Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.

с чего всё началось

В Сбербанке с помощью искусственного интеллекта просчитали модель распространения коронавируса, сообщил старший управляющий директор центра исследования данных Сбербанка Максим Еременко. Инструмент для построения прогноза называется GLEAM.

Политика В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта встретятся в Москве, чтобы попытаться урегулировать ситуацию в сирийской провинции Идлиб, обострение в которой грозит новым региональным конфликтом.

Происшествия В Казахстане задержали организаторов поставок оружия из России Члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся поставкой огнестрельного оружия и боеприпасов из России в Казахстан, задержаны в Акмолинской области республики, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.

Общество Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком» В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.

Политика Рада утвердила новый состав правительства Украины Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Политика Трамп назвал «отличным возвращением» успех Байдена в «супервторник» Президент США Дональд Трамп, комментируя предварительные результаты праймериз Демократической партии, раскритиковал сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, а также назвал успехи экс-вице-президента Джо Байдена "отличным возвращением", передает NBC News.

Общество Эпидемиолог предсказал Китаю вторую волну эпидемии коронавируса Власти Китая ввели целый комплекс мер по сдерживанию эпидемии коронавируса в стране, однако снятие карантинных ограничений может спровоцировать вторую волну распространения инфекции.

Биатлон В CAS поступили доказательства подлинности подписей Родченкова «МОК вчера предоставил CAS нотариально заверенное заявление, сделанное доктором Родченковым, подтверждающее подлинность всех аффидевитов, предоставленных в ходе разбирательства, которое было принято коллегией арбитров», — сообщили в комитете.

Экономика Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.

Общество США прикрыли Сталину спину в Катынском деле Ровно 80 лет назад произошел Катынский расстрел, ответственность за который советская власть долгие годы пыталась переложить на нацистов.

Общество Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

Общество В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.