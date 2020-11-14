Сбербанк приостановил работу краудлендинговой платформы для малого бизнеса
Сбербанк приостановил работу краудлендинговой платформы «СберКредо», с помощью которой представители малого и микробизнеса могли получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов, сообщают РБК и ТАСС со ссылкой на источники на финансовом рынке.В источнике
С чего всё началось
Сбербанк остановит работу краудлендинговой платформы для малого бизнеса
Сбербанк принял решение менее чем через год работы приостановить эксплуатацию краудлендинговой платформы "СберКредо", позволяющей компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов.
ТАСС04:35
Подробнее о событии