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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Сбербанк приостановил работу краудлендинговой платформы для малого бизнеса

РБК
ИА Красная Весна
Моя Москва.онлайн
Евразия Daily
ФАН
Сбербанк приостановил работу краудлендинговой платформы «СберКредо», с помощью которой представители малого и микробизнеса могли получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов, сообщают РБК и ТАСС со ссылкой на источники на финансовом рынке.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Сбербанк остановит работу краудлендинговой платформы для малого бизнеса

Сбербанк принял решение менее чем через год работы приостановить эксплуатацию краудлендинговой платформы "СберКредо", позволяющей компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов.
ТАСС04:35
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Сбербанк приостановил работу краудлендинговой платформы для малого бизнеса

Коммерсантъ05:49
Интерфакс

Сбербанк приостановил работу платформы «СберКредо»

Интерфакс10:07
ИА Красная Весна

Сбербанк может остановить работу платформы «СберКредо» для малого бизнеса

ИА Красная Весна06:19
ПРАЙМ

Сбербанк приостановил работу своей краудлендинговой платформы

ПРАЙМ11:02
ФАН

Сбербанк остановит платформу по финансовой поддержке малого бизнеса

ФАН05:41
ТАСС

Сбербанк остановит работу краудлендинговой платформы для малого бизнеса

ТАСС04:35
РБК

Сбербанк закрыл свою платформу для онлайн-кредитования проектов физлицами

РБК04:00

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