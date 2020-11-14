Сбербанк приостановил работу краудлендинговой платформы «СберКредо», с помощью которой представители малого и микробизнеса могли получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов, сообщают РБК и ТАСС со ссылкой на источники на финансовом рынке.

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