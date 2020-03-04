Общество
ВедомостиСбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса
Модель называется Gleam, она учитывает сценарии в зависимости от предлагаемых властями мер по борьбе с инфекцией, рассказал старший управляющий директор центра исследования данных банка Максим Еременко. Он также сообщил о возможных приходах двух волн коронавируса – весенней и осенней.
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с чего всё началось
Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.ТАСС05:04
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Политика
На Украине назначили нового министра обороны
Верховная рада назначила министром обороны Украины генерал-лейтенанта в запасе Андрея Тарана.
Здоровье
В Тулу приедет зампред правительства РФ Татьяна Голикова
3 марта в Тулу с рабочим визитом приедет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Политика
Полиция Турции обстреливает границу с Грецией слезоточивым газом
Мигранты оказывают сопротивление на границе и бросают в представителей правопорядка Греции камни, те в ответ пускают в ход слезоточивый газ.
Энергетика
Новак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения.
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка
Правительство намерено выкупить у Банка России пакет акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния.
Политика
Кремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав
Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
Футбол
«Зенит» обыграл «Ахмат» и пробился в полуфинал Кубка России
В поединке 1/4 финала Кубка России санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над "Ахматом".
Армия и оружие
Госдеп одобрил продажу Польше «Джавелинов» на 100 млн долларов
Госдепартамент США одобрил предполагаемую поставку Польше противотанковых ракетных комплексов Javelin на 100 млн долларов – 79 пусковых установок и 180 ракет к ним, сообщило управление минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.
Общество
В Италии закрывают все школы и университеты из-за коронавируса
В Италии из-за вспышки коронавируса до середины марта приостановят работу всех школ и университетов.
Происшествия
СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
Спорт
Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии
На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Происшествия
Тверской суд отправил бывшего замминистра в колонию
Как сообщили 4 марта в СКР, суд назначил бывшему замминистра экономразвития Тверской области наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Кино
DeepFake дня: Юэн Макгрегор в четвертом эпизоде «Звездных войн»
В ожидании сериала про Оби-Вана Кеноби автор YouTube-канала Shamook выпустил ролик, где с помощью технологии DeepFake заменил Алека Гиннесса, сыгравшего рыцаря-джедая в оригинальной трилогии "Звездные войны", на Юэна Макгрегора, исполнителя роли Кеноби в приквелах.
Футбол
Спартак — ЦСКА 2:2 (1-й экстра-тайм)
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев получил сотрясение мозга в матче 1/4 финала Кубка России по футболу с ЦСКА.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал первое фото с новорожденной дочерью
Как уже писала storinka.com.ua, на днях Ольга Зуева родила дочь, которая стала первенцем для актрисы и ее возлюбленного Данилы Козловского.
Политика
Гончаренко: проблемы Украины связаны с Зеленским, а не с отставленным правительством
Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко рассказал, что все проблемы, которые в настоящее время существуют на Украине связаны именно с личностью самого главы страны Владимира Зеленского.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Кино
Pornhub выпустил документальный фильм без порно
Космос
Найден способ достичь скорости света
Происшествия
В Твери не подтвердился случай возможного заражения коронавирусом
В Твери не подтвердился случай возможного заражения коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
Пентагон: США отстали от России в разработке гиперзвукового оружия
В США признают, что Россия и Китай опередили американцев в разработке гиперзвукового оружия, заявили на брифинге в Пентагоне руководитель исследовательских и инженерных программ министерства обороны Марк Льюис и его заместитель по гиперзвуковым системам Майкл Уайт.
Армия и оружие
Асад заявил, что Сирия не совершала враждебных действий против Турции
Президент Сирии Башар Асад заявил, что Сирия не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции, и нынешние разногласия между странами «нелогичны».
Футбол
Фанаты «Динамо» показали баннер на матч со «Спартаком», который запретила РПЛ
Объединение болельщиков «Динамо» «Ультрас Динамо 2009» на своей странице во «ВКонтакте» показало запрещённый Российской Премьер-Лигой баннер на матч 20-го тура со «Спартаком» (0:2), а также поделилось мнением на эту тему.
Музыка
Менеджер покинул Little Big после новости об участии в Евровидении
PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов прекращает свою работу в музыкальном коллективе.
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Гаджеты
Когда ARM быстрее x86: Ampere представила 80-ядерные CPU Altra
Компания Ampere сделала огромный шаг к тому, чтобы серверные ARM-процессоры были не только энергоэффективными, но и по-настоящему производительными.