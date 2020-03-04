Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.

с чего всё началось

Модель называется Gleam, она учитывает сценарии в зависимости от предлагаемых властями мер по борьбе с инфекцией, рассказал старший управляющий директор центра исследования данных банка Максим Еременко. Он также сообщил о возможных приходах двух волн коронавируса — весеннней и осенней.

Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса

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