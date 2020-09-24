«Сбербанк» презентовал новый бренд экосистемы банка
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Сбербанк официально на онлайн-конференции "Сбер Конф" представил новый логотип экосистемы банка - Сбер. Новый логотип представляет собой градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг.В источнике
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