Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.

с чего всё началось

Модель называется Gleam, она учитывает сценарии в зависимости от предлагаемых властями мер по борьбе с инфекцией, рассказал старший управляющий директор центра исследования данных банка Максим Еременко. Он также сообщил о возможных приходах двух волн коронавируса – весенней и осенней.

Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса

Общество Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника, сообщает портал TMZ со ссылкой на иск.

Политика Эрдоган с турецкой делегацией вылетел в Москву В Москву вылетела делегация во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 марта, сообщила турецкое агентство Anadolu.

Происшествия В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.

Экономика МСП Банк профинансирует девелопера ООО «Выбор» в Ярославле МСП Банк оказал финансовую поддержку ярославскому застройщику ООО "Выбор", который будет осуществлять строительство по франшизе группы компаний ПИК, сообщает пресс-служба МСП Банка.

Экономика Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.