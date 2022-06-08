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Сбербанк прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в юанях

Сбербанк с 7 июня прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях, сообщили РИА Новости в колл-центре "СберБизнес Центр ВЭД".
РИА Новости
Сотрудники банка отметили, что компании будут вынуждены проводить расчеты через иные банки-партнеры, оставив контакты в Сбербанке, либо выбрать обслуживание у других банков, проводящих расчеты в китайской валюте.
РБК
Сейчас банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов.
Ведомости
В начале июня санкции в отношении «Сбера» ввел Евросоюз, отключив кредитную организацию от международной системы SWIFT.
Forbes

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Сбербанк прекратил проводить платежи по внешнеторговым договорам в юанях
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