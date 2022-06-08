Теперь компаниям придется проводить расчеты через другие банки-партнеры, оставив контракты в Сбере, либо перейти на обслуживание к другим кредитным организациям, которые проводят расчеты в юанях, уточнила сотрудница колл-центра.
«Аэрофлот» планирует заключить контракт с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») на строительство 300 самолетов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В свою очередь, исследователи из NASA поясняют, что такой мощной эрозии способствует особая атмосфера на Марсе: ветры дуют со скоростью 100 километров в час, нередко случаются пылевые бури (от которых, к примеру, страдают другие марсоходы).