Экономика
CNewsСбербанк и Mail.ru Group создали 100-миллиардное СП
По данным Mail.ru Group, стоимость сделки составила 11,3 млрд руб. В октябре 2019 г. CNews также сообщал о планах Сбербанка выкупить долю Газпромбанка в компании. После приобретения 36% доли в «МФ Технологии» у «Газпромбанка» и госкорпорации Ростех, Сбербанк стал равноправным партнером в компании.
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Происшествия
Журналистку, написавшую про мать стрелка с Лубянки, задержали в ФСБ
Корреспондент «Базы» Анна Никитина была задержана сотрудниками ФСБ и СКР в Подольске и на протяжении пяти часов не выходила на связь, сообщает telegram-канал.
Футбол
Слуцкий официально возглавил «Рубин»
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
Замедление мировой экономики может привести власти развитых стран к таким беспрецедентным мерам денежно-кредитной политики, как единоразовая выплата всем гражданам фиксированных сумм, чтобы стимулировать потребительский спрос.
Шоу-бизнес
Мать Заворотнюк погрязла в долгах за коммуналку
Общество
Президенту рассказали о трущобах для ветеранов в Сочи
О трущобах для ветеранов в Сочи рассказал президенту РФ Владимиру Путину участник пресс-конференции 19 декабря.
Общество
Из-за изменения климата водные ресурсы России станут больше
Из-за изменения климата водные ресурсы России в первой половине XXI века могут в среднем увеличиться на 8-10%, одновременно уменьшится их внутригодовая неравномерность, сообщает РИА Новости, ссылаясь на госдоклад «О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году».
Спорт
Украинские легкоатлеты рискуют остаться без Олимпийских игр
Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул уверен, что спортсмены страны могут остаться без летних Олимпийских Игр в 2020 году, передает "Диалог.UA".
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Политика
Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
Политика
Сенаторы США нашли способ остановить «Северный поток-2»
Американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон пригрозили санкциями подрядчику "Северного потока-2".
Здоровье
Педиатр рассказала, чем нельзя кормить младенцев
Педиатр Татьяна Буцкая рассказала, чем нельзя кормить младенца, если у нет грудного молока.
Происшествия
Тренер стрелкового клуба рассказал об увлечении стрелка с Лубянки
Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, где занимался Евгений Манюров, который, по предварительным данным, устроил стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказал о его увлечении стрельбой.
Единоборства
Генри Сехудо лишен титула UFC в наилегчайшем весе
Последнюю защиту титула в наилегчайшем весе олимпийский чемпион по вольной борьбе провел в январе текущего года, уже в первом раунде нокаутировав на тот момент действующего чемпиона UFC в легчайшем весе, Ти Джея Диллашоу, позже дисквалифицированного за употребление допинга.
Происшествия
СК возбудил дело после стрельбы в центре Москвы
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов после стрельбы на улице Большая Лубянка в центре Москвы.
Армия и оружие
Все цели обнаружены: почему тестирование С-400 Турцией возмутило США
Недавнее тестирование радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции вызвало волну негодования в Вашингтоне.
Политика
Администрация Дональда Трампа выступила против антироссийских санкций
Администрация президента США «выступила решительно против» введения нового пакета антироссийских санкций.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Политика
Украинский журналист ответил Путину на слова о танках
Украинский журналист Роман Цимбалюк, который спросил президента России Владимира Путина об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию на своей странице в Facebook.
Авто
В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега
В одном из гаражей был обнаружен раритетный автомобиль – речь идет о ГАЗ-2410 1989 года выпуска.
Общество
Путин пообещал сохранить школу, где учат родному алтайскому языку
Происшествия
Уголовное дело возбудили после огнестрельного ранения мужчины в Москве
Полиция возбудила уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины около фитнес-клуба на юго-востоке Москвы.
Экономика
Ловля блоков: банки объединили системы против мошенников и террористов
Мошенники и террористы Крупнейшие российские компании по кибербезопасности разработали технологию для антифрод-систем, которая позволяет выявлять отмывание денег (модуль AML — Anti-Money Loundering).
Политика
Путин назвал логичным сделать 31 декабря выходным днем
Российский президент Владимир Путин прокомментировал предложение объявить 31 декабря выходным днем в РФ.
Здоровье
7 факторов образа жизни, которые могут сделать человека гипертоником
Медицинскими специалистами определены и названы семь обстоятельств образа жизни, которые делают человека гипертоником.
Авто
Автодилеры в РФ предупредили о подорожании автомобилей с 1 января
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемой дочери Катерине Тихоновой
Игры
В Сеть попала получасовая демонстрация геймплея игры «Half-Life: Alyx»
Авто
Новая Kia Optima стала полноприводной
В Южной Корее уже стартовали продажи Kia K5 нового поколения.