Коронавирус
РБКСбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги россиян, заявил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.РИА Новостивчера в 20:54
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Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
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Если США откажутся от доллара – что станет с мировой экономикой?
Статистически ВВП США вырос с 14,7 трлн долларов в 2008 до 21,5 трлн в 2019 году.
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Российская газета 02:10
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RT на русском 09:34
Общество
Собянин заявил о повышении эффективности тест-систем на коронавирус
В Москве наблюдается снижение количества госпитализаций, а тест системы на выявление коронавируса стали более эффективными.
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Общество
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Солнцевский суд Москвы оштрафовал на 45 тыс. руб. трех человек, нарушивших режим самоизоляции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Георгия Енгибарова.
Газета.Ru 10:05
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
Космос
Ученый рассказал, когда человечество колонизирует Марс
Российский ученый Максим Литвак рассказал в интервью РИА "Новости", когда человечество колонизирует Марс.
РЕН ТВ 02:26
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
Новые случаи коронавируса выявлены в 62 регионах России. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Lenta.ru 03:48
Политика
Представители Google объяснили блокировку обращения Путина на YouTube
Ранее NEWS.ru писал, что представители Роскомнадзора обратились в компанию Google с требованием объяснить, почему видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса было удалено с YouTube-канала телекомпании НТВ.
News.ru 09:56
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Общество
Лукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что никто в стране не умрет от коронавируса.
РИА Новости 08:30
Политика
Опубликован новый коэффициент полезности депутатов Госдумы
Москва, 13 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва.
REGNUM 09:10
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1»
13 апреля 2020 года на телеканале "Россия-1" состоится долгожданная премьера сериала "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной.
Вестник 02:25
Общество
Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции
Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал НСН, как будут развиваться события в России в связи с эпидемией коронавируса.
Российская газета 00:31
Футбол
Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и перейти в «Спортинг»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», может продолжить карьеру в Португалии.
Sport24.ru 10:32
Финансы
Внешний долг России снизился на 8,3%
Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2020 года составил $450 млрд, что на 8,3% или на $40,8 млрд ниже показателя на начало 2020 года, следует из материалов ЦБ РФ.
ТАСС 09:20
Кино
Опубликован первый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе
В Сети появился первый официальный кадр из фильма Дени Вильнева «Дюна».
Культуромания 10:17
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск понедельника снижался на 25 копеек – 73,5 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 80,55 рубля.
ПРАЙМ 03:13
Политика
Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
Lenta.ru 09:50
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости вчера в 13:06
Наука
Унаследованные от отца митохондрии оказались гигантской вставкой в ядерный геном
Гигантская вставка митохондриальной ДНК (мтДНК) создает иллюзию присутствия отцовских митохондрий, тогда как на самом деле их нет.
N+1 03:24
Общество
Тестирование на антитела к коронавирусу запустят в Москве с 14 апреля
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Москве с 14 апреля будет запущено тестирование на выявление антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:49
Политика
Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
РИА Новости 07:44
Здоровье
Женские консультации в Москве приостановят плановый прием беременных
В Москве на фоне распространения коронавируса для беременных временно ограничат посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений, сообщает столичный департамент здравоохранения.
РБК вчера в 11:33
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» пополнит ряды ВМФ РФ к концу июня
Субмарина имеет двигатель с пониженной шумностью, более совершенные системы маневрирования и удержания на глубине и улучшенную систему управления стрельбой.
Политическая Экспертиза 05:28
Экономика
ЦБ рекомендует лишать премии финансистов за обман клиентов
Финансовые сотрудники ради количества привлеченных клиентов (денежных сумм для обслуживания в организации), продаж услуг и продуктов вводят клиента в заблуждение, преувеличивая выгодность предложения, скрывая особенности, риски, полную стоимость услуги или продукта.
Вести.Ru 10:12
Общество
Голикова отметила тенденцию устойчивого роста заболевших коронавирусом
В России наблюдается тенденция устойчивого роста числа зараженных коронавирусом на уровне 16-18%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:40