Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк приобрел косвенную долю в Mail.ru

Сбербанк РФ закрыл сделку по приобретению косвенной доли в Mail.ru Group через покупку 36% компании "МФ Технологии", последняя контролирует 58,3% голосов интернет-холдинга, говорится в пресс-релизе банка.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Сбербанк и Mail.ru Group создали СП на рынке еды и каршеринга

Forbes02:09

Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group

ТАСС02:25

Сбербанк приобрел косвенную долю в Mail.ru

Интерфакс02:21

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместной компании

Известия02:46

Rambler Group получит долю в Delivery Club

РБК02:05

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия

Коммерсантъ02:03

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Ведомости02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Культура

Звезда сериала «Любовники» покинула проект из-за обилия любовных сцен

Kinonews.ru вчера в 13:55
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru 17:21
Политика

Пресс-конференция Путина претерпела изменения

Сегодня, 19 декабря, состоится 15-я Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
LentaChel.ru вчера в 20:55
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Woman.ru вчера в 00:49
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия 17:50
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы

Lenta.ru 11:20
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor в скором времени получат Android 10

Компания Huawei объявила на каких телефонах будет устанавливаться фирменная прошивка EMUI 10 на основе новой версии ОС Android 10.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, пока на смартфоны будет устанавливаться китайская версия прошивки, позже ее сменит глобальная версия.
Уфимские Заметки 10:24
Общество

В Великобритании родилась девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

В Британии появился на свет ребенок с уникальной мутацией — девочка, о которой пишет таблоид Daily Mail, страдает от прежде не описанной разновидности генетической болезни, вызывающей деформацию костей.
Planet Today вчера в 04:47
Политика

Канада просит США не заключать соглашение с Китаем

Канада обратилась с просьбой к Соединенным Штатам Америки не заключать торговую сделку с Китаем до того момента, пока китайские власти удерживают двух граждан Канады.
ГЛАС.RU 18:15
Общество

Путин прокомментировал расследование «дела Голунова»

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал ситуацию с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на пресс-конференции 19 декабря.
Политика Сегодня 05:33
Авто

Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP

Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».
Автоновости дня 04:33
Здоровье

Путин ответил на вопрос о помощи больным детям

Президент России подчеркнул, что медицинская помощь в стране должна быть бесплатной, в первую очередь для детей.
Аргументы недели 06:57
Технологии

В Китае запустят искусственное Солнце

Evo-rus.com 07:52
Происшествия

Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Газета.Ru 11:24
Хоккей

Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот

Pravda.Ru вчера в 01:22
Транспорт

Ипотека под 2 % и отношения с Китаем: Василий Орлов прокомментировал темы, затронутые Путиным

Губернатор Амурской области Василий Орлов прокомментировал темы, которые были затронуты в ходе пресс-конференции Владимира Путина.
Амур.инфо 09:25
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Политика

Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах

Израильские и российские дипломаты договорились принять меры по проблеме, из-за которой в московском аэропорту ранее были задержаны несколько десятков израильтян.
РБК 15:33
Армия и оружие

ПНС Ливии одобрило активизацию соглашения о сотрудничестве с Турцией

Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи правительство национального согласия Ливии одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией, говорится в его заявлении.
РИА Новости 10:55
Шоу-бизнес

Софья Эрнст подтвердила беременность

Супруга Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать свою беременность, пишет «Комсомольская правда».
Вести Подмосковья 03:25
Кино

Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Москва 24 17 декабря в 03:02
Здоровье

А сколько у вас? Начальник горздрава заявил, что врачи в Екатеринбурге получают по 70 тысяч

Если вы работаете врачом в Екатеринбурге, расскажите нам, сколько на самом деле вы зарабатываете.
Екатеринбург Онлайн 05:03
Футбол

Французский футболист получает российский паспорт ради Евро-2020

Peterburg2.ru 04:56
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 07:39
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru 13:30
Наука

Увеличение продолжительности рабочего дня грозит гипертонией

Работники, которым приходится трудиться сверх установленной продолжительности рабочего дня, чаще демонстрируют повышенное артериальное давление, включая и тот его тип, который не удается выявить на обычных обследованиях.
Собеседник 09:31
Политика

Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
РБК 05:34
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

Газета.Ru 08:07
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
Экономика

В госбюджете Украины закончились деньги

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерству финансов остановить расходы по ряду незащищенных статей государственного бюджета.
Expert.ru 05:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное