Общество
ВедомостиСбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса
Модель называется Gleam, она учитывает сценарии в зависимости от предлагаемых властями мер по борьбе с инфекцией, рассказал старший управляющий директор центра исследования данных банка Максим Еременко. Он также сообщил о возможных приходах двух волн коронавируса – весенней и осенней.
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с чего всё началось
Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.ТАССвчера в 05:04
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Здоровье
В Петербурге зафиксирован случай заболевания коронавирусом
В России зафиксировали еще один случай заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Россиян старше 45 лет могут уведомлять о размере пенсии
Инициативу выдвинуло Минтруда России. Первую рассылку планируют запустить в следующем году.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Общество
Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника
Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника, сообщает портал TMZ со ссылкой на иск.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Общество
Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Швейцарии
Первый случай смерти от коронавирса зарегистрирован в Швейцарии.
Политика
Путин сравнил Касперского с Маском
Политика
Эрдоган с турецкой делегацией вылетел в Москву
В Москву вылетела делегация во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 марта, сообщила турецкое агентство Anadolu.
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Армия и оружие
Пентагон: США отстали от России в разработке гиперзвукового оружия
Общество
В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных
В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Политика
Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы
Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
Общество
Мишустин утвердил правила ввоза в Россию незарегистрированных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах ввоза и выдачи препаратов, не зарегистрированных в России.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Рэпер снял видео с участием всех членов семьи. Джиган, который недавно стал отцом в четвертый раз, поделился с подписчиками семейным видео.
Общество
ФНС хочет увеличить налоговую нагрузку для ресторанных холдингов
Участники ресторанного бизнеса рассказали «Коммерсанту», что Федеральная налоговая служба требует от них объединяться в холдинги.
Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Происшествия
В Ростове-на-Дону готовят экстренную посадку самолёта из Петербурга
В международном аэропорту Ростова-на-Дону готовятся принять рейс из Санкт-Петербург, следовавший в Симферополь.
Армия и оружие
Польша пригласит российских наблюдателей на учения Defender Europe 20
"Российская Федерация, как и другие страны ОБСЕ, получит приглашение принять участие в наблюдении за учениями Defender Europe 20, которые будут проходить на территории Польши", - указано в сообщении.
Экономика
МСП Банк профинансирует девелопера ООО «Выбор» в Ярославле
МСП Банк оказал финансовую поддержку ярославскому застройщику ООО "Выбор", который будет осуществлять строительство по франшизе группы компаний ПИК, сообщает пресс-служба МСП Банка.
Транспорт
«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД
Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер.
Музыка
Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России
Культура
Новым гостем YouTube-шоу Юрия Дудя стал актер Антон Лапенко
Экономика
Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России
Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
Кино
Вышел первый русскоязычный трейлер сериала о финансистах «Дьяволы»
Стриминговый сервис «Амедиатека» показал первый русскоязычный трейлер сериала «Дьяволы». Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале сервиса.
Общество
ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»
Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Политика
Кремль сообщил о докладах ФСБ Путину по коронавирусу
ФСБ на регулярной основе докладывает президенту России Владимиру Путину о фейках, связанных с темой коронавируса, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Здоровье
На Сахалине анонсировали учения по профилактике коронавируса
Учения по профилактике коронавируса пройдут в Сахалинской области 5 марта, сообщает пресс-служба областного правительства.
Происшествия