Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк построил математическую модель распространения коронавируса

В Сбербанке с помощью искусственного интеллекта просчитали модель распространения коронавируса, сообщил старший управляющий директор центра исследования данных Сбербанка Максим Еременко. Инструмент для построения прогноза называется GLEAM.
Читать в источнике
Комментировать779
с чего всё началось

Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России

Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.
ТАССвчера в 05:04

Подробнее о событии

«Греф хайпанул»: о математической модели распространения вируса

REGNUMвчера в 22:48

Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России

ТАССвчера в 05:04

В Сбербанке предупредили о двух волнах коронавируса

РБКвчера в 07:56

Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса

RT на русскомвчера в 06:34

Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса

Известиявчера в 06:00

Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса

Интерфаксвчера в 05:57

Сбербанк смоделировал распространение коронавируса в России

РИА Новостивчера в 09:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Политика

В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта встретятся в Москве, чтобы попытаться урегулировать ситуацию в сирийской провинции Идлиб, обострение в которой грозит новым региональным конфликтом.
Газета.Ru 00:12
Происшествия

Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

Lenta.ru вчера в 23:17
Происшествия

В Казахстане задержали организаторов поставок оружия из России

Члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся поставкой огнестрельного оружия и боеприпасов из России в Казахстан, задержаны в Акмолинской области республики, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.
РИА Новости вчера в 23:42
Общество

Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»

В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Вечерняя Москва вчера в 00:23
Общество

«Ъ»: ФНС хочет увеличить налоговую нагрузку для крупных рестораторов

Федеральная налоговая служба (ФНС) требует от крупных рестораторов объединить заведения в единый холдинг, чтобы ужесточить налогообложение.
Газета.Ru 01:28
Общество

В Индонезии людей с коронавирусом отправят на необитаемый остров

В Индонезии людей с коронавирусом отправят на необитаемый остров В прошлом веке на острове размещался лагерь вьетнамских беженцев.
Экспресс газета 00:40
Происшествия

В Приморье не выявили коронавирус у россиян с лайнера Diamond Princess

РБК 01:09
Политика

Рада утвердила новый состав правительства Украины

Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.
RT на русском вчера в 12:45
Политика

Трамп назвал «отличным возвращением» успех Байдена в «супервторник»

Президент США Дональд Трамп, комментируя предварительные результаты праймериз Демократической партии, раскритиковал сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, а также назвал успехи экс-вице-президента Джо Байдена "отличным возвращением", передает NBC News.
Интерфакс вчера в 19:03
Гаджеты

В сети опубликованы новые изображения PlayStation 5 с геймпадом

Astera 00:00
Общество

Эпидемиолог предсказал Китаю вторую волну эпидемии коронавируса

Власти Китая ввели целый комплекс мер по сдерживанию эпидемии коронавируса в стране, однако снятие карантинных ограничений может спровоцировать вторую волну распространения инфекции.
Известия вчера в 22:30
Политика

Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины

Пресс-служба Верховной рады Украины сообщила, что Денис Шмыгаль назначен на пост нового премьер-министра страны.
iReactor вчера в 11:21
Биатлон

В CAS поступили доказательства подлинности подписей Родченкова

«МОК вчера предоставил CAS нотариально заверенное заявление, сделанное доктором Родченковым, подтверждающее подлинность всех аффидевитов, предоставленных в ходе разбирательства, которое было принято коллегией арбитров», — сообщили в комитете.
REGNUM вчера в 21:57
Экономика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
RT на русском вчера в 01:34
Общество

США прикрыли Сталину спину в Катынском деле

Ровно 80 лет назад произошел Катынский расстрел, ответственность за который советская власть долгие годы пыталась переложить на нацистов.
Взгляд.ру 00:28
Автоспорт

Макс Ферстаппен проехал первые круги по Зандфорту

Сегодня же в Зандфорте появился Макс Ферстаппен, который проехал несколько кругов по реконструированной трассе.
F1news.ru вчера в 10:34
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 16:00
Общество

В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
Здоровье

За какие лекарства лишают прав: разбираемся на примерах

Недавно препараты, запрещающие вождение, предложили пометить специальным знаком: мысль неплохая, но полностью проблемы не решит.
74.ru 03 марта в 20:40
Шоу-бизнес

Виктория Боня удивила фанатов сменой прически

Бывшая участница «Дома-2» удивила фанатов сменой стиля прически, которую планировала долгое время.
Дни24 03 марта в 04:35
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Происшествия

Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены

По словам Гофштейна, возможность остаться в живых пропала, как только они начали дышать углекислым газом.
РИА Новости вчера в 21:22
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета 00:47
Происшествия

Роналдиньо может быть арестован в Парагвае из-за поддельного паспорта

REGNUM 00:57
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk вчера в 13:05
Футбол

Гончаренко рассказал, почему отказался пожать руку Тедеско

В матче 1/4 финала Кубка России московский "Спартак" на поле "Открытие Арены" в дополнительное время обыграл столичный ЦСКА – 3:2. После игры наставник армейцев Виктор Гончаренко отказался пожать руку тренеру "красно-белых" Доменико Тедеско.
Вести.Ru 01:25
Футбол

Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»

Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Коммерсантъ вчера в 13:46
Шоу-бизнес

Стало известно о госпитализации актрисы Инны Макаровой

Советская и российская актриса Инна Макарова попала в больницу в Москве, утверждают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 08:13
Армия и оружие

В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки

ПВО сирийской армии успешно отразила израильскую ракетную атаку на провинции Хомс и Кунейтра, сообщает гостелевидение Сирии.
РИА Новости 01:06
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное