии DeepFake заменил Алека Гиннесса, сыгравшего рыцаря-джедая в оригинальной трилогии "Звездные войны", на Юэна Макгрегора, исполнителя роли Кеноби в приквелах.
КиноПоиск 04:10
Футбол

Спартак — ЦСКА 2:2 (1-й экстра-тайм)

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев получил сотрясение мозга в матче 1/4 финала Кубка России по футболу с ЦСКА.
RT на русском 13:20
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал первое фото с новорожденной дочерью

Как уже писала storinka.com.ua, на днях Ольга Зуева родила дочь, которая стала первенцем для актрисы и ее возлюбленного Данилы Козловского.
Srnsk 03:05
Политика

Гончаренко: проблемы Украины связаны с Зеленским, а не с отставленным правительством

Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко рассказал, что все проблемы, которые в настоящее время существуют на Украине связаны именно с личностью самого главы страны Владимира Зеленского.
Слово и Дело 12:09
Шоу-бизнес

Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"

Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Газета.Ru 08:47
Кино

Pornhub выпустил документальный фильм без порно

Piter.tv 09:08
Космос

Найден способ достичь скорости света

Sibnet Новости вчера в 09:33
Кино

Премьеру нового фильма о Бонде из-за коронавируса отложили на полгода

Югополис 13:02
Происшествия

В Твери не подтвердился случай возможного заражения коронавирусом

В Твери не подтвердился случай возможного заражения коронавирусной инфекцией.
RT на русском 12:23
Армия и оружие

Пентагон: США отстали от России в разработке гиперзвукового оружия

В США признают, что Россия и Китай опередили американцев в разработке гиперзвукового оружия, заявили на брифинге в Пентагоне руководитель исследовательских и инженерных программ министерства обороны Марк Льюис и его заместитель по гиперзвуковым системам Майкл Уайт.
Газета.Ru вчера в 06:27
Армия и оружие

Асад заявил, что Сирия не совершала враждебных действий против Турции

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Сирия не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции, и нынешние разногласия между странами «нелогичны».
iReactor 09:38
Футбол

Фанаты «Динамо» показали баннер на матч со «Спартаком», который запретила РПЛ

Объединение болельщиков «Динамо» «Ультрас Динамо 2009» на своей странице во «ВКонтакте» показало запрещённый Российской Премьер-Лигой баннер на матч 20-го тура со «Спартаком» (0:2), а также поделилось мнением на эту тему.
Чемпионат 08:17
Музыка

Менеджер покинул Little Big после новости об участии в Евровидении

PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов прекращает свою работу в музыкальном коллективе.
РИА Новости вчера в 16:42
Общество

Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»

Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Газета.Ru 04:12
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Известия 02:49
Гаджеты

Когда ARM быстрее x86: Ampere представила 80-ядерные CPU Altra

Компания Ampere сделала огромный шаг к тому, чтобы серверные ARM-процессоры были не только энергоэффективными, но и по-настоящему производительными.
3DNews вчера в 12:27
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