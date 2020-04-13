МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги россиян, заявил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

с чего всё началось

Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса

Общество В Москве от коронавируса вылечились еще 150 человек За последние сутки в Москве вылечились и выписаны из больниц 150 человек, ранее заразившихся вирусом COVID-19, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. 151

Общество РЖД приостанавливают бесплатные перевозки ветеранов Из сообщения РЖД: «В связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией, с 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих в поездах дальнего следования». 2

Политика Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что на этой неделе правительство представит дополнительные меры по поддержке бизнеса, сообщает агентство ТАСС. 4

Армия и оружие В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков Москва, 13 апреля 2020, 02:10 — REGNUM Новое защитное снаряжение для лётчиков разрабатывают в Научно-исследовательском испытательном центре авиационно-космической медицины и военной эргономики Минобороны РФ.

Религия У православных христиан началась страстная неделя У православных христиан сегодня началась страстная неделя. Это самое строгое и эмоционально напряжённое время всего богослужебного года.

Кино Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд В трейлере показан поединок Сони Блейд и ее воспоминания о службе в армии. После выхода прошлого ролика мультфильм получил рейтинг R. 2

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,8K

Происшествия У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция. 89

Происшествия В Петербурге неизвестный ранил мужчину при стрельбе на рынке Полиция начала розыск подозреваемых в стрельбе на рынке в Санкт-Петербурге, в результате которой был ранен в ногу мужчина, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.