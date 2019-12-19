Экономика

ТАССТАСССбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group

Сбербанк закрыл сделку по приобретению у Газпромбанка и Ростеха 36% в совладельце Mail.ru Group - компании "МФ Технологии" (владеет 58,8% голосов в Mail.ru Group). Об этом говорится в сообщении банка.
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Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group

ТАСС02:25

Сбербанк приобрел косвенную долю в Mail.ru

Интерфакс02:21

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Ведомости02:00

Сбербанк и Mail.ru Group создали СП на рынке еды и каршеринга

Forbes02:09

Rambler Group получит долю в Delivery Club

РБК02:05

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия

Коммерсантъ02:03

Сбербанк и Mail.ru Group создали СП в сфере транспорта и еды

RT на русском02:18
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«Яндекс.Авто» получит обновленный дизайн и новые функции

Компания Яндекс 19 декабря выпускает новую версию системы бортового компьютера «Яндекс.Авто» с улучшенным дизайном и рядом долгожданных функций.
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В Москве началась большая пресс-конференция Путина

В Центре международной торговли в Москве началась ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Коммерсантъ 04:07
Общество

Агрегаторы такси оценили законопроект об ответственности за аварии

Инициатива вводит финансовую ответственность агрегаторов за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира в случае аварии или другого нарушения, а также за передачу поездок водителям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси.
Газета.Ru 04:15
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Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

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Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла страны на Ямайке (по совместительству).
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Раскладушку Samsung Galaxy Fold 2 с гибким экраном показали на фото

MobiDevices 03:57
Здоровье

Столичные власти опровергли увольнение сотрудников онкобольницы №1

«Департамент здравоохранения Москвы опровергает данную информацию и сообщает, что сегодня утром председатель недавно созданного профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева ворвалась на утреннюю ежедневную научную конференцию медицинских сотрудников гинекологического отделения ГОКБ №1 и попыталась ее сорвать», - сообщается на сайте департамента.
РИАМО вчера в 08:44
Политика

В Госдуме отреагировали на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»

США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».
Lenta.ru 02:27
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля

При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Коммерсантъ 04:08
Политика

«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией

Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
RT на русском вчера в 04:11
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»

Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Piter.tv 16 декабря в 14:51
Общество

Гидрометцентр объявил в Москве штормовое предупреждение

Известия 03:05
Общество

Продажу алкоголя на разлив запретили в жилых домах Подмосковья

Депутаты Московской областной думы в четверг приняли в трех чтениях закон, предусматривающий запрет на размещение в многоквартирных домах торговых точек, где продают алкоголь на разлив, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:25
Политика

Узбекистан признан страной года по версии The Economist

Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.
Газета.Ru 01:55
Политика

Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
РИА Новости вчера в 15:25
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК вчера в 16:00
Общество

«Ведомости»: производство шампанского может упасть в два-три раза

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович отметил в комментарии изданию, что запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в два-три раза.
ТАСС 01:55
Кино

Вышел русский трейлер продолжения «Топ Ган» с Томом Крузом

Небо, самолет и немного, для галочки, - девушки: Paramount Pictures Россия представила на своем YouTube-канале второй трейлер художественного фильма "Топ Ган: Мэверик", продолжения легендарного "Лучшего стрелка" 86-го.
Российская газета 17 декабря в 04:15
Наука

Американская авиакомпания заказала исследование биотоплива из лесной подстилки

Американская авиакомпания Delta Air Lines заключила с компанией Northwest Advanced Bio-fuels соглашение на проведение исследований по проекту создания предприятия, которое бы занималось производством биотоплива из лесной подстилки.
N+1 вчера в 04:42
Общество

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Происшествия

В Пскове преподаватель вуза убил женщину и закопал ее в лесу

Работника вуза подозревают в убийстве женщины, тело погибшей было закопано в лесу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Псковской области.
Российская газета 04:13
Футбол

«Ливерпуль» усилился форвардом «Зальцбурга» Минамино

«Ливерпуль» достиг договоренности о переходе японского форварда «Зальцбурга» Такуми Минамино.
Матч ТВ 03:25
Политика

Рогозину пожаловались на «провалившего» программы генконструктора

Генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов пожаловался главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину на своего сотрудника — генконструктора пилотируемых программ России Евгения Микрина, обвинив его в срыве ряда проектов, международных контрактов и выполнения гособоронзаказа.
РИА Новости вчера в 19:09
Политика

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 04:45
Футбол

ФАН: «Зенит» заинтересовался хавбеком «Ювентуса» Пьяцей

По информации ФАН, «Зенит» следит за полузащитником «Ювентуса» Марко Пьяцей.
Бомбардир.ру 04:18
Шоу-бизнес

Наталья Водянова случайно показала фото Яны Рудковской без фотошопа

Музыкальный продюсер Яна Рудковская и фотомодель Наталья Водянова показали в своих микроблогах одно и то же совместное фото.
RuNews24.ru 04:32
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
RT на русском 17 декабря в 09:50
Религия

Жителям России запретили шить и ругать детей

Сегодня, 19 декабря, православные жители нашей страны отмечают день Николая Чудотворца – по обычаю, в этот день издревле запрещалось ругаться на отпрысков, заниматься шитьем, стиркой и ремонтными работами День памяти преподобного Николая — важная дата в православном календаре.
U74.Ru 03:29
Происшествия

В ДТП с маршруткой под Тулуном погиб человек и девять пострадали

Возле села Шерагул под Тулуном утром столкнулись внедорожник Isuzu и микроавтобус Ford, который выполнял рейс между Тулун-Шерагул.
Российская газета 01:44
Авто

Volkswagen рассказала о новинках для России в 2020 году

Как сообщают представители Volkswagen, в следующем году в Россию будет привезено три новинки марки: обновлённый Passat, новая Jetta и лифтбек Arteon.
32CARS.ru 02:21
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