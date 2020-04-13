Коронавирус
ИзвестияСбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса
Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Читать в источнике
Оценить140
с чего всё началось
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги россиян, заявил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.РИА Новостивчера в 20:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 01:42, Ашберн
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
Религия
У православных началась Страстная неделя
У православных 13 апреля начинается Страстная седмица (Страстная неделя).
МИР 24 00:01
Здоровье
Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса
Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
StarHit.ru 11 апреля в 12:07
Космос
Советник гендиректора РКК «Энергия» рассказал о достижениях и планах нашей космонавтики
В канун праздника летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, советник генерального директора РКК "Энергия" имени С. П. Королева и председатель регионального отделения Ассоциации участников космических полетов Александр Александров оценил путь, проделанный российской космонавтикой за эти годы, и поделился планами на ближайшее десятилетие.
Народные новости вчера в 02:00
Энергетика
Цена нефти Brent растет на открытии торгов
Цены на нефть значительно упали в начале марта, - тогда на них повлиял разрыв предыдущей сделки ОПЕК+ и снижение спроса на фоне пандемии.
Эхо Москвы 01:30
Финансы
Курсы валют на сегодня, 13 апреля 2020 года
Курсы валют сегодня 13 апреля 2020 Центробанк составляют: EUR Курс доллара на сегодня, 13 апреля 2020 по данным Центробанка составляет 73.75 рублей за 1 Доллар.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:23
Футбол
Экс-игрок ЦСКА высказался о коронавирусе
Японский полузащитник "Ботафого", экс-футболист ЦСКА Кейсуке Хонда высказался о финансовой ситуации на фоне пандемии коронавируса, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:50
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня
У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу острова.
Газета.Ru вчера в 10:14
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости вчера в 09:25
Здоровье
«Это космос»: Малышева назвала источник иммунитета к коронавирусу
Вакцина от туберкулеза (БЦЖ) повышает иммунную защиту от COVID-19, предположила заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить Здорово!".
РИА Новости вчера в 23:14
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости вчера в 13:06
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия вчера в 00:59
Общество
Вирусолог заявила о смене динамики развития коронавируса в России
Распространение коронавируса в России сменило траекторию развития.
Lenta.ru 01:01
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
Здоровье
В Китае предупредили о вероятности новой волны коронавируса в ноябре
В ноябре может начаться новая волна заражений коронавирусной инфекцией, если всем странам летом не удастся полностью справиться с пандемией.
RT на русском 00:44
Здоровье
Представитель ВОЗ объяснила, когда маска становится опасной
В противном случае маска может повысить риск заражения коронавирусной инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович во время программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 01:21
Религия
В РПЦ удивились сообщениям о штрафах из-за посещения храмов в Москве
Предписание главного санитарного врача Москвы проводить богослужения без прихожан было получено лишь накануне, и действует с понедельника, 13 апреля.
Коммерсантъ вчера в 17:32
Политика
Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков, сообщили в пресс-службе Белого дома.
РИА Новости вчера в 21:24
Политика
В раде связали покорение космоса СССР с репрессированными украинцами
В Верховной раде заявили, что покорением космоса СССР обязан двум репрессированным украинцам — Валентину Глушко и Сергею Королеву.
Известия вчера в 23:34
Финансы
Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о факторах, которые помогли российской валюте подняться и дал прогноз на ближайшее будущее.
Российская газета 11 апреля в 23:00
Здоровье
У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус
У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
Происшествия
В Новосибирске выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом
«Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование по каждому такому случаю, чтобы найти источник инфицирования», — отмечает оперштаб.
REGNUM 00:02
Общество
Число заразившихся коронавирусом на Ставрополье превысило 60
Диагноз "коронавирус" подтвердили еще у 14 жителей Ставропольского края, общее число заразившихся в регионе выросло до 66 человек, сообщил в субботу губернатор Владимир Владимиров.
ТАСС 11 апреля в 01:39
Здоровье
The National Interest (США): меры, принимаемые Россией для борьбы с коронавирусом, проливают свет на ее сильные и слабые стороны (The National Interest)
По данным на 9 апреля в России было выявлено 11 917 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом на основании более миллиона проведенных тестов, и каждые два-три дня эти цифры удваиваются.
ИноСМИ вчера в 12:31
Футбол
Игроки «Арсенала» отказались от понижения зарплаты
Клуб разработал меры по выходу из ситуации и предложил своим игрокам пойти на снижение зарплат, однако футболисты «ганнерс» отказались принимать условия руководства команды.
ODDS.ru 01:10
Транспорт
РЖД в связи с коронавирусом с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
«Российские железные дороги» (РЖД) с 15 апреля на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 временно отменяют 32 поезда дальнего следования, сообщается на сайте компании.
Коммерсантъ вчера в 16:22
Здоровье
Выздоровевшие от коронавируса остаются заразными, рассказали врачи
Как сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов, все пациенты, которые уже успели вылечиться от коронавирсуной инфекции, и находившиеся в тяжелом состоянии на протяжении длительного времени, могут быть источником заражения для всех остальных.
Live24 11 апреля в 08:25
Музыка
Сергей Шнуров посвятил новую песню врачам
Петербургский музыкант Сергей Шнуров написал новую песню, посвятив её российским врачам.
Мойка78 10 апреля в 21:14