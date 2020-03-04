Общество

ВедомостиВедомостиСбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса

Модель называется Gleam, она учитывает сценарии в зависимости от предлагаемых властями мер по борьбе с инфекцией, рассказал старший управляющий директор центра исследования данных банка Максим Еременко. Он также сообщил о возможных приходах двух волн коронавируса — весеннней и осенней.
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с чего всё началось

Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России

Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.
ТАСС05:04

Подробнее о событии

Сбербанк смоделировал распространение коронавируса в России

РИА Новости09:53

Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса

Известия06:00

В Сбербанке предупредили о двух волнах коронавируса

РБК07:56

Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса

RT на русском06:34

Сбербанк предупредил о возможных двух волнах коронавируса

Коммерсантъ08:51

Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса

Интерфакс05:57

Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России

ТАСС05:04
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Футбол

Опубликовано полное расписание матчей сборной России в Лиге наций

Полностью расписание матчей сборной России в Лиге наций выглядит следующим образом: 1-й тур.
LiveResult.Ru 06:29
Общество

Генсек ОПЕК научил Новака «здороваться ногами» из-за коронавируса

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо продемонстрировал главе Минэнерго РФ Александру Новаку и членам его делегации новый способ приветствия ногами вместо традиционного рукопожатия, снижающий риск заражения коронавирусом, видео этого организация опубликовала в своем микроблоге в Twitter.
РИА Новости 09:27
Гаджеты

Для Android и iOS появилась долгожданная темная тема в WhatsApp

В своем официальном блоге разработчики WhatsApp отмечают, что темная тема — самая востребованная функция среди пользователей мессенджера.
Live24 00:23
Происшествия

Журналистов «Медузы» допросили по делу «Сети»

Максима Солопова и Кристину Сафонову - авторов публикации "Медузы" про убийство, связанное с делом "Сети" (запрещена в России), - допросили как свидетелей.
Интерфакс 09:16
Музыка

Стас Михайлов предъявил претензии уральскому рэперу из-за мата в песнях

URA.Ru 10:15
Кино

Во «Властелине колец» главную роль сыграет актер с российскими корнями

Live24 10:21
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Политика

Джо Байден побеждает на праймериз демократов в «супервторник»

Непосредственно перед «супервторником» шансы Байдена на победу выглядели не очень убедительными - первые три этапа праймериз в штатах Айова, Нью-Гемпшир и Невада оказались для него настолько провальными, что большинство американских наблюдателей уже предрекали ему скорый выход из борьбы.
Апокриф Медиа 09:25
Гаджеты

Новые изображения PlayStation 5 и геймпада появились в сети

В конце 2020 года компания Sony выпустит новую игровую консоль PlayStation 5. Ранее по сети уже гуляли фото приставки, но не один из снимков не был подтвержден официально.
Live24 09:40
Политика

Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука

Верховная Рада Украины утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука, передает корреспондент РБК.
РБК 09:49
Общество

Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение

Женщины смогут начать получать эти деньги в возрасте 55 лет, а мужчины - с 60-ти. Законопроект прошел второе чтение в Госдуме.
Российская газета вчера в 05:02
Шоу-бизнес

Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"

Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Газета.Ru 08:47
Политика

Полиция Греции применила слезоточивый газ против турецких мигрантов

РЕН ТВ 06:50
Политика

Путин внес поправки в Конституцию про бога и русский народ

Президент России Владимир Путин направил в Госдуму проект президентских поправок в Конституцию.
VSE42.RU 02 марта в 21:34
Армия и оружие

Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подвергалась ежедневным атакам со стороны боевиков из-за того, что Турция не соблюдает свои обязательства в зоне деэскалации, заявили в Минобороны России.
Газета.Ru 03:40
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о Евровидении

В своем фейсбуке PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов написал, что прекращает свою работу в музыкальном коллективе.
Мой Брянск вчера в 23:02
Армия и оружие

Сирийская армия отбила две атаки протурецких сил на Серакаб

Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции дважды предпринимали безуспешные попытки атаковать в Идлибе город Серакаб, удерживаемый сирийскими военными, сообщил в среду портал "Аль-Масдар" со ссылкой на источник в армии Сирии.
Интерфакс 09:21
Футбол

Азмун и Дзюба пропустят матч Кубка России против «Ахмата»

Напомним, что матч 1/4 финала Кубка России между "Ахматом" и "Зенитом" состоится 4 марта в Грозном.
Вести.Ru 09:59
Армия и оружие

СК заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение командиру 19-й отдельной ракетной бригады Вооружённых сил Украины полковнику Фёдору Ярошевичу.
RT на русском 07:06
Космос

Обозначены сроки испытательного пуска ракеты «Ангара-А5»

Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на третий квартал 2020 года.
ТК Звезда 02 марта в 03:23
Игры

Castlevania: Symphony of the Night вышла на iOS и Android

4 марта в App Store и Play Market появилась мобильная версия Castlevania: Symphony of the Night.
CyberSport.ru 03:11
Авто

Aston Martin представил спорткар без лобового стекла и крыши

Кузов машины выполнен почти полностью из углеволокна, У новинки отсутствуют лобовое стекло и крыша.
AutoNews 06:29
Происшествия

В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Интерфакс 08:36
Музыка

Жириновский станцевал под песню Little Big

Политика Сегодня 05:55
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 вчера в 03:29
Экономика

Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
RT на русском 05:52
Происшествия

Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
РБК вчера в 20:10
Происшествия

Каирский суд отказался признавать терактом крушение А321 над Синаем

Газета.Ru 03:01
Общество

Еще одна девочка из США прилетает к врачам в Краснодар удалять пятно

Еще одна маленькая жительница США с врожденным невусом (гигантским родимым пятном) на лице прилетит в Краснодар на лечение, рассказали РИА Новости в местной клинике лазерной фотодинамической терапии.
РИА Новости 06:47
Технологии

«ВКонтакте» тестирует преобразование голосовых сообщений в текст

Соцсеть начала тестировать распознавание голосовых сообщений на русском языке и вскоре предложит для этой функции собственную технологию.
Кубанские новости 09:28
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