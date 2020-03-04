Общество

ВедомостиВедомостиСбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса

Модель называется Gleam, она учитывает сценарии в зависимости от предлагаемых властями мер по борьбе с инфекцией, рассказал старший управляющий директор центра исследования данных банка Максим Еременко. Он также сообщил о возможных приходах двух волн коронавируса – весенней и осенней.
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с чего всё началось

Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России

Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.
ТАССвчера в 05:04

Подробнее о событии

«Греф хайпанул»: о математической модели распространения вируса

REGNUMвчера в 22:48

Сбербанк смоделировал распространение коронавируса в России

РИА Новостивчера в 09:53

В Сбербанке предупредили о двух волнах коронавируса

РБКвчера в 07:56

Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса

RT на русскомвчера в 06:34

Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса

Известиявчера в 06:00

Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса

Интерфаксвчера в 05:57

Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России

ТАССвчера в 05:04
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Здоровье

В Петербурге зафиксирован случай заболевания коронавирусом

В России зафиксировали еще один случай заражения коронавирусной инфекцией.
АБН 04:21
Общество

Россиян старше 45 лет могут уведомлять о размере пенсии

Инициативу выдвинуло Минтруда России. Первую рассылку планируют запустить в следующем году.
АТВмедиа 03:30
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:54
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника, сообщает портал TMZ со ссылкой на иск.
РИА Новости 02:51
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия вчера в 16:23
Общество

Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Швейцарии

Первый случай смерти от коронавирса зарегистрирован в Швейцарии.
ТАСС 04:19
Политика

Путин сравнил Касперского с Маском

Известия 01:45
Политика

Эрдоган с турецкой делегацией вылетел в Москву

В Москву вылетела делегация во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 марта, сообщила турецкое агентство Anadolu.
Красная весна 04:28
Политика

В парламенте Турции спор из-за Сирии перерос в драку

REGNUM 04:01
Происшествия

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Армия и оружие

Пентагон: США отстали от России в разработке гиперзвукового оружия

Газета.Ru 03 марта в 06:27
Общество

В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных

В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Вести.Ru 02:00
Политика

Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы

Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
RuNews24.ru 04:28
Общество

Мишустин утвердил правила ввоза в Россию незарегистрированных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах ввоза и выдачи препаратов, не зарегистрированных в России.
РИА Новости 03:43
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Рэпер снял видео с участием всех членов семьи. Джиган, который недавно стал отцом в четвертый раз, поделился с подписчиками семейным видео.
Srnsk вчера в 20:05
Общество

ФНС хочет увеличить налоговую нагрузку для ресторанных холдингов

Участники ресторанного бизнеса рассказали «Коммерсанту», что Федеральная налоговая служба требует от них объединяться в холдинги.
Городовой 02:43
Экономика

В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru 02:33
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия вчера в 11:27
Происшествия

В Ростове-на-Дону готовят экстренную посадку самолёта из Петербурга

В международном аэропорту Ростова-на-Дону готовятся принять рейс из Санкт-Петербург, следовавший в Симферополь.
REGNUM 03:06
Армия и оружие

Польша пригласит российских наблюдателей на учения Defender Europe 20

"Российская Федерация, как и другие страны ОБСЕ, получит приглашение принять участие в наблюдении за учениями Defender Europe 20, которые будут проходить на территории Польши", - указано в сообщении.
ТАСС 02:39
Экономика

МСП Банк профинансирует девелопера ООО «Выбор» в Ярославле

МСП Банк оказал финансовую поддержку ярославскому застройщику ООО "Выбор", который будет осуществлять строительство по франшизе группы компаний ПИК, сообщает пресс-служба МСП Банка.
РИА Новости 02:44
Транспорт

«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД

Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер.
РБК вчера в 21:42
Музыка

Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России

REGNUM 02 марта в 13:52
Культура

Новым гостем YouTube-шоу Юрия Дудя стал актер Антон Лапенко

Live24 вчера в 02:49
Экономика

Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
REGNUM вчера в 23:41
Кино

Вышел первый русскоязычный трейлер сериала о финансистах «Дьяволы»

Стриминговый сервис «Амедиатека» показал первый русскоязычный трейлер сериала «Дьяволы». Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале сервиса.
Афиша Daily вчера в 14:18
Общество

ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»

Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Ведомости 02:57
Политика

Кремль сообщил о докладах ФСБ Путину по коронавирусу

ФСБ на регулярной основе докладывает президенту России Владимиру Путину о фейках, связанных с темой коронавируса, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:22
Здоровье

На Сахалине анонсировали учения по профилактике коронавируса

Учения по профилактике коронавируса пройдут в Сахалинской области 5 марта, сообщает пресс-служба областного правительства.
Красная весна вчера в 20:58
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости 03:37
Как работают Яндекс.Новости?
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