МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги россиян, заявил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

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Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».

Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса

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