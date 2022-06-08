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Сбербанк прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в юанях

Сбербанк с 7 июня прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях, сообщили РИА Новости в колл-центре "СберБизнес Центр ВЭД".
РИА Новости
В начале апреля банк остановил все переводы за границу в иностранной валюте для физических лиц.
РБК
Корреспондентские счета Сбербанка также заблокировали британские власти.
РБК
Теперь компаниям придется проводить расчеты через другие банки-партнеры, оставив контракты в Сбере, либо перейти на обслуживание к другим кредитным организациям, которые проводят расчеты в юанях, уточнила сотрудница колл-центра.
Frank Media

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