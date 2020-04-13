Коронавирус

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Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.
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Сбербанк предупредил о новых «коронавирусных» схемах мошенников

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги россиян, заявил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
РИА Новостивчера в 20:54

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Сбербанк раскрыл «коронавирусные» схемы мошенников

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В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса

RT на русскомвчера в 20:37
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Российская армия получила Т-90М «Прорыв»

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В Москве от коронавируса вылечились еще 150 человек

За последние сутки в Москве вылечились и выписаны из больниц 150 человек, ранее заразившихся вирусом COVID-19, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
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Общество

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности использования масок для людей.
Газета.Ru 00:32
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Экономика

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Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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Здоровье

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Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
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Авто

Назван оптимальный автомобиль для российских условий

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Общество

РЖД приостанавливают бесплатные перевозки ветеранов

Из сообщения РЖД: «В связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией, с 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих в поездах дальнего следования».
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Политика

Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что на этой неделе правительство представит дополнительные меры по поддержке бизнеса, сообщает агентство ТАСС.
РБК 02:46
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Политика

Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК вчера в 18:01
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Армия и оружие

В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков

Москва, 13 апреля 2020, 02:10 — REGNUM Новое защитное снаряжение для лётчиков разрабатывают в Научно-исследовательском испытательном центре авиационно-космической медицины и военной эргономики Минобороны РФ.
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У православных христиан началась страстная неделя

У православных христиан сегодня началась страстная неделя. Это самое строгое и эмоционально напряжённое время всего богослужебного года.
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Кино

Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд

В трейлере показан поединок Сони Блейд и ее воспоминания о службе в армии. После выхода прошлого ролика мультфильм получил рейтинг R.
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Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку

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Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
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Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов

На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ вчера в 19:15
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Происшествия

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
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Происшествия

В Петербурге неизвестный ранил мужчину при стрельбе на рынке

Полиция начала розыск подозреваемых в стрельбе на рынке в Санкт-Петербурге, в результате которой был ранен в ногу мужчина, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
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Общество

В Челябинской области растет число заразившихся коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Челябинской области за сутки увеличилось до 45 (+3) человек.
URA.Ru 01:32
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров распродает одежду из своего знаменитого гардероба

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Эксперт рассказала о смене динамики распространения COVID-19 в России

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Рынок акций начнет торговую сессию с небольшого снижения - ИК «Атон»

Аналитики ИК "Атон" считают, что в понедельник российский рынок акций начнет торговую сессию с небольшого снижения, говорится в обзоре компании.
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Уткин ответил Соловьеву и назвал его непростой обезьяной

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На въездах в Москву частично перекрыли движение

На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
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В Забайкальском крае назначили нового министра здравоохранения.
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Петербургский бизнесмен Сабадаш вновь попал под следствие

Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело в отношении известного бизнесмена Александра Сабадаша.
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Бывший боевик АТО призвал украинцев выйти на улицы, чтобы не допустить появления на них «русских танков»

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