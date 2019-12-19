Экономика

CNewsCNewsСбербанк и Mail.ru Group создали 100-миллиардное СП

По данным Mail.ru Group, стоимость сделки составила 11,3 млрд руб. В октябре 2019 г. CNews также сообщал о планах Сбербанка выкупить долю Газпромбанка в компании. После приобретения 36% доли в «МФ Технологии» у «Газпромбанка» и госкорпорации Ростех, Сбербанк стал равноправным партнером в компании.
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Сбербанк и Mail.ru Group создали СП на рынке еды и каршеринга

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По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
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Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
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Педиатр Татьяна Буцкая рассказала, чем нельзя кормить младенца, если у нет грудного молока.
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Недавнее тестирование радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции вызвало волну негодования в Вашингтоне.
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Администрация Дональда Трампа выступила против антироссийских санкций

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Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
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Украинский журналист ответил Путину на слова о танках

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В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега

В одном из гаражей был обнаружен раритетный автомобиль – речь идет о ГАЗ-2410 1989 года выпуска.
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Ловля блоков: банки объединили системы против мошенников и террористов

Мошенники и террористы Крупнейшие российские компании по кибербезопасности разработали технологию для антифрод-систем, которая позволяет выявлять отмывание денег (модуль AML — Anti-Money Loundering).
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Путин назвал логичным сделать 31 декабря выходным днем

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Путин не ответил на вопрос о предполагаемой дочери Катерине Тихоновой

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В Сеть попала получасовая демонстрация геймплея игры «Half-Life: Alyx»

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В Южной Корее уже стартовали продажи Kia K5 нового поколения.
Журнал Авто.ру 17 декабря в 06:14
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