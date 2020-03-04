Общество
ВедомостиСбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса
Модель называется Gleam, она учитывает сценарии в зависимости от предлагаемых властями мер по борьбе с инфекцией, рассказал старший управляющий директор центра исследования данных банка Максим Еременко. Он также сообщил о возможных приходах двух волн коронавируса — весеннней и осенней.
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с чего всё началось
Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.ТАСС05:04
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Футбол
Опубликовано полное расписание матчей сборной России в Лиге наций
Полностью расписание матчей сборной России в Лиге наций выглядит следующим образом: 1-й тур.
Общество
Генсек ОПЕК научил Новака «здороваться ногами» из-за коронавируса
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо продемонстрировал главе Минэнерго РФ Александру Новаку и членам его делегации новый способ приветствия ногами вместо традиционного рукопожатия, снижающий риск заражения коронавирусом, видео этого организация опубликовала в своем микроблоге в Twitter.
Гаджеты
Для Android и iOS появилась долгожданная темная тема в WhatsApp
В своем официальном блоге разработчики WhatsApp отмечают, что темная тема — самая востребованная функция среди пользователей мессенджера.
Происшествия
Журналистов «Медузы» допросили по делу «Сети»
Максима Солопова и Кристину Сафонову - авторов публикации "Медузы" про убийство, связанное с делом "Сети" (запрещена в России), - допросили как свидетелей.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Политика
Джо Байден побеждает на праймериз демократов в «супервторник»
Непосредственно перед «супервторником» шансы Байдена на победу выглядели не очень убедительными - первые три этапа праймериз в штатах Айова, Нью-Гемпшир и Невада оказались для него настолько провальными, что большинство американских наблюдателей уже предрекали ему скорый выход из борьбы.
Гаджеты
Новые изображения PlayStation 5 и геймпада появились в сети
В конце 2020 года компания Sony выпустит новую игровую консоль PlayStation 5. Ранее по сети уже гуляли фото приставки, но не один из снимков не был подтвержден официально.
Политика
Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука
Верховная Рада Украины утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука, передает корреспондент РБК.
Общество
Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение
Женщины смогут начать получать эти деньги в возрасте 55 лет, а мужчины - с 60-ти. Законопроект прошел второе чтение в Госдуме.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Политика
Путин внес поправки в Конституцию про бога и русский народ
Президент России Владимир Путин направил в Госдуму проект президентских поправок в Конституцию.
Армия и оружие
Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии
Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подвергалась ежедневным атакам со стороны боевиков из-за того, что Турция не соблюдает свои обязательства в зоне деэскалации, заявили в Минобороны России.
Музыка
Менеджер Little Big покинул группу после новостей о Евровидении
В своем фейсбуке PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов написал, что прекращает свою работу в музыкальном коллективе.
Армия и оружие
Сирийская армия отбила две атаки протурецких сил на Серакаб
Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции дважды предпринимали безуспешные попытки атаковать в Идлибе город Серакаб, удерживаемый сирийскими военными, сообщил в среду портал "Аль-Масдар" со ссылкой на источник в армии Сирии.
Футбол
Азмун и Дзюба пропустят матч Кубка России против «Ахмата»
Напомним, что матч 1/4 финала Кубка России между "Ахматом" и "Зенитом" состоится 4 марта в Грозном.
Армия и оружие
СК заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ
Следственный комитет России заочно предъявил обвинение командиру 19-й отдельной ракетной бригады Вооружённых сил Украины полковнику Фёдору Ярошевичу.
Космос
Обозначены сроки испытательного пуска ракеты «Ангара-А5»
Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на третий квартал 2020 года.
Игры
Castlevania: Symphony of the Night вышла на iOS и Android
4 марта в App Store и Play Market появилась мобильная версия Castlevania: Symphony of the Night.
Авто
Aston Martin представил спорткар без лобового стекла и крыши
Кузов машины выполнен почти полностью из углеволокна, У новинки отсутствуют лобовое стекло и крыша.
Происшествия
В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус
В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Музыка
Жириновский станцевал под песню Little Big
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
Общество
Еще одна девочка из США прилетает к врачам в Краснодар удалять пятно
Еще одна маленькая жительница США с врожденным невусом (гигантским родимым пятном) на лице прилетит в Краснодар на лечение, рассказали РИА Новости в местной клинике лазерной фотодинамической терапии.
Технологии
«ВКонтакте» тестирует преобразование голосовых сообщений в текст
Соцсеть начала тестировать распознавание голосовых сообщений на русском языке и вскоре предложит для этой функции собственную технологию.