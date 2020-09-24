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Газета.Ru
Газета.Ru 

«Сбербанк» презентовал новый бренд экосистемы банка

Сбербанк официально на онлайн-конференции "Сбер Конф" представил новый логотип экосистемы банка - Сбер. Новый логотип представляет собой градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг.В источнике
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Царьград

Президент понимает - пора проводить чистку элит: в обойму может попасть и Герман Греф

Царьград05:47
Финансовая газета

Сбербанк официально представил новый бренд — «Сбер»

Финансовая газета05:04
РИА Новости

Греф объяснил значение нового логотипа Сбербанка

РИА Новости04:23
RT на русском

Представлен новый логотип Сбербанка

RT на русском03:22
SM News

Греф представил новый логотип Сбера

SM News04:11
РБК

Сбербанк представил банкоматы с распознаванием лиц и новые отделения

РБК05:05
ТАСС

Новый логотип, решения для бизнеса и ТВ-приставка. Главное из презентации Сбербанка

ТАСС05:42

Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
Известия05:11
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Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Агаларов-младший.
РБКвчера в 05:42
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Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова подтвердили информацию о своих романтических отношениях в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
RT на русском06:01
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За информацию о беглецах из дагестанской колонии обещали до 1 млн руб

"За информацию, представляющую интерес, и оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников, по словам Владимира Васильева, будет осуществлена выплата в размере до 1 млн рублей", - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Интерфаксвчера в 14:20
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
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Российские Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным морем

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 14:06
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Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона

СМИ не имеют доступа к точным данным о содержании разговора Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 09:07
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В ЕС заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда во время выступления в итальянском Институте Спалланцани, в котором разрабатывают вакцину против коронавируса, заявил, что ЕС должен стать независимым и самодостаточным в рамках борьбы с пандемией.
REGNUM05:55

В РФПИ назвали розничную цену препарата от коронавируса «Авифавир»

В свою очередь «Авифавир» в мае получил регистрационное удостоверение Минздрава России и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир.
Известия05:49
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