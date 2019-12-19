Экономика

ТАССТАСССбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group

Сбербанк закрыл сделку по приобретению у Газпромбанка и Ростеха 36% в совладельце Mail.ru Group - компании "МФ Технологии" (владеет 58,8% голосов в Mail.ru Group). Об этом говорится в сообщении банка.
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Сделка с приправой

Российская газета20:58

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия

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Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group

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РБК02:05

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По данным Group-IB, принимавшей участие в расследовании этого дела, Сайгин является владельцем крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшей из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал».
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В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Большая ежегодная пресс-конференция президент РФ Владимира Путина завершилась.
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Ежегодно "Тоттенхэм" планирует получать от спонсора порядка 25 миллионов фунтов, сообщает Telegraph.
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