Общество

ВедомостиВедомостиСбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса

Модель называется Gleam, она учитывает сценарии в зависимости от предлагаемых властями мер по борьбе с инфекцией, рассказал старший управляющий директор центра исследования данных банка Максим Еременко. Он также сообщил о возможных приходах двух волн коронавируса – весенней и осенней.
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с чего всё началось

Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России

Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.
ТАССвчера в 05:04

Подробнее о событии

«Греф хайпанул»: о математической модели распространения вируса

REGNUMвчера в 22:48

Сбербанк смоделировал распространение коронавируса в России

РИА Новостивчера в 09:53

В Сбербанке предупредили о двух волнах коронавируса

РБКвчера в 07:56

Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса

RT на русскомвчера в 06:34

Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса

Известиявчера в 06:00

Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса

Интерфаксвчера в 05:57

Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России

ТАССвчера в 05:04
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Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

РБК вчера в 19:03
Происшествия

Северный флот назвал причину взрыва боеприпаса под Мурманском

Известия вчера в 23:31
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:20
Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
BFM.ru вчера в 19:11
Футбол

Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»

Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Коммерсантъ вчера в 13:46
Футбол

Фернандес рассказал о стычке с Ребровым

Ребров толкнул молодого игрока, однако Фернандес встал на защиту своего одноклубника, после чего у него завязалась стычка с футболистами "Спартака".
ProstoProSport вчера в 17:15
Политика

Вице-спикер парламента Бурятии уходит с поста после резонансного ДТП

Вице-спикер народного хурала Бурятии Баир Жамбалов, на машине которого было совершено смертельное ДТП, подал заявление об уходе с поста, но депутатом он остается, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента.
РИА Новости вчера в 23:55
Общество

Более 12 тысяч человек заразились коронавирусом за пределами Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки 2103 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 за пределами Китая.
Российская газета вчера в 17:44
Политика

Главы Косово и Сербии встретились в Белом доме в США

Встреча лидеров Сербии и самопровозглашенного Косова Александара Вучича и Хашима Тачи состоялась в Белом доме в Вашингтоне, сообщил глава Косова на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 02 марта в 17:32
Общество

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Газета.Ru вчера в 07:00
Космос

НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Вестник Кавказа вчера в 07:34
Армия и оружие

ЦПВС насчитал 45 обстрелов со стороны террористов в сирийском Идлибе

Более 40 обстрелов со боевиков в зоне деэскалации в Идлибе было зафиксировано за минувшие сутки.
Политика Сегодня вчера в 17:58
Биатлон

МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
РИА Новости вчера в 13:28
Общество

Правительство пересмотрит регулирование оборота оружия

Правительство премьер-министра Михаила Мишустина возобновило пересмотр обязательных требований к бизнесу, который инициировал его предшественник Дмитрий Медведев («регуляторная гильотина»), и сразу расширило перечень сфер, которых коснется реформа.
Ведомости вчера в 15:55
Общество

Главный покупатель Superjet назвал основные риски для его продаж

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) перечислила основные проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), поставки которого в будущем станут «значительной частью активов группы по договорам лизинга».
РБК вчера в 23:00
Общество

В мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом

В мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом Поздно вечером в среду в распоряжении ряда СМИ оказался трехэтапный план действий «по предупреждению завоза и распространения» коронавирусной инфекции в Москве, разработанный столичными властями.
Коммерсантъ вчера в 19:01
Происшествия

Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
РБК 03 марта в 20:10
Общество

«Половинка меня ушла»: в Москве кремировали мужа блогерши Диденко

Вести.Ru вчера в 13:45
Общество

Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр

Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.
РИА Новости вчера в 23:34
Здоровье

Врачи оценили эффективность поедания жуков для борьбы с раком

Врачи Сергей Агапкин и Константин Титов в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказали о готовности людей поедать жуков для борьбы с раком.
Lenta.ru 00:02
Общество

Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда

До суда доходит чуть более половины уголовных дел по наркотикам, и с каждым годом эта доля падает.
РБК 00:00
Экономика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
RT на русском вчера в 01:34
Кино

Назван актерский состав новой «Сплетницы»

Стало известно, что в HBO Max заключили контракты с актерами, которые примут участие в съемках ребута «Сплетницы».
HotGeo вчера в 03:07
Экономика

«Известия»: в России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России может появиться единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Армия и оружие

СМИ: Перед переговорами с Турцией Россия усилила военное присутствие в Сирии

Еще с 28 февраля, после удара армии Башара Асада по позициям турецких военных, Россия начала наращивать также воздушные поставки в Сирию.
Росбалт вчера в 23:26
Экономика

Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам россиян

Более половины (58 процентов) россиян допускает просрочку по кредитам из-за финансовых трудностей.
Lenta.ru вчера в 23:54
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
РБК вчера в 13:24
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия вчера в 11:27
Космос

В России запатентовали заклеивание дырок в кораблях «Союз» салфетками

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала способ устранения дырок в обшивке космического корабля с помощью «затычки» из салфеток и герметика, сообщают РИА Новости.
ForPost 03 марта в 01:25
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия вчера в 16:23
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