Общество
РБКВ Сбербанке предупредили о двух волнах коронавируса
В свою очередь старший управляющий директор управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максим Еременко указал на возможность прихода двух волн коронавируса — весеннней и осенней.
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с чего всё началось
Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.ТАСС05:04
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Футбол
«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч Кубка России
Футболисты Никола Влашич и Федор Чалов выйдут в стартовом составе ЦСКА в четвертьфинальном матче Кубка России со "Спартаком", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 784 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 784 тыс. баррелей и по данным на 28 февраля достигли 444,119 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
Политика
Украина обсуждает с США долгосрочный импорт газа
Глава Министерства энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская сторона ведёт переговоры с США по поводу импорта значительных объёмов американского газа через инфраструктуру Польши.
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею может пройти в сокращенном формате
Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола заявил, что в IIHF рассматривают вариант проведения чемпионата мира 2020 года в усеченном формате из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Бузова поделилась с поклонниками отрывком новой песни
Российская артистка Ольга Бузова опубликовала в социальной сети Instagram сторис, где поделилась отрывком из своей песни и танцевальными движениями.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Кино
Состоялся премьерный показ фильма «Отель Белград»
В понедельник, 2 марта, в Петербурге состоялся премьерный показ комедийного фильма "Отель Белград".
Спорт
Клебо завоевал золото спринтерской гонки на Кубке Мира
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо занял первое место в рамках мужской спринтерской гонки свободным стилем на 12-м этапе Кубка Мира лыжным гонкам в Драммене, Норвегия.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Политика
Верховная рада утвердила нового премьера Украины
Верховная рада поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского утвердить на пост главы правительства Дениса Шмыгаля.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Общество
ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с Земфирой
Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.
Общество
Какая-то «бодяга»: отец Киркорова прокомментировал задолженность ГИБДД
87-летний народный артист Болгарии и России Бедрос Киркоров прокомментировал появившуюся информацию о его задолженности ГИБДД.
Здоровье
В России сложилась кризисная ситуация с лекарствами от муковисцидоза
Ситуация стала накаляться в конце прошлого года, когда иностранные компании начали массовый вывод препаратов с российского рынка.
Экономика
У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей
«Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.
Футбол
Алана Мамаева рассказала, как тюрьма изменила ее мужа
Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана рассказала, что тюрьма пошла на пользу ее мужу и позволила сохранить их союз.
Здоровье
Деревянный бокс и советское оборудование: как лечат больного коронавирусом на Украине
Госпитализированный с коронавирусом житель Черновцов чувствует себя лучше, сообщает сегодня пресс-служба облгосадминистрации.
Политика
Депутаты устроили массовую драку в парламенте Турции
В Великом национальном собрании Турции, который является однопалатным законодательном органом страны, произошла массовая драка между депутатами.
Кино
Фильму «Прощание со Сталиным» выдано прокатное удостоверение
Некоторые кинотеатры приняли решение об отмене предпремьерных показов фильма «Прощание со Сталиным», поскольку у него не было прокатного удостоверения, отмечает сайт Афиша.Daily.
Футбол
Команда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии
«Саарбрюккен» пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда в серии послематчевых пенальти нанесла поражение «Фортуне».