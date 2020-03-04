Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.

с чего всё началось

В свою очередь старший управляющий директор управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максим Еременко указал на возможность прихода двух волн коронавируса — весеннней и осенней.

В Сбербанке предупредили о двух волнах коронавируса

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