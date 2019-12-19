Экономика
ИнтерфаксСбербанк приобрел косвенную долю в Mail.ru
Сбербанк РФ закрыл сделку по приобретению косвенной доли в Mail.ru Group через покупку 36% компании "МФ Технологии", последняя контролирует 58,3% голосов интернет-холдинга, говорится в пресс-релизе банка.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Культура
Звезда сериала «Любовники» покинула проект из-за обилия любовных сцен
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Политика
Пресс-конференция Путина претерпела изменения
Сегодня, 19 декабря, состоится 15-я Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor в скором времени получат Android 10
Компания Huawei объявила на каких телефонах будет устанавливаться фирменная прошивка EMUI 10 на основе новой версии ОС Android 10.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, пока на смартфоны будет устанавливаться китайская версия прошивки, позже ее сменит глобальная версия.
Общество
В Великобритании родилась девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»
В Британии появился на свет ребенок с уникальной мутацией — девочка, о которой пишет таблоид Daily Mail, страдает от прежде не описанной разновидности генетической болезни, вызывающей деформацию костей.
Политика
Канада просит США не заключать соглашение с Китаем
Канада обратилась с просьбой к Соединенным Штатам Америки не заключать торговую сделку с Китаем до того момента, пока китайские власти удерживают двух граждан Канады.
Общество
Путин прокомментировал расследование «дела Голунова»
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал ситуацию с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на пресс-конференции 19 декабря.
Авто
Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP
Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».
Здоровье
Путин ответил на вопрос о помощи больным детям
Президент России подчеркнул, что медицинская помощь в стране должна быть бесплатной, в первую очередь для детей.
Технологии
В Китае запустят искусственное Солнце
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Хоккей
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Транспорт
Ипотека под 2 % и отношения с Китаем: Василий Орлов прокомментировал темы, затронутые Путиным
Губернатор Амурской области Василий Орлов прокомментировал темы, которые были затронуты в ходе пресс-конференции Владимира Путина.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Политика
Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах
Израильские и российские дипломаты договорились принять меры по проблеме, из-за которой в московском аэропорту ранее были задержаны несколько десятков израильтян.
Армия и оружие
ПНС Ливии одобрило активизацию соглашения о сотрудничестве с Турцией
Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи правительство национального согласия Ливии одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией, говорится в его заявлении.
Шоу-бизнес
Софья Эрнст подтвердила беременность
Супруга Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать свою беременность, пишет «Комсомольская правда».
Кино
Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Здоровье
А сколько у вас? Начальник горздрава заявил, что врачи в Екатеринбурге получают по 70 тысяч
Если вы работаете врачом в Екатеринбурге, расскажите нам, сколько на самом деле вы зарабатываете.
Футбол
Французский футболист получает российский паспорт ради Евро-2020
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Наука
Увеличение продолжительности рабочего дня грозит гипертонией
Работники, которым приходится трудиться сверх установленной продолжительности рабочего дня, чаще демонстрируют повышенное артериальное давление, включая и тот его тип, который не удается выявить на обычных обследованиях.
Политика
Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея
Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Экономика
В госбюджете Украины закончились деньги
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерству финансов остановить расходы по ряду незащищенных статей государственного бюджета.