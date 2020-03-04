Общество
ИнтерфаксСбербанк построил математическую модель распространения коронавируса
В Сбербанке с помощью искусственного интеллекта просчитали модель распространения коронавируса, сообщил старший управляющий директор центра исследования данных Сбербанка Максим Еременко. Инструмент для построения прогноза называется GLEAM.
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с чего всё началось
Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.ТАССвчера в 05:04
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Политика
В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта встретятся в Москве, чтобы попытаться урегулировать ситуацию в сирийской провинции Идлиб, обострение в которой грозит новым региональным конфликтом.
Происшествия
Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском
Происшествия
В Казахстане задержали организаторов поставок оружия из России
Члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся поставкой огнестрельного оружия и боеприпасов из России в Казахстан, задержаны в Акмолинской области республики, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.
Общество
Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»
В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Общество
«Ъ»: ФНС хочет увеличить налоговую нагрузку для крупных рестораторов
Федеральная налоговая служба (ФНС) требует от крупных рестораторов объединить заведения в единый холдинг, чтобы ужесточить налогообложение.
Общество
В Индонезии людей с коронавирусом отправят на необитаемый остров
В Индонезии людей с коронавирусом отправят на необитаемый остров В прошлом веке на острове размещался лагерь вьетнамских беженцев.
Политика
Рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Политика
Трамп назвал «отличным возвращением» успех Байдена в «супервторник»
Президент США Дональд Трамп, комментируя предварительные результаты праймериз Демократической партии, раскритиковал сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, а также назвал успехи экс-вице-президента Джо Байдена "отличным возвращением", передает NBC News.
Общество
Эпидемиолог предсказал Китаю вторую волну эпидемии коронавируса
Власти Китая ввели целый комплекс мер по сдерживанию эпидемии коронавируса в стране, однако снятие карантинных ограничений может спровоцировать вторую волну распространения инфекции.
Политика
Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины
Пресс-служба Верховной рады Украины сообщила, что Денис Шмыгаль назначен на пост нового премьер-министра страны.
Биатлон
В CAS поступили доказательства подлинности подписей Родченкова
«МОК вчера предоставил CAS нотариально заверенное заявление, сделанное доктором Родченковым, подтверждающее подлинность всех аффидевитов, предоставленных в ходе разбирательства, которое было принято коллегией арбитров», — сообщили в комитете.
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Общество
США прикрыли Сталину спину в Катынском деле
Ровно 80 лет назад произошел Катынский расстрел, ответственность за который советская власть долгие годы пыталась переложить на нацистов.
Автоспорт
Макс Ферстаппен проехал первые круги по Зандфорту
Сегодня же в Зандфорте появился Макс Ферстаппен, который проехал несколько кругов по реконструированной трассе.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта
Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Здоровье
За какие лекарства лишают прав: разбираемся на примерах
Недавно препараты, запрещающие вождение, предложили пометить специальным знаком: мысль неплохая, но полностью проблемы не решит.
Шоу-бизнес
Виктория Боня удивила фанатов сменой прически
Бывшая участница «Дома-2» удивила фанатов сменой стиля прически, которую планировала долгое время.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Происшествия
Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
По словам Гофштейна, возможность остаться в живых пропала, как только они начали дышать углекислым газом.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Футбол
Гончаренко рассказал, почему отказался пожать руку Тедеско
В матче 1/4 финала Кубка России московский "Спартак" на поле "Открытие Арены" в дополнительное время обыграл столичный ЦСКА – 3:2. После игры наставник армейцев Виктор Гончаренко отказался пожать руку тренеру "красно-белых" Доменико Тедеско.
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Шоу-бизнес
Стало известно о госпитализации актрисы Инны Макаровой
Советская и российская актриса Инна Макарова попала в больницу в Москве, утверждают СМИ.
Армия и оружие
В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
ПВО сирийской армии успешно отразила израильскую ракетную атаку на провинции Хомс и Кунейтра, сообщает гостелевидение Сирии.